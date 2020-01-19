В Украине вводят новый налог на авто: за что придется платить

В Украине увеличили налог при продаже автомобиля. В частности, ввели не две ставки, которые уплачивает продавец при отчуждении авто или другого транспорта, как было раньше, а три.

Соответственное положение прописано в законопроекте №1210. Его 16 января приняла во втором чтении и в целом Верховная Рада, а теперь должны подписать спикер парламента и президент.

Теперь, при продаже или отчуждении больше двух авто за год, придется заплатить 18% от оценочной стоимости транспортного средства.

В Украине увеличили налог при продаже автомобиля

При этом в случае продажи одного транспортного средства на протяжении года физическое лицо ничего не платит – ставка налога составляет 0%, как и было и раньше. Такая же ставка, как и сейчас, будет действовать и при продаже второго авто на протяжении года – налог 5%.

Отметим, что нововведение касается не только легковых машины, но и любого вида транспорта. То есть, сюда входят и прицепы, и мопеды, и даже автобусы и тракторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые владеют машинами стоимостью от 375 минималок, раз в год должны платить фиксированный налог – 25 тысяч гривен.

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