В Украине введут жесткий техосмотр авто: кого коснется

С 1 мая в Украине существенно ужесточат правила технического осмотра для коммерческого транспорта.

Изменения анонсировали в Министерстве внутренних дел. Об этом идет речь в сюжете "ТСН".

Новации коснутся только грузо- и пассажироперевозчиков, однако в 2020 году МВД планирует распространить обязательную процедуру на всех участников дорожного движения, что устанавливает соответствующий законопроект.

kirov-portal.ru

Отмечается, что будет расширен перечень обязательных полей, которые заполняют по результатам техосмотра.

Также в 2019 могут изменить правила получения и замены водительских прав. К примеру, категорию "А" двухколесного транспорта планируют разделить на четыре подкатегории в зависимости от мощности. Документы придется получать и тем, кто водит электробайк.

Это вызвано тем, что подобными средствами передвижения пользуются даже подростки, которые часто не знают правил дорожного движения.

Срок действия прав планируют сократить до 15 лет. Для водителей грузовиков он может составить 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, также с 1 мая 2019 года автомобилям после прохождения ОТК будет выдаваться метка радиочастотной идентификации.

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