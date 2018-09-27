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В Украине введут новые правила для автомобилистов: чего ждать

6.1тЧитать материал на украинском

Массовое применение в Украине системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения запланировано уже в ближайшее время.

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия, для внедрения системы нужно принять все необходимые документы, чтобы избежать оплошностей предыдущих попыток, передает пресс-служба МВД.

"Мы должны запустить систему автоматического контроля, но сделать это не так, как во время прошлой попытки 2007-2010 годов, когда штрафы массово оспаривали в суде из-за отсутствия технического регламента и пробелов в законодательстве. Именно поэтому сегодня мы тщательно выстраиваем всю нормативно-законодательную базу", - сказал Криклий.

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Отмечается, что система накопления штрафных баллов за зафиксированные нарушения ПДД должна быть доработана. Целесообразно выписывать штрафи и добавлять баллы за каждое нарушение. Тогда после достижения определенного количества последних водителя будут временно лишать права управления транспортным средством.

Устанавливаться приборы фото- и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках.

"Это все происходит в рамках концепции децентрализации. Стоимость одного комплекса видеофиксации варьируется от $10 до $50 тысяч. Города смогут выбирать поставщиков среди большого количества производителей на мировом рынке. А средства от штрафов планируется частично оставлять в местных бюджетах - 20% городу, 50% - в дорожный фонд, 30% - МВД", - пояснил Криклий.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве реализация вступивших в силу 27 сентября текущего года новых правил парковки оказалось под угрозой.

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
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Ковалёва Карина
Ковалёва Карина
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Heir
Heir
Гроші на обладнання треба витратити - зрозуміло, штрафи треба зібрати - зрозуміло, а де ж заходи з безпеки руху(дорога, розмітка, організація дорожнього руху)? - не зрозуміло.
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