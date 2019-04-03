В Украине ужесточили выдачу водительских прав: что изменилось

Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав.

В частности, усилены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, которую необходимо провести до начала занятий на курсах, пишет РБК-Украина.

Эта норма является производной закона о дорожном движении, согласно которому одно из условий получения водительских прав — прохождение полного курса обучения.

Требования к регистрации учебных групп направлены на предотвращение злоупотреблений путем выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

Кроме того, Кабинет министров отменил необходимость приобретение в сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании курсов.

Вместо этого предлагается вносить электронные формы этих свидетельств в единый реестр МВД и ввести дистанционную электронную регистрацию групп, которые будут проходить обучения.

Укринформ

Предполагается, что предложенные изменения облегчат аккредитацию заведений, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. В частности, полномочия по аккредитации передаются в региональные сервисные центры МВД, что сократит сроки прохождения этой процедуры.

Также положения порядка выдачи водительских прав приводятся в соответствие с положениями закона о документах, которые подтверждают гражданство Украины. Такой перечень дополнен паспортом гражданина Украины в виде ID-карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство внутренних дел Украины предлагает увеличить стоимость получения водительского удостоверения, регистрации транспортных средств и выдачи так называемых крутых номеров.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!