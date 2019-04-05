В Украине ужесточили правила получения водительских прав: что изменилось

В Украине решили изменить правила относительно порядка выдачи водительских удостоверений и обучения в автошколах.

Как сообщили в пресс-службе МВД, решение было принято Кабинетом министров на заседании в среду, 3 апреля. Все нововведения будут вводиться постепенно и полностью заработают лишь через полгода.

Предлагаем подробно ознакомиться с основными изменениями:

Видеофиксация сдачи экзаменов. Отныне весь процесс сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения будет фиксироваться на видео. В МВД подчеркнули, что видеофиксация теоретических экзаменов уже есть в сервисных центрах МВД нового образца. Но нововведение предусматривает, что при сдаче практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто.

Два экзамена в одном сервисном центре. Невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический – в другом.

Сокращение "срока действия" свидетельства об окончании обучения. Теперь срок годности полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств сократили до 2 лет.

Изменения обмена прав. Для того, чтобы получить или обменять водительское удостоверение, обязательным условием теперь является указанное место регистрации в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность.

Введение электронного журнала. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет проводиться практическое занятие. Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, за обучением каждого слушателя.

Никаких бланков и свидетельств. Теперь нет необходимости покупать в территориальных сервисных центрах МВД бланки и свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств;

Изменения в аккредитации автошкол. Функции по аккредитации заведений передали от Главного сервисного центра МВД в региональных сервисных центров МВД по местонахождению заведений. Также был упрощен механизм аккредитации учреждений, принадлежащих к сфере управления Министерства образования и науки.

Экзамен без обучения в автошколе. Все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД предложили увеличить стоимость получения водительского удостоверения, регистрации транспортных средств и выдачи так называемых крутых номеров.

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