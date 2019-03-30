В Украине подорожают водительские права и "крутые" номера: что известно

Министерство внутренних дел Украины предлагает увеличить стоимость получения водительского удостоверения, регистрации транспортных средств и выдачи так называемых крутых номеров.

Так, ведомство предложило законопроект, которым могут поднять стоимость корочек, привязав ее к прожиточному минимуму (ПМ). За новое водительское удостоверение придется выложить 0,45 ПМ, что к концу 2019 года будет соответствовать 912 гривням. Сейчас права стоят всего 245 гривен, пишут "Факты".

Кроме корочек, чиновники также предлагают увеличить стоимость некоторых услуг. В частности, по регистрации транспортных средств и получению так называемых крутых номеров — знаков с одинаковой комбинацией цифр и букв, например, "АА3333АА", либо индивидуальных номеров типа "МАФИЯ" или "ПРИНЦЕССА", авто с которыми мы часто видим на наших дорогах.

"Информатор"

Согласно законопроекту, постановка машины на учет будет обходиться в:

1111,80 грн — для автомобилей и малотоннажного пассажирского транспорта с выдачей номерного знака (0,6 ПМ);

963,56 грн — для двух- и трехколесных мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см, в том числе электрических мощностью до кВт (0,52 ПМ);

1019,15 грн — для мотоциклов и квадроциклов (0,55 ПМ);

926,50 грн — за перерегистрацию авто- и мототехники со сменой собственника, без выдачи новых номеров (0,5 ПМ).

Законопроектом предусматривается и существенное увеличение стоимости номерных знаков с индивидуальной комбинацией цифр:

комбинация из четырех одинаковых цифр обойдется в 27 тысяч 795 гривен (15 ПМ);

три одинаковые цифры подряд, а также две пары одинаковых цифр и последовательная комбинация — 9269 грн (5 ПМ);

два нуля в начале номера — 7412 грн (4 ПМ);

три одинаковые цифры в номере, расположенные не подряд, равно как и комбинация цифр, в которой совпадают первая и третья, или же вторая и четвертая цифры — 3706 грн (2 ПМ).

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что Украина полностью отказалась от парковщиков и штрафов наличными, мошенники до сих пор собирают с водителей деньги за парковку.

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