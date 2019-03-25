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В Украине на дорогах расставили "ловушки" для водителей. Карта

1.6тЧитать материал на украинском

В понедельник, 25 марта, патрульная полиция увеличила количество устройств TruCam, которые будут измерять скорость движения авто на дорогах Украины.

Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он отметил, что теперь на украинских дорогах будут работать 75 камер наблюдения.

"С понедельника еще 25 приборов будет использоваться патрульной полицией для измерения скорости движения. Общее количество приборов – 75 штук", – подчеркнул полицейский.

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Также Билошицкий опубликовал карту Украины с отметками, где будут работать приборы TruCam. Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) в таких областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая.

Карта с TruCam в Украине

Карта с TruCam в Украине

Facebook

Карта с TruCam в Украине

Карта с TruCam в Украине

Facebook

Карта с TruCam в Украине

Карта с TruCam в Украине

Facebook

Карта с TruCam в Украине

Карта с TruCam в Украине

Facebook

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Место
Украина
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Malkin Michele
Malkin Michele
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