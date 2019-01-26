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В Украине могут ввести новый штраф для водителей: о чем речь

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В Украине могут ввести наказание для водителей за превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах при эксплуатации автомототранспорта.

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы на своем заседании рассмотрел соответствующий законопроект № 9360 и рекомендует Комитету по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности внести на рассмотрение Верховной Рады предложение о принятии его за основу, сообщает "ЮрЛига".

Так, за эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах превышают установленные нормативы, предлагают ввести административное взыскание в виде предупреждения с обязанностью устранить правонарушение в течение 14 дней, а за повторное нарушение – штраф 50 НМДГ (850 грн).

В Украине могут ввести новый штраф для водителей: о чем речь

Drive

Выявлять факты эксплуатации транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах будет Нацполиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются упростить жизнь будущим водителям. В правительстве задумали разрешить кандидатам на получение водительских удостоверений самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов.

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Место
Украина
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