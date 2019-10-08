В Украине могут изменить процедуру получения водительских прав

В Украине может измениться процедура получения водительских прав.

Так, новшества инициируют нардепы от президентской фракции "Слуга народа". 2 октября они внесли в Верховную Раду законопроект №2201, предполагающий реформирование обучения.

Отмечается, что учить правила дорожного движения украинцы смогут самостоятельно, не обращаясь в учебные заведения. Это должно помочь сэкономить время и деньги.

Водительские права в Украине "112 Украина"

Однако, приступать к практическим занятиям на дорогах общего пользования можно будет только после получения свидетельства об успешном прохождении теоретического экзамена.

Причем, если не удалось сдать практику с первого раза, ее можно будет пересдать только через 3 месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября водители в Украине за пределами населенных пунктов должны включать ближний свет фар, иначе им грозит штраф.

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