В Украине будут выдавать права по-новому: какие правила готовит "Слуга народа"

Президентская фракция "Слуга народа" подготовила сюрприз для желающих получить водительские права. Внесенный в Верховную Раду законопроект предполагает реформировать и упростить обучение для будущих автомобилистов. Однако, предполагается и некое ужесточение для проваливших теорию.

Подробнее о новшествах – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Народные избранники планируют разрешить гражданам самостоятельное изучение ПДД без посещения автошколы.

В таком случае теорию они будут сдавать самостоятельно в сервисном центре МВД.

В случае провала при сдаче теоритического экзамена, повторно пройти тест будет возможно только через 3 месяца.

При этом законодатели хотят запретить переходить к практической части экзамена (вождению) без успешной сдачи теории.

Как украинцы получают права сейчас

Как известно, по законам Украины управлять транспортными средствами можно только при наличии водительских прав. Ежегодно сервисные центры МВД выдают по несколько сотен тысяч заветных пластиковых карточек. По состоянию на 1 октября, согласно данным МВД, в 2019 году права получили уже более 360 256 украинцев.

Сейчас процедура получения прав предполагает прохождение четырех обязательных этапов: обучение в автошколе, прохождение медицинского осмотра, сдача теоретического и практического экзамена, получение водительского удостоверения.

При выборе автошколы специалисты рекомендуют обращать внимание на наличие лицензии МОН и аттестата аккредитации МВД, без этого вы просто выбросите деньги на ветер.

Чтобы записаться в автошколу вам потребуется собрать ряд документов:

– заявление с указанием места жительства и категории транспортного средства, которым вы собирается управлять;

– паспорт + копия ИНН;

– 4 фотографии размером 3,5х4,5см;

– медицинская справка.

По окончании курса обучения вы пройдете экзамены по Правилам дорожного движения и вождению. В случае успешной сдачи теории, вам обязаны выдать Свидетельство об окончании обучения в автошколе, срок действия которого составляет 2 года со дня окончания курсов.

Знак "ученик за рулем"

Следующим шагом идет прохождение медицинского осмотра, который определит вашу пригодность к управлению транспортным средством. Без справки о его прохождении получить права невозможно.

Медицинский осмотр включает в себя: общее обследование специалистами медицинской комиссии, лабораторное и функциональное обследование (общий анализ крови и мочи, анализ крови на сахар, ЭКГ, обследование остроты и полей зрения, обследование вестибулярного аппарата, определение группы крови и резус фактора).

Медосмотр

В случае, если вам выдается справка с указанием болезни из "перечня заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами", это может стать причиной невыдачи прав.

Третий этап – сдача экзаменов в сервисном центре МВД. С 2019 года сдавать экзамен на права можно абсолютно в любом сервисном центре МВД. Но будьте внимательны, после сдачи теории, вождение вы сможете пройти только в том же СЦ.

Необходимые документы в СЦ за вас отправляет ваша автошкола, от ученика требуется только оригинал паспорта. Но если вы решили сдавать экзамены индивидуально, то вам нужно подать следующий перечень документов:

– заявление (заполняется в ТСЦ);

– паспорт + копия ИНН;

– свидетельство об окончании заведения по подготовке водителей;

– медицинская справка установленного образца;

– квитанция об оплате государственной услуги;

– оригинал и ксерокопии документов о смене личных данных (в случае их изменения);

Экзамен состоит из двух частей: теоретической (20 минут – 20 вопросов) и практической. Ученики, которые не уложились в отведенное время или сделали более двух ошибок – экзамен проваливают.

Пересдать теорию можно не ранее, чем через 5 дней, количество попыток неограниченно, а вот на сдачу практического экзамена отводится 3 попытки.

Кстати, Главный сервисный центр МВД предлагает желающим потренироваться перед сдачей теоретического экзамена по ПДД и пройти тест сайте ведомства. Количество попыток неограниченно.

И наконец, последний этап – получение водительского удостоверения. Права вы сможете получить через 5 рабочих дней с момента успешной сдачи экзаменов. Удостоверение выдается лично под роспись по предъявлении паспорта.

Водительские права

Что предлагают изменить

В новом проекте закона № 2201, которые внесли народные депутаты, содержится 3 ключевых изменения:

1. Учить правила дорожного движения украинцы смогут самостоятельно, не обращаясь в сертифицированные учебные заведения.

В пояснительной записке авторы обратили внимание на то, что изучение теории для получения права управления транспортными средствами исключительно в автошколах ограничивает реализацию этого права для огромного количества граждан, например, людей с инвалидностью, женщин в декрете и других маломобильных групп населения.

Поэтому депутатами предлагается разрешить гражданам самостоятельно изучать правила дорожного движения, учитывая, что на рынке существует огромное количество учебной литературы и учебных фильмов, которые предоставляют возможность самостоятельного изучения ПДД и основ безопасности.

Законодатели отмечают, что подобная практика существует в ряде европейских стран и хорошо себя зарекомендовала.

2. Приступать к практическим занятиям на дорогах общего пользования украинцы должны только после получения свидетельства об успешном прохождении теоретического экзамена.

В этом случае инициаторы законопроекта ссылаются на тот факт, что практическое обучение вождению начинается со второй недели пребывания в автошколах, когда обучающийся, даже не знает дорожных знаков.

Кроме того, огромное количество автошкол создает огромную конкуренцию, которая преодолевается демпингом стоимости обучения за счет снижения качества. Некоторые слушатели автошкол посещают только часть занятий практической подготовки (без теоретической), или вообще их игнорируют, полагаясь на сдачу экзамена за взятки.

Все это не способствует качеству подготовки водителей, создает потенциальные угрозы для участников дорожного движения и как следствие – снижает уровень безопасности на дорогах.

3. При провале сдачи теоритического экзамена, повторно сдать экзамен можно будет не ранее чем через 3 месяца.

Этот пункт касается только тех, кто проходил самостоятельную подготовку. Для выпускников автошколы сохраняется норма в 5 дней.

Комментарий юриста

В общем, специалисты поддерживают введение в обновленные правила получения водительских прав всех трех пунктов, но кое-что стоит доработать.

Так автоюрист Денис Костюшко объяснил OBOZREVATEL, что данные изменения никак не решают проблему наличия ответственности у инспекторов за взятки при прохождении учениками экзаменов, не зависимо, как они проходили обучение – самостоятельно или в автошколе, и где сдают тесты.

"Поскольку сейчас, как в автошколах, так и в МРЭО, фактически все покупается, и ученик может даже не появляться на эти экзамены, нужно, чтобы те люди, которые принимали тесты, несли какую-то ответственность. И в случае, если водителя поймают на незнании ПДД, или у него будет 10 постановлений за год, тогда наказывать необходимо и тех, кто принимал экзамены у будущего горе-водителя", – сказал автоюрист.

Кроме того, Костюшко считает, что давно пора прописать в законе пункт об аннулировании прав в случае превышения водителем установленного количества нарушений в год. По его словам, если автомобилист совершил 5-10 нарушений за этот период, он должен быть обязан проходить всю процедуру получения прав заново.

Автоюрист утверждает, что подобная практика уже давно успешно реализована в Европе, а в Украине никак не могут к этому дойти.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!