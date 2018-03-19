В Украине будут по-новому сдавать на права: что изменится

В Украине изменятся правила получения водительских прав. В МВД решили ввести чек-лист для ошибок и видеофиксацию.

В чек-лист экзаменаторы будут вносить типичные ошибки экзаменуемых и выставлять оценки по каждому этапу испытаний, передает "Сегодня".

Еще в конце прошлого года экзамен по вождению разделили на два этапа. Первый проходит на площадке для обучения начальному управлению, где будущие водители демонстрируют умения начать движение на подъеме и спуске, тормозить и маневрировать.

Второй этап экзамена проходит на указанном маршруте среди дорожного движения, и там водителям предстоит маневрировать в потоке, соблюдать ПДД и не создавать аварийные ситуации.

В чек-листе экзаменатор будет ставить пометки о прохождении или непроходжении водителями этапа испытаний. После окончания экзамена человек может ознакомиться с указанными экзаменатором ошибками, оставив на чек-листе свою подпись.

"У нас много изменений в теоретической части экзамена, и оставалась проблемная практическая часть, которая была субъективной. Чек-лист — первый шаг к прозрачной системе оценивания. При подписании чек-листа экзаменуемый может зафиксировать свое несогласие с результатом, обжаловать его в сервисном центре. В полную силу эта система заработает после введения видеофиксации, когда можно проверить все жалобы. Фото- и видеофиксацию сдачи экзамена планируется ввести уже в этом году", - сообщила спикер Главного сервисного центра МВД Инга Вишневская.

Как сообщал "Обозреватель", с 1 января в Украине действует новое правило: скорость движения автотранспорта в населенных пунктах ограничена 50 километрами в час.