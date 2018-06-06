В Украине будут по-новому сдавать на права: что изменилось

В Украине 5 июня вступили в силу изменения в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя.

Они были внесены приказом МВД от 26 апреля 2018 года № 345, передает "Лига. Закон".

В частности, практический экзамен будет проводиться в два этапа (на площадке для обучения и в условиях дорожного движения).

В Украине будут по-новому сдавать на права УкрСтрахование

На первом выполняются, в частности, такие упражнения: подготовка к началу движения; остановка транспортного средства на подъеме / спуске; заезд во двор (гараж) с правой / левой стороны (ширина гаража - плюс один метр (до ширины автомобиля); маневрирование (змейка, восьмерка, габаритный круг); разворот в ограниченном пространстве с одноразовым включением задней передачи; парковки ТС у бордюра (параллельно) задним ходом (длина - 6 м, ширина - 2,5 м); движение по прямой.

На втором этапе экзамена, среди прочего, оценивается маневрирование, размещение ТС на проезжей части, проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС.

При этом указываются типичные ошибки (например, остановил работу двигателя при выполнении упражнения, внешние контуры ТС выступают за контрольные линии) и их количество за три попытки.

Лицо не допускается к сдаче экзаменов для получения (обмена) водительского удостоверения, если при проведении проверки представленных им документов было установлено, что оно было лишено права на управление ТС.

При наличии у такого лица водительского удостоверения должностные лица территориального сервисного центра МВД обязаны сообщить об этом в полицию. Полицейские изымают такое удостоверение и направляют (передают) его в ТСЦ МВД по месту жительства лица. Ранее это осуществляли должностные лица центра.

Ранее стало известно, что в Украине для водителей при приеме экзаменов хотят ввести психофизиологическое тестирование.

Так, в в Киеве презентовали Венскую систему тестирования водителей Vienna Traffic, которая позволяет выявлять психологические проблемы водителей и причины их возникновения. Систему представила компания Guinti Psychometrics Ukraine.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января в Украине действует новое правило: скорость движения автотранспорта в населенных пунктах ограничена 50 километрами в час.