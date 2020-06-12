Если закрыть государственный номерной знак автомобиля или зарисовать символы на нем, это не поможет избежать наказания за нарушение правил дорожного движения.

Как написал в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, "изобретательность" некоторых водителей не перестает удивлять (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В полиции объяснили, как накажут водителей за сокрытые от камер номера ria.com

"Если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью или один или несколько символов, а также если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит", – отметил он.

По словам Билошицкого, на дорогах есть полицейские патрули, которые всегда могут остановить водителя за это нарушение, а именно за эксплуатацию т/с:

без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов;

с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;

загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

перевернутым или неосвещенным.

За это предусмотрен штраф в размере 170 грн, а за повторное нарушение – штраф в размере 255 грн или общественные работы и платное изъятие транспортного средства или без такового.

Билошицкий опубликовал примеры сокрытия номеров, за которые водители получили свои постановления.

Facebook Алексея Билошицкого

Facebook Алексея Билошицкого

Facebook Алексея Билошицкого

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL: