Сокрытие номеров не спасет от наказания за нарушение ПДД – полиция
Если закрыть государственный номерной знак автомобиля или зарисовать символы на нем, это не поможет избежать наказания за нарушение правил дорожного движения.
Как написал в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, "изобретательность" некоторых водителей не перестает удивлять (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью или один или несколько символов, а также если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит", – отметил он.
По словам Билошицкого, на дорогах есть полицейские патрули, которые всегда могут остановить водителя за это нарушение, а именно за эксплуатацию т/с:
без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов;
с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;
загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;
перевернутым или неосвещенным.
За это предусмотрен штраф в размере 170 грн, а за повторное нарушение – штраф в размере 255 грн или общественные работы и платное изъятие транспортного средства или без такового.
Билошицкий опубликовал примеры сокрытия номеров, за которые водители получили свои постановления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.
Превышение скорости движения будет караться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.
Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Индивидуальные номерные знаки не помогут избежать наказания водителям, которые нарушают скоростной режим.