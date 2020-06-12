В полиции объяснили, как накажут водителей за спрятанные от камер номера

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12 июня • обновлено в 16:57
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Сокрытие номеров не спасет от наказания за нарушение ПДД – полиция

2.9т
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Если закрыть государственный номерной знак автомобиля или зарисовать символы на нем, это не поможет избежать наказания за нарушение правил дорожного движения.

Как написал в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, "изобретательность" некоторых водителей не перестает удивлять (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В полиции объяснили, как накажут водителей за сокрытые от камер номера

В полиции объяснили, как накажут водителей за сокрытые от камер номера

ria.com

"Если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью или один или несколько символов, а также если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит", – отметил он.

По словам Билошицкого, на дорогах есть полицейские патрули, которые всегда могут остановить водителя за это нарушение, а именно за эксплуатацию т/с:

  • без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов;

  • с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;

  • загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

  • перевернутым или неосвещенным.

За это предусмотрен штраф в размере 170 грн, а за повторное нарушение – штраф в размере 255 грн или общественные работы и платное изъятие транспортного средства или без такового.

Билошицкий опубликовал примеры сокрытия номеров, за которые водители получили свои постановления.

В полиции объяснили, как накажут водителей за спрятанные от камер номера

Facebook Алексея Билошицкого

В полиции объяснили, как накажут водителей за спрятанные от камер номера

Facebook Алексея Билошицкого

В полиции объяснили, как накажут водителей за спрятанные от камер номера

Facebook Алексея Билошицкого

В полиции объяснили, как накажут водителей за спрятанные от камер номера

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

  • Превышение скорости движения будет караться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

  • Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

  • Индивидуальные номерные знаки не помогут избежать наказания водителям, которые нарушают скоростной режим.

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Тема
Видеофиксация на дорогах
Место
Украина
Теги
автономера авто полиция
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