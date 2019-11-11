В Одессе впервые появится выделенная полоса для общественного транспорта

Власти Одессы намерены впервые в истории города создать отдельную полосу для движения общественного транспорта – троллейбусов, автобусов и маршруток.

Пилотный проект будет внедрен в ближайшее время на улице Ришельевской в центре города. Об этом сообщил во время аппаратного совещания в горсовете вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

"Выделенная полоса появится до конца недели на улице Ришельевской от Греческой до Пантелеймоновской. По ней будут проходить 5 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов. Это даст возможность непрерывного движения общественного транспорта и улучшит качество обслуживания пассажиров", – заявил чиновник.

Иллюстрация gazeta.ru

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Вице-мэр также отметил, что отдельная полоса для общественного транспорта – один из пунктов принятой горсоветом Концепции развития дорожного движения.

После ввода полосы в эксплуатацию, за тем, чтобы по ней не ездили и не парковались автомобили, будут следить патрульные полицейские, а также муниципальные инспекторы по парковке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, автомобили киевского такси предлагают пускать по полосам общественного транспорта.

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