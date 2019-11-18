В Одессе автоледи припарковалась на травмайных путях: ее проучили. Видео

В Одессе на Французском бульваре пассажирам пришлось вручную выталкивать с рельсов машину, которая мешала проезду трамвая №5. Автоледи припарковала ее прямо на путях.

Из трамвая вышли несколько мужчин и подвинули авто. Об этом сообщили на сайте коммунального учреждения "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы (Центр – "077")" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пассажиры трамвая вытолкали с рельсов припаркованное авто 077.od.ua

Трамваю удалось проехать, а автоледи вернулась к своей машине через 20 минут и уехала. В Центре сохранили номер автомобиля нарушительницы и призывают полицию отреагировать на факт циничного игнорирования правил дорожного движения и оштрафовать ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе трамвай с пассажирами врезался в технический автомобиль аварийной службы энергохозяйства КП "Одесгорэлектротранс". В этот момент работники проводили ремонт контактной сети над трамвайными рельсами.

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