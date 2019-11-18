Главная Новости
18 ноября • обновлено в 17:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Авто

В Одессе автоледи припарковалась на травмайных путях: ее проучили. Видео

1.2т
Читать материал на украинском

В Одессе на Французском бульваре пассажирам пришлось вручную выталкивать с рельсов машину, которая мешала проезду трамвая №5. Автоледи припарковала ее прямо на путях.

Из трамвая вышли несколько мужчин и подвинули авто. Об этом сообщили на сайте коммунального учреждения "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы (Центр – "077")" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пассажиры трамвая вытолкали с рельсов припаркованное авто

Пассажиры трамвая вытолкали с рельсов припаркованное авто

077.od.ua

Новости
В Одессе трамвай с пассажирами врезался в столб. Фото

Трамваю удалось проехать, а автоледи вернулась к своей машине через 20 минут и уехала. В Центре сохранили номер автомобиля нарушительницы и призывают полицию отреагировать на факт циничного игнорирования правил дорожного движения и оштрафовать ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе трамвай с пассажирами врезался в технический автомобиль аварийной службы энергохозяйства КП "Одесгорэлектротранс". В этот момент работники проводили ремонт контактной сети над трамвайными рельсами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы трамвай
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги