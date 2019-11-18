В Одессе объявлен желтый уровень опасности

По Одесской области на понедельник, 18 ноября, объявлен желтый (первый) уровень опасности из-за плотного тумана, который окутает Одессу и регион в ближайшие часы.

Видимость на дорогах снизится до 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По прогнозам синоптиков, туман сохранится до конца дня.

Патрульная полиция напоминает одесским водителям, что главное следствие тумана – существенное снижение видимости, он провоцирует повышенный риск создания аварийных ситуаций на дорогах.

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В условиях недостаточной видимости при тумане, независимо от освещенности дороги, на транспортном средстве, которое движется, должен быть включен ближний свет фар, а во время остановки – габаритные огни.

В то же время пешеходам следует воздержаться от резкого выхода на проезжую часть, даже на переходах, поскольку не всегда водитель из-за плотного тумана успевает отреагировать на дорожную ситуацию.

Туман в Одессе traffic.od.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, специалисты назвали губительные последствия тумана. У украинцев наблюдаются высыпания на коже, воспаления и зуд.

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