В областном центре Украины засняли самый дорогой внедорожник в мире

В основном роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan можно встретить в мегаполисах, хотя бывают и интересные исключения. В частности, один такой автомобиль прописался в Житомире, о чем свидетельствуют фото, опубликованные в Instagram-аккаунтах drive.luxury и luxcar_of_ua.

К слову, ранее этот Куллинан уже видели в Житомире, но тогда он был на транзитных номерах. Теперь же автомобиль получил постоянную регистрацию и, как видно, ему достались номера новой серии (КМ – код Житомирской области), да еще и с красивой комбинацией чисел (с четырьмя семерками).

Rolls-Royce Cullinan, замеченный в Житомире; instagram.com/drive.luxury

Стоимость Rolls-Royce Cullinan в Украине – от 11,7 млн грн. Это один из немногих современных серийных автомобилей, который оснащается мотором V12. В данном случае используется 6,75-литровый двигатель мощностью 571 л.с.

Интересно, что это еднственный "Роллс" в Житомире. Как писал OBOZREVATEL, ранее в этом же городе был замечен седан Phantom, причем машину видели на местном базаре – из ее багажника продавали картошку.