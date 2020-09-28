В Киеве роскошный Bentley запарковали на свалке возле куче мусора

В одном из дворов столицы засняли Bentley Continental GT, который обратил на себя внимание локацией парковки. Несмотря на то, что это очень роскошный и эксклюзивный автомобиль, его оставили в несколько специфическом месте – возле мусорных баков и кучи хлама.

На фоне свалки Bentley Continental GT действительно смотрится особенно контрастно. Как отмечает TopGir, пускай роскошное купе и не самое новое (2012 модельного года), фото все равно получилось очень эффектным.

Впрочем, подобная картина – не редкость для Украины. Например, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в похожей "обстановке" в Харькове припарковали BMW за 120 000 долларов.