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20 декабря • обновлено в 18:02
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Из Киева выехал впечатляющий кортеж элитных авто

3.2т
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Зима – не помеха для путешествий на автомобиле. Именно это и решили доказать украинские владельцы суперкаров, которые организовали пробег длиною в полстраны.

Как стало известно OBOZREVATEL, вчера (19 декабря) из Киева в Буковель направилась колонна элитных авто в рамках пробега Super Cars Run. На отправную точку съехались автовладельцы со всей Украины – Одессы, Харькова, Запорожья и т.д. Перед выездом была организована небольшая вечеринка с дрифт-шоу.

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

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В пробеге принимают участие около 20 автомобилей. Причем все автомобили являются настоящими эксклюзивами, среди них числятся спорткары Porsche и Ferrari, заряженные модели Mercedes, BMW и Audi.

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Отдельного внимания стоит единственный в своем роде Porsche 991.2 Stinger GTR в тюнинге TopCar,Ferrari F360 Spider, Acura NSX и Mustang Shelby. Последний, кстати, планируют переделать в легендарный Eleonor из фильма "Угнать за 60 секунд".

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Пробег суперкаров из Киева в Буковель

Majestic

Продлится пробег до 24 декабря.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, внедорожники Rolls-Royce раскупают в Украине "как горячие пирожки".

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Автор
Валентин Петров
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Гоша Злой
Гоша Злой
владельцев проверить на уплату налогов
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П А
П А
Гоша Злой, какие налоги? За откаты и "подношения благодарных"?... и кто проверять будет? Новых и честных в соответствующие службы ещё не набрали.
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