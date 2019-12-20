Из Киева выехал впечатляющий кортеж элитных авто

Зима – не помеха для путешествий на автомобиле. Именно это и решили доказать украинские владельцы суперкаров, которые организовали пробег длиною в полстраны.
Как стало известно OBOZREVATEL, вчера (19 декабря) из Киева в Буковель направилась колонна элитных авто в рамках пробега Super Cars Run. На отправную точку съехались автовладельцы со всей Украины – Одессы, Харькова, Запорожья и т.д. Перед выездом была организована небольшая вечеринка с дрифт-шоу.
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
В пробеге принимают участие около 20 автомобилей. Причем все автомобили являются настоящими эксклюзивами, среди них числятся спорткары Porsche и Ferrari, заряженные модели Mercedes, BMW и Audi.
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Отдельного внимания стоит единственный в своем роде Porsche 991.2 Stinger GTR в тюнинге TopCar,Ferrari F360 Spider, Acura NSX и Mustang Shelby. Последний, кстати, планируют переделать в легендарный Eleonor из фильма "Угнать за 60 секунд".
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Пробег суперкаров из Киева в Буковель
Majestic
Продлится пробег до 24 декабря.
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, внедорожники Rolls-Royce раскупают в Украине "как горячие пирожки".
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