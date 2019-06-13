В Украине скоро усилят контроль на дорогах: чего ждать водителям

Уже скоро в Украине должна заработать система фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, которая призвана уменьшить количество ДТП в стране.

Более того, согласно новой задумке, каждый украинец сможет фиксировать правонарушения на дороге и передавать данные в полицию с помощью специального приложения. В чем суть идеи – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Уже к концу лета в Украине обещают запустить фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах.

Разработано новое приложение, которое позволит каждому водителю самостоятельно зафиксировать нарушение на дороге. Далее информация направляется в патрульную полицию;

Разработчики идеи уверены, что приложение будет аналогом “спасателя” для автомобилистов. Туда внедрят информацию о локациях ближайших автосервисов, а также о ДТП. Проект уже обсуждается с Министерством внутренних дел;

Юристы же видят ряд проблем. Они могут касаться как юридической составляющей, так и технической. Один из основных нюансов – сертификация.

Фото- и видеофиксация на пороге

Уже к концу лета в Украине обещают запустить фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах. Полноценно механизм заработает к концу 2019 года, ведь ранее глава МВД Арсен Аваков анонсировал установку около тысячи камер.

"Проблема в том, что штрафы за нарушения, зафиксированные этими камерами, будут чудовищными! Потому что одно дело – говорить, что мы хорошие, а другое – придерживаться ПДД", – подчеркнул глава ведомства.

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Устанавливают приборы в местах концентрации аварий – на перекрестках, светофорах и распределительных полосах. Таким образом, отслеживать нарушителей теперь смогут не только патрульные с приборами дистанционного измерения скорости, но и общегосударственная автоматическая система.

Камеры будет фиксировать нарушения на дорогах в автоматическом режиме. Затем фото- или видеодоказательство нарушения будет отправляться в общий центр обработки данных МВД и Национальной полиции, где обещают использовать защищенные каналы связи для передачи этих данных.

Специальные операторы будут проверять зафиксированные системой нарушения, определять пользователя транспортного средства, составлять уведомление о правонарушении и отправлять его собственнику транспортного средства.

В то же время владельцы автомобилей смогут зарегистрироваться в специальном электронном кабинете и внести информацию о фактическом ответственном пользователе машины, чтобы письма о нарушениях ПДД направлялись именно ему.

Можно будет сообщить о нарушении?

В Украине также появилась новая программа DashcamUA. По словам разработчиков, главные цели проекта – уменьшение количества аварий на дорогах, противодействие угонам, а также помощь на дорогах в случае происшествий.

Что важно знать о работе девайса:

Видеорегистратором становится обычный смартфон;

Водитель устанавливает приложение, авторизируется, привязывает свое удостоверение и свидетельство про регистрацию, делает фото автомобиля (с 4-х сторон) и указывает банковскую карту;

Когда он замечает нарушение на дороге, то активирует приложение на телефоне и снимает происходящее. Активация происходит со словами “Окей DashcamUA, нарушение”;

Приложение

Приложение

Программа автоматически отслеживает дату, время и место нарушение ПДД;

Заявление о нарушении ПДД можно отправить в полицию только тогда, когда автомобиль остановится;

После подтверждения информации, система отправляет письмо на мобильное приложение;

20% от уплаченного штрафа переходят на банковскую карточку заявителя;

Авторы идеи уверяют, что система сохраняет конфиденциальность заявителя (работает на блокчейне), протоколы о нарушении невозможно удалить или скрыть. К тому же, если 20% от суммы штрафа идет в карман заявителю, то 50% может пойти на ремонт дорожного покрытия. Этот пункт создатели обещают лоббировать при принятии идеи на уровне полиции.

Дополнительно DashcamUA может собирать информацию об авариях на дорогах. Более того, если она произойдет с владельцем приложения, то оно автоматически сохранит видео за две минуты до столкновения. Свидетелям ДТП приложение дает возможность отправить информацию о пострадавших в ближайшие отделения полиции и скорой медицинской помощи.

Если автомобиль владельца приложения украдут, то с его помощью можно отправить информацию о факте угона на все патрульные авто (и водителям с приложением) в радиусе 10 километров.

В будущем обещают добавить текущую информацию о всех заправках, автосервисах и точках с эвакуаторами.

Какие есть проблемы

На данном этапе идея DashcamUA может столкнуться с несколькими проблемами. Во-первых, для полноценного одобрения системы необходимо не только согласие со стороны патрульной полиции, но и прохождение так называемой сертификации. К примеру, всем известные камеры TruCam получили разрешение на использование лишь спустя 4 года после подачи заявки.

По словам страхового юриста Дениса Конюшко, с юридической точки зрения это одна из главных проблем идеи. Без решения сертификационного органа, фиксация любого нарушения ПДД через DashcamUA в судах будет признана незаконной.

К тому же, пока неизвестно, сертифицировать необходимо программу в целом, или каждый конкретный смартфон. Ведь дело в том, что у каждого телефона своя резкость, качество съемки и другие исходные данные. Это также может прямо повлиять на результаты работы.

Вторая проблема — отсутствие прописанных в законе норм о доказательной базе.

“По моему мнению, для того, чтобы система работала, нужно внести изменения в Кодекс Украины про административные правонарушения. Там нужно указать, что доказательствами административного нарушения могут быть аудио и видеозапись на любое приспособление, если не доказано, что оно было смонтировано. Примерно так прописать в законе. Тогда эта идея может сработать. Сейчас же любое обвинение просто "развалят" в суде”, — пояснил OBOZREVATEL Конюшко.

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Также юрист не уверен, что правоохранители смогут справиться с наплывом жалоб. Правда, в целом идею системы Конюшко оценивает позитивно.

По мнению адвоката Владимира Лунева, даже если система и начнет работу, будет сложно определить, кто именно является нарушителем. Приложение технически не сможет распознать человека, который сидел за рулем автомобиля.

“Владелец машины может прийти в суд и сказать, что на том видео он не находился за рулем. И все, как ты докажешь обратное? Он имеет полное право отказаться говорить, кому он тогда передавал свое авто. У нас действует презумпция невинности, а также право не свидетельствовать против себя или близких. В таких случаях попросту дела "развалятся”, — поделился мнением с OBOZREVATEL Лунев.

Автолюбитель Владислав Скалий же уверен, что еще одной проблемой DashcamUA может стать работа профессиональных мошенников. Такие люди часто участвовать в автоподставах. Речь идет о провоцировании ДТП.

“Появится много псевдоактивистов, которые будут ездить за людьми и зарабатывать деньги. Добавится еще больше конфликтов на дорогах, которые и так никому не нужны. Тем более мотивация в 20% прибыли от каждого правонарушения стимулирует разных мошенников легально зарабатывать деньги таким вот путем”, — считает Скалий.

Правда, и тут не все так просто. По мнению адвоката Лунева, деньги нужно будет перечислять лишь после того, как полноценно закончится суд над нарушителем и его признают виновным.

“Тут еще вопрос — когда перечислят те 20%? Человек может проиграть первую инстанцию, но затем подаст апелляцию и победит. Поэтому если деньги и будут перечислять, то это нужно делать лишь по итогу судебных разбирательств та и то, возможно, на специальный счет”, — пояснил адвокат.

Стоит отметить: интересное решение приняли и на уровне Верховного Суда. Несколько недель назад Кассационный административный суд Украины запретил требовать у водителя удостоверение, если у них нет доказательств совершенного правонарушения.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к разработчику приложения Алексею Афонину. Он подчеркнул, что его проект уже обсуждают на уровне Министерства внутренних дел. Также он подал его в Администрацию президента Владимира Зеленского на программу LIFT.

"Мы ничего не измеряем. Нам не нужно измерять скорость, метры от зебры, например. Мы снимаем факт нарушения, пересечения двойной сплошной, проезд на красный свет. Здесь нечего сертифицировать, есть видео и доказательство. Вопрос в другом, чтобы все шло через защищенное приложение. Вопрос сертификации софта — да, но что сертифицировать в приложении?", – поясняет Афонин.

Также, по словам разработчика, приложение не предусматривает внесение изменений в законодательство, так как все необходимое там уже есть.

"Самая основная проблема — нельзя было привлекать хозяина машины, штраф выписывать конкретному человека, который за рулем. Сейчас внесены изменения, предусматривающие штраф на владельца, который должен указать – кто именно был за рулем его авто", – уверен Алексей Афонин.

Разработчики DashcamUA поясняют, что приложение имеет ряд технических характеристик, позволяющих установить его только на хороший смартфон – с камерой и соответствующим софтом.

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