Уникальный в Киеве автопарк с сотней брошенных машин: как он сейчас выглядит

Уже как несколько лет в Киеве "умирает" уникальный объект – Автобусный парк №7. Недавно в сети появились свежие фотографии этого мета, которые позволяют оценить весь масштаб трагедии.

Снимки заброшенного автобусного парка, который расположен на Дарнице (левый берег столицы), опубликовал на своей странице в Facebook Александр Дягтерев. Он стал одним из немногих, кому удалось за последние годы попасть на объект и сделать соответствующий фоторепортаж.

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

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Судя по фотографиям, автопарк продолжает находиться в запустении – здание рушится, а находящиеся в нём автобусы – ржавеют. Достоверно известно, что объект не будут восстанавливать, поскольку он находится в аварийном состоянии. Скорее всего, через какое-то время его всё же снесут (хотя есть надежда, что превратят в музей), а большая часть автобусов отправится на свалку.

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

В автопарке можно встретить порядка 100 единиц техники– это автобусы различных марок и годов выпуска, здесь есть старые "Икарусы", ЛАЗы, "Богданы" и даже "Вольво". Ранее эти машины использовались на городских, междугородних и международных маршрутах.

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

Так Автобусный парк 7 выглядит сейчас GEO STALK, Facebook

История автобусного парка №7 началась в 1973 году, именно тогда было построено это уникальное предприятие, не имевшее аналогов в СССР. Его изюминкой был крытый гараж, выполненный в форме гигантского диска, напоминающего летающую тарелку – за такую форму объект прозвали "цирком". Диаметр сооружения составлял нешуточные 160 метров, при этом у него была всего одна опора, (центральная) –крыша держалась за счет 186 тросов, которые были натянуты между той же опорой и стенами здания. Такое инженерное решение позволяло разместить внутри до 300 автобусов, которые без проблем могли маневрировать в помещении и располагаться в любом удобном порядке.

Помимо самой стоянки, в автопарке номер 7 была СТО с автоматической мойкой и даже цех по производству запасных стекол для автобусов. На предприятии ежедневно работали 1400 человек, которые обслуживали до 400 единиц техники.

Началом конца для автобусного парка стал распад Советского Союза. Предприятие постепенно приходило в упадок из-за затяжного экономического кризиса и нехватки денег, а в 2015 году закрылось окончательно. Ниже на фото также можно увидеть, как уникальный гараж выглядел пять лет назад и в первые годы своего существования.

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 2014 году tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 1970-х годах tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 1970-х годах tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 1970-х годах tov-tob.livejournal.com

Автобусный парк 7 в 1970-х годах tov-tob.livejournal.com

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в гараже нашли ржавый Mercedes, который впоследствии продали за 800 000 долларов.

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