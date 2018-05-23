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"Укравтодор" объявил электромобили угрозой: в чем дело

196.4тЧитать новость на украинском

Электромобили являются единственной угрозой для наполнения дорожного фонда "Укравтодора".

Такое заявление в интервью "УКРИНФОРМУ" сделал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак, подчеркнув, что фонд государственного агентства наполняется за счет акциза на топливо.

"В этом году это 50% от акциза, в 2019 году - 75%, а в 2020 году - 100%. Известно, что акцизный сбор возрастает", - сказал он.

"Единственной угрозой для наполнения дорожного фонда могут быть электромобили: если их количество будет расти, то нужно будет искать другие источники наполнения фонда. Но сейчас финансирование является постоянным", - заявил Новак.

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Среди других источников финансирования рассматриваются оплаты от проезда грузовиков, штрафы за их перегрузки.

"Поэтому вводим электронную систему взвешивания грузовиков во время движения. Есть проблема с перегруженными грузовиками и есть проблема с безопасностью транспорта и профессионализмом представителей безопасности на транспорте. Поэтому сейчас надо думать над подготовкой системы штрафов и введением электронной системы", - рассказал и.о. главы "Укравтодора".

Как сообщал OBOZREVATEL, электромобили активно бьют рекорды в Украине.

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Тема
электрокары
Персона
Славомир Новак
Место
Украина
Объект
Укравтодор
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Комментарии
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Нечипоренко Сергей
Нечипоренко Сергей
Вы сначала те фонды, которые уже получили, примените на дороги. Ямковый ремонт задолбал уже. Напилят дырок и все. Укравторукожопдор, епта
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
В европе платят ежегодный транспортный налог,размер которого зависит от мощности двигателя (л.с.).Какждый владелец транспортного средства.
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а че новак нема где воровати.так ты у порошенка спроси когда мы его выносити будем.
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