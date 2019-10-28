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28 октября • обновлено в 13:51
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"Машину понесет..." Украинским водителям посоветовали срочно менять резину

1.4т Читать материал на украинском

Украинских водителей предупредили о резком похолодании 29-30 октября и посоветовали менять летнюю резину на зимнюю.

"Уже пора переобувать автомобили. Хотя днем еще относительно тепло, в утреннее, вечернее и ночное время – довольно холодно. А когда бывают туманы, осадки – то уже появляется гололед на дорогах", – рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Ярослав Адаменко в эфире ObozTV.

По его данным, сейчас только по городу Киеву происходит в среднем от 60 до 100 ДТП в день.

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Адаменко отметил, что в существующих погодных условиях очень усложняется управление автомобилем на летних шинах.

"Сложно рассчитать свой тормозной путь, скорость движения. Если водитель будет на зимней резине – он успеет вовремя среагировать в аварийной ситуации и заблаговременно притормозить. На летней резине он не рассчитает, машину понесет… и могут быть разные последствия", – предостерег он.

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Также Адаменко напомнил о неэффективности всесезонной резины в украинских широтах.

"Все-таки рекомендуется покупать сезонную резину. Там более качественные материалы, рассчитанные под определенные температуры и погодные условия", – подчеркнул эксперт.

Украинцам посоветовали сменить резину на зимнюю

Украинцам посоветовали сменить резину на зимнюю

tireagent.com

Как писал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине с 29 октября. В некоторых регионах ожидается дождь, местами мокрый снег. Ночью температура в большинстве областей снизится ниже 0°.

По долгосрочному прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 12 по 22 ноября будут слабые устойчивые морозы, а настоящая зима начнется с 12 декабря. Метеорологи не исключают, что в январе и феврале Украину накроют рекордные морозы – самые сильные за последние 30 лет.

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