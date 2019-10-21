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21 октября • обновлено в 16:16
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Убийца Tesla из Китая — кроссовер с запасом хода 650 км

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Электромобили Tesla невероятно популярны, но китайские производители намерены переманить потенциальных покупателей своими разработками.

Как сообщает OBOZREVATEL, электрический кроссовер Aion LX от GAC уже вышел на рынок. Правда, пока китайский электромобиль будет доступен только местным покупателям. Тем не менее, Китай — приоритетный рынок для Тесла.

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

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Именно поэтому в последнее время многие производители активизировались в плане разработки EV. Одна из самых интересных и смелых новинок — кроссовер GAC, который представили под дочерним брендом Aion.

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Длина автомобиля составляет 4786 мм, ширина — 1935 мм, а высота равна 1685 мм. Колесная база — 2920 мм. На рынок Aion LX отправился в трех модификациях, две из которых — переднеприводные. Базовая версия за 35 тыс долл оснащена электромотором на 184 л.с. "Средний" вариант мощнее — 204 л.с.

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Топовая модификация Aion LX 80 стоимостью 39,5 тыс долл получила двухмоторную компоновку суммарной мощностью 408 л.с. Такой кроссовер способен преодолеть 650 км на одной зарядке, переднеприводные версии обеспечат до 520 км.

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Стоит отметить, что в действительности запас хода окажется ниже. Производитель не раскрывает методику расчетов, но китайские компании, как правило, используют устаревший сертификат NEDC. В реальных условиях эксплуатации можно смело "сбить" паспортные данные на 25-30%.

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX

Электрический кроссовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Цены приведены с учетом государственных субсидий на покупку электромобилей. Скидка составила 1,4 тыс долларов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом электрическом велосипеде Peugeot.

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Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
электромобили авто
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Побольше електромобилей - конец расейской нефти близок!
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