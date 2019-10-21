Убийца Tesla из Китая — кроссовер с запасом хода 650 км

Электромобили Tesla невероятно популярны, но китайские производители намерены переманить потенциальных покупателей своими разработками.

Как сообщает OBOZREVATEL, электрический кроссовер Aion LX от GAC уже вышел на рынок. Правда, пока китайский электромобиль будет доступен только местным покупателям. Тем не менее, Китай — приоритетный рынок для Тесла.

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Новости Renault Twingo станет электрическим

Именно поэтому в последнее время многие производители активизировались в плане разработки EV. Одна из самых интересных и смелых новинок — кроссовер GAC, который представили под дочерним брендом Aion.

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Длина автомобиля составляет 4786 мм, ширина — 1935 мм, а высота равна 1685 мм. Колесная база — 2920 мм. На рынок Aion LX отправился в трех модификациях, две из которых — переднеприводные. Базовая версия за 35 тыс долл оснащена электромотором на 184 л.с. "Средний" вариант мощнее — 204 л.с.

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Топовая модификация Aion LX 80 стоимостью 39,5 тыс долл получила двухмоторную компоновку суммарной мощностью 408 л.с. Такой кроссовер способен преодолеть 650 км на одной зарядке, переднеприводные версии обеспечат до 520 км.

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Стоит отметить, что в действительности запас хода окажется ниже. Производитель не раскрывает методику расчетов, но китайские компании, как правило, используют устаревший сертификат NEDC. В реальных условиях эксплуатации можно смело "сбить" паспортные данные на 25-30%.

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Электрический кроссовер GAC Aion LX www.autohome.com.cn

Цены приведены с учетом государственных субсидий на покупку электромобилей. Скидка составила 1,4 тыс долларов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом электрическом велосипеде Peugeot.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!