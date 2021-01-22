У нардепов обнаружили Tesla, Ferrari и Maserati: кто из Рады ездит на суперкарах

В декларациях нескольких народных депутатов Украины фигурируют суперкары – верхний премиальный сегмент спортивных машин.

Как пишет "Страна", почти все дорогие авто оформлены на родственников нардепов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, согласно декларации спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его жене принадлежит электрокар Tesla model S 2017 года выпуска, приобретенный за 750 000 грн.

Машина может разгоняться до скорости 322 км/час. Одного заряда хватает на 500 км пути. Этим автомобилем полностью управляет автопилот.

Tesla Дмитрия Разумкова strana.ua

В гараже у депутата Сергея Алексеева от фракции "Европейская солидарность" есть красная спортивная Ferrari 458 Italia 2011 года выпуска.

Это купе для двоих: водителя и пассажира. Максимальная скорость – 325 км/час. В разработке этой модели принимал участие легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер. В фильме "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" такое авто выступало в роли робота по имени Мираж.

Ferrari Сергея Алексеева strana.ua

Геннадий Вацак из депутатской группы "Довіра" в своем гараже имеет 11 автомобилей. На нардепе числится Jaguar F-TYPE 2014 года выпуска, а самые роскошные машины он записал на жену и маму.

Так, в собственности 74-летней пенсионерки Евдокии Вацак в 2019 году появился новый Range Rover. А у жены нардепа имеется Maserati Quattroporte 2014 года за 2 450 000 грн.

Maserati Геннадия Вацака strana.ua

Необычная модель от британского автопризводителя Bently есть у бывшего губернатора Одесской области, а сейчас парламентария Анатолия Урбанского, который входит в депутатскую группу "Партия "За майбутнє". По декларации, на жене Урбанского значится Bentley Bentayga 2016 года выпуска стоимостью 2 641 000 грн.

Несмотря на свои габариты авто разгоняется до 301 км/час. В машине самой премиальной комплектации есть функция массажа в спинках сидений, коврики из шкуры медведя, в багажнике кресла для пикника, а подарок при покупке – золотые часы Breitling Mulliner Tourbillon, инкрустированные бриллиантами.

Bently Анатолия Урбанского strana.ua

В автопарке Константина Бондарева от "Батьківщини" есть Mercedes-Benz G 55 AMG, который в народе именуют "кубик" или "Гелендваген". На рынке б/у автомобилей такой стоит порядка 1 500 000 грн.

Кроме того, у нардепа есть еще десяток машины. Среди них дорогие и престижные Bentley и Jaguar, несколько внедорожников Toyota.

Mercedes Константина Бондарева strana.ua

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