Управление "по проводам": тестируем Infiniti Q50

АвтоОбоз провел тест-драйв премиального седана Infiniti Q50, чтобы разобраться, в чем достоинства в революционной системы управления "по проводам".

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Автомобили премиального бренда Infiniti имеют немало поклонников во всем мире. Первоначально, созданные исключительно для американского рынка, автомобили Infiniti с 2007 года стали доступны в Украине, и лишь годом спустя, – в других европейских странах. Сегодня по украинским дорогам колесит немалое число седанов, хэтчбеков и SUV этой марки.

Чувственные формы

Свою родословную герой нашего сегодняшнего теста ведет от семейства Infiniti G, дебютировавшего еще в 1990 году. Пережив четыре генерации, в 2013 году он получил новое имя Infiniti Q50. В процессе эволюции самый компактный седан в линейке бренда претерпел радикальные изменения. В первую очередь речь идет о дизайне Q50.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Еще в 2009 году на автошоу в Женеве компания представила выразительный концепт Infiniti Essence, созданный в честь 20-летнего юбилея бренда. Коллектив под руководством шеф-дизайнера Nissan и Infiniti Широ Накамура создал удивительный по свое красоте и самобытности автомобиль, вневременные элементы дизайна которого выглядят современно даже спустя десятилетие.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

От прежнего поколения модели, четвертая генерация Q50 отличается красивой светотехникой, выразительными бамперами и облицовкой радиатора, а также задними фонарями с L-образными габаритными огнями.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Кроме того, наша тестовая версия Q50S отличается от собратьев более агрессивным оформлением бампера с увеличенными воздухозаборниками. Контрастные С-образные вставки со встроенными дневными ходовыми огнями словно защищают "противотуманки".

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

"Классика" и технологии

Дизайн интерьера Q50S найдет отклик в сердцах людей, которые предпочитают классический стиль. Погрузившись в водительское кресло понимаешь, насколько продумано и удобно расположены все органы управления.

Панель приборов отделана натуральной кожей с двойной прострочкой, а декоративные вставки "под карбон", которыми украшен центральный тоннель и карты дверей напоминают, что вы за рулем версии S. Фото: obozrevatel.com

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Удобный как по форме, так и по толщине руль снабжен множеством кнопок, позволяющих управлять вспомогательными функциями, не отвлекаясь от дороги. Кожаная отделка селектора АКП также получила двойную прострочку, а сам набалдашник украшает хромированная окантовка с эмблемой Infiniti. Анатомические кресла обеспечивают постоянную поддержку спине, минимизируют нагрузку на мышцы, а также снабжены регулируемой боковой поддержкой.

Водительское кресло имеет множество регулировок, включая подколенный валик и функцию регулировки боковой поддержки. Фото: obozrevatel.com

Просторный салон гарантирует достаточный запас для головы задних пассажиров, а тонкие спинки передних кресел увеличивают как пространство для коленей. Фото: obozrevatel.com

Для пассажиров второго ряда предусмотрены индивидуальные воздуховоды вентиляции и пепельница. Фото: obozrevatel.com

В центральном подлокотнике есть два подстаканника, а закрывающаяся панель на спинке заднего ряда обеспечивает доступ в багажник. Фото: obozrevatel.com

Главное место на центральной консоли отдано мультимедийной системе Infiniti InTouch Services. Здесь есть сразу два цветных сенсорных дисплея – верхний LED-дисплей имеет диагональ 8 дюймов, нижний – 7 дюймов. На верхний, в частности, выводится данные навигатора и "картинка" системы кругового обзора, а менее важные данные отображаются на нижнем экране.

Приборная панель Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Мультимедийная система InTouch позволяет настроить управляющий интерфейс исходя из собственных предпочтений, причем свои персональные настройки можно сохранить в памяти системы. В дальнейшем Q50 самостоятельно вернется к выбранному варианту, распознав их с помощью "умного ключа" I-key. Фото: obozrevatel.com

Еще одна приятная опция – каждый раз при выключении зажигания, водительское кресло автоматически сдвигается назад, а рулевая колонка приподнимает, облегчая процесс высадки. Фото: obozrevatel.com

Об "американском прошлом" красноречиво напоминает педаль стояночного тормоза. Фото: obozrevatel.com

Новый Q50 можно заказать с высококачественным музыкальным центром Bose, оснащенным 16 динамиками мощностью 340 Ватт. Благодаря продвинутой системе обработки звука, он обеспечивает богатое объемное звучание.

Уже в стандартной комплектации Q50 может похвастать целым арсеналом средств активной и пассивной безопасности. В их числе, – система кругового обзора Around View Monitor с функцией обнаружения движущихся объектов, адаптивный круиз-контроль, поддерживающий функции экстренного торможения и контроля дистанции до впереди идущих автомобилей, система мониторинга слепых зон, предупреждения о помехах при движении задним ходом, активный контроль движения в полосе, адаптивные фары с функцией автоматического переключения дальнего света и система предупреждение об угрозе фронтального столкновения.

Система кругового обзора Around View Monitor позволяет оценить пространство вокруг авто с разных ракурсов. Фото: obozrevatel.com

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

"По проводам"

Ну а теперь перейдем к главной особенности этого автомобиля – системе управления Direct Adaptive Steering 2.0. Да, именно на Q50 впервые в мире была реализована концепция руля без механической связи с колесами. Она не только отличает Q50 от конкурентов, но и является важным элементом в концепции перехода к автономным системам управления автомобилем. Но управление "по проводам" вовсе не означает, что руль Infiniti Q50 уступает по своей информативности традиционному рулевому управлению.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

На трансмиссионном тоннеле рядом с рычагом АКП есть контроллер управления режимами движения Drive Mode Selector. Их четыре: персональный, спортивный, стандартный и зимний. С его помощью можно настроить не только отзывчивость руля, но и автоматической трансмиссии.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Режимы управления движения: персональный, спортивный, стандартный и зимний. Фото: obozrevatel.com

В стандартном режиме Direct Adaptive Steering обеспечивает отзывчивость и обратную связь на руле, не отличимую от обычного усилителя руля, а в спортивном позволяет ощутить полное удовольствие от драйва.

DAS 2.0 также контролирует и автоматически регулирует передаточное отношение системы рулевого управления в зависимости от скорости и дорожной ситуации. Помимо увеличенного быстродействия, по сравнению с традиционными усилителями руля, DAS существенно повышает водительский комфорт, ведь от колес на руль не передается ни вибрации, ни удары.

Турбосила

Двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 211 л.с. обеспечивает максимальный крутящий момент в 350 Нм в широком диапазоне оборотов – от 1250 до 3500 об/мин. Для снижения расхода топлива и вредных выбросов он оснащен системой Start/Stop.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Реализовать возможности легкого и эффективного мотора помогает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью переключения с помощью подрулевых переключателей. АКП адаптируется под характеристики двигателя для достижения максимальных динамических показателей.

Система Adaptive Shift Control контролирует процесс переключения передач с помощью датчика боковых ускорений, отслеживая движение автомобиля в поворотах и на уклонах. Спортивный режим трансмиссии позволяет использовать более агрессивный алгоритм переключения.

Все версии Q50 оснащаются независимой подвеской всех колес со стабилизаторами поперечной устойчивости. Она обеспечивает баланс управляемости и высокой плавности хода. Активная подвеска Dynamic Digital Suspension позволяет одним нажатием на кнопку изменить настройку контролируемых электроникой амортизаторов из комфортного режима в спортивный.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Классический заднеприводный спортседан позволяет в полной мере ощутить радость управления автомобилем, а "умная" электроника поможет сделать этот процесс максимально безопасным для вас и окружающих.

Комплектации и цены

Infiniti Q50 предлагается на украинском рынке в трех комплектациях: Pure, Luxe и Sport. Минимальная цена модели – 857 360 грн.* Все они оснащаются 211-сильным 2-литровым мотором, 7-ступенчатой АКП и задним приводом. С учетом богатой комплектации версия Q50 Sport предлагается в Украине по цене от 999 360 грн.

*Цены даны по состоянию на 28.07.2020.

Благодарим компанию "Ниссан Мотор Украина", официального импортера Nissan и Infiniti в Украине, за помощь в организации теста.

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