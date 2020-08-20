"Тигренок" из Цуффенхаузена: тестируем кроссовер Porsche Macan
На фоне постоянного увеличения доли рынка кроссоверов конкуренция становится все более жесткой. АвтоОбоз выяснил, почему компании Porsche может не переживать по этому поводу...
Когда в линейке Porsche появился кроссовер Cayenne, многие поклонники бренда упрекали компанию в потакании конъюнктуре рынка и отходу от традиционных ценностей. Но у любой медали, как известно, две стороны…
Небывалый коммерческий успех кроссовера позволил компании из Цуффенхаузена инвестировать полученные средства в расширение модельного ряда и реализацию инновационных проектов, в том числе, электрических.
Поэтому когда в 2013 году на автошоу в Лос-Анджелесе презентовали компактный Porsche Macan (от индонезийского – "тигр"), его судьба была предопределена. За 4 года более 350 тысяч покупателей стали обладателями этой модели.
Дизайн
В 2018 году компания провела плановое обновление кроссовера. После рестайлинга и модернизации Macan стал выглядеть еще более стильно и динамично. Наиболее яркой деталью экстерьера стала объемная светодиодная задняя светотехника, объединившая фонари и дополнительный задний стоп-сигнал. Подобное решение стало своеобразной визитной карточкой всех современных моделей марки Porsche.
Кроме того, для Macan разработали новые светодиодные фары головного света. В качестве опции они доступны с системой адаптивного распределения светового потока Dynamic Light System Plus.
Персонифицировать модель в соответствии с индивидуальными предпочтениями поможет широкая палитра цветов, которую дополнили четырьмя новыми оттенками Mamba Green Metallic, Dolomite Silver Metallic, Miami Blue и Crayon. Кроме того, на выбор предлагается большой ассортимент стильных легкосплавных дисков размерностью от 18 до 21 дюйма.
Технологии и персонализация
Наличие на центральной консоли большого дисплея диагональю 10,9 дюйма не помешало дизайнерам щедро украсить трансмиссионную панель дюжиной физических кнопок. Возможно для кого-то это выглядит архаично, но зато управлять всевозможными функциями можно быстро, просто, а главное, – безопасно.
Опционный руль от 911-го с "шайбой" выбора ездовых режимов смотрится вполне органично. Удобное водительское кресло имеет несколько электрорегулировок, подогрев и вентиляцию, кроме того, электроприводом снабжена и рулевая колонка. Сзади места не очень много, но вдвоем будет вполне комфортно.
Как и подобает современному молодежному кроссоверу, Macan предлагает обширные возможности коммуникации благодаря системе Porsche Communication Management. Сенсорный 10,9-дюймовый дисплей формата full-HD пришел на смену прежнему 7,2-дюймовому. А его интерфейс можно адаптировать под свои персональные вкусы.
Уже в стандартном исполнении Macan имеет онлайн-навигацию, аудиосистему Bose с двумя интерфейсами и голосовым управлением. Кроме того, пакет Connect Plus содержит модуль LTE со слотом для SIM-карты, точкой доступа Wi-Fi и сервисами Porsche Connect.
Система помощи при движении в пробках с адаптивным круиз-контролем работает на скоростях до 60 км/ч. Также в списке опций есть подогрев лобового стекла, ионизатор и салонный фильтр тонкой очистки воздуха.
Два мотора, один характер
Кроссовер предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор – 252-сильной "четверкой" и V6 мощностью 354 л.с. (у Macan S) или 440 л.с (у GTS и Turbo). Все они оснащаются турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.
На тест нам досталась наименее мощная модификация, но удовольствие от драйва она дарить не меньшее, чем 6-цилиндровый вариант. В паре с этим мотором прилежно трудится 7-ступенчатая роботизированная коробкой передач PDK с двумя сцеплениями.
С таким арсеналом Macan способен разгоняться до первой сотни за 6,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 229 км/ч. Причем, скорость в машине совершенно не чувствуется, а стрелка спидометра быстро и незаметно перебирается за вторую "сотню".
Инженеры поработали над настройками машины, чтобы сделать обновленный Macan скоростным и динамичным, не нанося при этом ущерба комфорту. Благодаря увеличенной колее и интеллектуальной системе полного привода автомобиль хорошо чувствует себя как на дороге, так и за ее пределами.
В движении Macan демонстрирует исключительную послушность. Он стремительно ускоряется и столь же быстро готов обуздать табун из нескольких сотен "лошадей". Реакции на движения рулем точные и четкие. Удобное спортивное кресло с развитой боковой поддержкой надежно фиксирует тело на виражах. В повороты машина входит словно по рельсам, а крены при этом – минимальные. Что касается адаптивной пневмоподвески, то к ней вопросов нет, она максимально сглаживает неровности даже на самых разбитых участках дороги. При этом Macan остался упругим, но не тряским.
Особенно стоит отметить очень хорошую звуко- и шумоизоляцию. Пока вы не начнете активно использовать педаль "газа", мотора не слышно, а о том, что он работает можно узнать лишь по стрелке большого тахометра, который занимает центральное место на приборной шкале.
Покупателей автомобилей Porsche вопрос расхода топлива вряд ли интересует, но для особо любопытных читателей могу сказать, что средний расход с учетом киевских "пробок" составил около 10 л на 100 км, что всего лишь на 20% выше заявленного производителем.
Комплектации и цены
Компактный кроссовер Porsche предлагается на украинском рынке в четырех модификациях: Macan, Macan S, Macan GTS и Macan Turbo. Базовая версия оснащается 4-цилиндровым двигателем, а остальные три – 6-цилиндровым мотором. Минимальная цена кроссовера без учета стоимости дополнительного оборудования – от 1 924 285 грн.* Стоимость рассчитана по состоянию на 19.08.2020 года по курсу, размещенному на сайте winner.ua.
Благодарим компанию "Порше Центр Киев Аэропорт", официального дилера Porsche в Украине, за помощь в организации теста.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, к юбилей модели Porsche представил новое поколение 911 Turbo.