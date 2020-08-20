'Тигренок' из Цуффенхаузена: тестируем кроссовер Porsche Macan

На фоне постоянного увеличения доли рынка кроссоверов конкуренция становится все более жесткой. АвтоОбоз выяснил, почему компании Porsche может не переживать по этому поводу...

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Когда в линейке Porsche появился кроссовер Cayenne, многие поклонники бренда упрекали компанию в потакании конъюнктуре рынка и отходу от традиционных ценностей. Но у любой медали, как известно, две стороны…

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Небывалый коммерческий успех кроссовера позволил компании из Цуффенхаузена инвестировать полученные средства в расширение модельного ряда и реализацию инновационных проектов, в том числе, электрических.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Поэтому когда в 2013 году на автошоу в Лос-Анджелесе презентовали компактный Porsche Macan (от индонезийского – "тигр"), его судьба была предопределена. За 4 года более 350 тысяч покупателей стали обладателями этой модели.

Дизайн

В 2018 году компания провела плановое обновление кроссовера. После рестайлинга и модернизации Macan стал выглядеть еще более стильно и динамично. Наиболее яркой деталью экстерьера стала объемная светодиодная задняя светотехника, объединившая фонари и дополнительный задний стоп-сигнал. Подобное решение стало своеобразной визитной карточкой всех современных моделей марки Porsche.

Наиболее яркой деталью экстерьера стала объемная светодиодная задняя светотехника. Фото: obozrevatel.com

Кроме того, для Macan разработали новые светодиодные фары головного света. В качестве опции они доступны с системой адаптивного распределения светового потока Dynamic Light System Plus.

Персонифицировать модель в соответствии с индивидуальными предпочтениями поможет широкая палитра цветов, которую дополнили четырьмя новыми оттенками Mamba Green Metallic, Dolomite Silver Metallic, Miami Blue и Crayon. Кроме того, на выбор предлагается большой ассортимент стильных легкосплавных дисков размерностью от 18 до 21 дюйма.

Технологии и персонализация

Наличие на центральной консоли большого дисплея диагональю 10,9 дюйма не помешало дизайнерам щедро украсить трансмиссионную панель дюжиной физических кнопок. Возможно для кого-то это выглядит архаично, но зато управлять всевозможными функциями можно быстро, просто, а главное, – безопасно.

Дизайн приборной панели Macan в процессе модернизации полностью переработали. Фото: obozrevatel.com

На трансмисссионном тоннеле расположена дюжина кнопок для управления второстепенными функциями и системами. Фото: obozrevatel.com

Хронометр на торпеде – еще одна отсылка к спортивному характеру модели. Фото: obozrevatel.com

Опционный руль от 911-го с "шайбой" выбора ездовых режимов смотрится вполне органично. Удобное водительское кресло имеет несколько электрорегулировок, подогрев и вентиляцию, кроме того, электроприводом снабжена и рулевая колонка. Сзади места не очень много, но вдвоем будет вполне комфортно.

Шкалу приборов Macan можно персонифицировать, например, вывести навигационную карту. Фото: obozrevatel.com

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Как и подобает современному молодежному кроссоверу, Macan предлагает обширные возможности коммуникации благодаря системе Porsche Communication Management. Сенсорный 10,9-дюймовый дисплей формата full-HD пришел на смену прежнему 7,2-дюймовому. А его интерфейс можно адаптировать под свои персональные вкусы.

Большой 10,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы можно сконфигурировать под свои потребности. Фото: obozrevatel.com

Уже в стандартном исполнении Macan имеет онлайн-навигацию, аудиосистему Bose с двумя интерфейсами и голосовым управлением. Кроме того, пакет Connect Plus содержит модуль LTE со слотом для SIM-карты, точкой доступа Wi-Fi и сервисами Porsche Connect.

Камеры кругового обзора позволяют контролировать пространство вокруг автомобиля. Фото: obozrevatel.com

Система помощи при движении в пробках с адаптивным круиз-контролем работает на скоростях до 60 км/ч. Также в списке опций есть подогрев лобового стекла, ионизатор и салонный фильтр тонкой очистки воздуха.

Для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы системы кондиционирования и вентиляции, подогрев сидений и два порта USB. Фото: obozrevatel.com

В подлокотнике между передники креслами есть глубокое отделение для мелочей, два подстаканника и порты USB и слот для SIM-карты. Фото: obozrevatel.com

Спинки второго ряда сидений можно сложить как частично, так и полностью. Фото: obozrevatel.com

В пятиместной конфигурации с собой в дорогу можно взять 458 л поклажи. Фото: obozrevatel.com

А максимальный объем багажника – 1503 л. Фото: obozrevatel.com

Для максимального удобства погрузки-выгрузки высоту кормы можно регулировать кнопками в багажнике. Фото: obozrevatel.com

Любоваться звездами можно благодаря большой панорамной крыше. Фото: obozrevatel.com

А приватность обеспечат шторки на задних боковых стеклах. Фото: obozrevatel.com

Два мотора, один характер

Кроссовер предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор – 252-сильной "четверкой" и V6 мощностью 354 л.с. (у Macan S) или 440 л.с (у GTS и Turbo). Все они оснащаются турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.

На тест нам досталась наименее мощная модификация, но удовольствие от драйва она дарить не меньшее, чем 6-цилиндровый вариант. В паре с этим мотором прилежно трудится 7-ступенчатая роботизированная коробкой передач PDK с двумя сцеплениями.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

С таким арсеналом Macan способен разгоняться до первой сотни за 6,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 229 км/ч. Причем, скорость в машине совершенно не чувствуется, а стрелка спидометра быстро и незаметно перебирается за вторую "сотню".

Инженеры поработали над настройками машины, чтобы сделать обновленный Macan скоростным и динамичным, не нанося при этом ущерба комфорту. Благодаря увеличенной колее и интеллектуальной системе полного привода автомобиль хорошо чувствует себя как на дороге, так и за ее пределами.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

В движении Macan демонстрирует исключительную послушность. Он стремительно ускоряется и столь же быстро готов обуздать табун из нескольких сотен "лошадей". Реакции на движения рулем точные и четкие. Удобное спортивное кресло с развитой боковой поддержкой надежно фиксирует тело на виражах. В повороты машина входит словно по рельсам, а крены при этом – минимальные. Что касается адаптивной пневмоподвески, то к ней вопросов нет, она максимально сглаживает неровности даже на самых разбитых участках дороги. При этом Macan остался упругим, но не тряским.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Особенно стоит отметить очень хорошую звуко- и шумоизоляцию. Пока вы не начнете активно использовать педаль "газа", мотора не слышно, а о том, что он работает можно узнать лишь по стрелке большого тахометра, который занимает центральное место на приборной шкале.

Покупателей автомобилей Porsche вопрос расхода топлива вряд ли интересует, но для особо любопытных читателей могу сказать, что средний расход с учетом киевских "пробок" составил около 10 л на 100 км, что всего лишь на 20% выше заявленного производителем.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Комплектации и цены

Компактный кроссовер Porsche предлагается на украинском рынке в четырех модификациях: Macan, Macan S, Macan GTS и Macan Turbo. Базовая версия оснащается 4-цилиндровым двигателем, а остальные три – 6-цилиндровым мотором. Минимальная цена кроссовера без учета стоимости дополнительного оборудования – от 1 924 285 грн.* Стоимость рассчитана по состоянию на 19.08.2020 года по курсу, размещенному на сайте winner.ua.

Благодарим компанию "Порше Центр Киев Аэропорт", официального дилера Porsche в Украине, за помощь в организации теста.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, к юбилей модели Porsche представил новое поколение 911 Turbo.

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