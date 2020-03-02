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2 марта • обновлено в 18:42
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Тестируем BMW 520d: выгодное предложение

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У нас на тесте оказался классический седан от BMW в хорошей комплектации и по привлекательной цене.

Героем очередного теста АвтоОбоза стало седьмое поколение седана BMW 5 Series. Эта модель, имеющая заводской индекс G30, дебютировала в Украине в январе 2017 года, но даже спустя три года автомобиль сохранил свое очарование. А выгодное ценовое предложение заставляет присмотреться к модели повнимательнее.

BMW 520d сегодня предлагается со скидкой в 250 тысяч гривен

BMW 520d сегодня предлагается со скидкой в 250 тысяч гривен

Итак, что же представляет собой BMW 520d? На мой взгляд, это очень сбалансированный автомобиль с классическими формами и привлекательным дизайном, в котором безошибочно узнается фирменный стиль немецкого бренда. Изящная светотехника, красивые легкосплавные диски и эффектная задняя оптика создают цельный облик модели.

Тестовый BMW 520d был оснащен полноприводной трансмиссией

Тестовый BMW 520d был оснащен полноприводной трансмиссией

Сел и поехал

Что всегда радовало в BMW, это практически моментальная адаптация к машине. Все сделано так, что создается ощущения, что вы владеете этим авто уже давно. Удобная посадка обеспечивается не только многочисленными регулировками кресла, но и возможностью индивидуально настроить положения боковой поддержки, подголовника и подколенной подушки. Качество сборки и используемых материалов традиционно высокое. Придраться можно лишь к марким декоративным вставкам, покрытые рояльным лаком.

BMW 520d

BMW 520d

BMW 520d

BMW 520d

BMW 520d

BMW 520d

Цифровая приборная шкала и большой экран информационно-развлекательной системы снабдит вас всей необходимой информацией. Причем, количество и вид представленной информации можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений.

Графику цифровой шкалы приборов можно менять в зависимости от индивидуальных предпочтений

Графику цифровой шкалы приборов можно менять в зависимости от индивидуальных предпочтений

Большинством функций можно управлять кнопками на руле, а простое меню позволит выполнить все максимально быстро. Кстати, здесь же есть и кнопка подогрева руля. Вопреки тенденциям, баварцы не стали отказываться от кнопок на центральной консоли, управлять которыми гораздо проще и быстрее, чем с помощью меню.

Камера заднего вида с динамическими направляющими помогает припарковаться в ограниченном пространстве

Камера заднего вида с динамическими направляющими помогает припарковаться в ограниченном пространстве

Сзади достаточно места для двух взрослых, а для максимального удобства можно воспользоваться широким подлокотником. Третьему пассажиру будет мешать высокий трансмиссионный тоннель.

К услугам задних пассажиров индивидуальные дефлекторы несколько USB-портов и две ниши для мелочей

К услугам задних пассажиров индивидуальные дефлекторы несколько USB-портов и две ниши для мелочей

При необходимости перевести длинномеры, можно откинуть центральную часть заднего сиденья

При необходимости перевести длинномеры, можно откинуть центральную часть заднего сиденья

В тестовой версии на месте привычной "запаски" расположен аккумулятор, а "докатку" или стандартное колесо можно заказать в качестве опции

В тестовой версии на месте привычной "запаски" расположен аккумулятор, а "докатку" или стандартное колесо можно заказать в качестве опции

Спортивный комфорт

Под капотом автомобиля расположился четырехцилиндровый 2-литровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Steptronic. Этот тандем обеспечивает отличную топливную эффективность без ущерба для драйва. Благодаря 190 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента автомобиль способен разогнаться до первой "сотни" за 7,5 с. При этом за неделю эксплуатации расход топлива так и не поднялся выше 7 л на 100 км, и это с учетом регулярного пребывания в "пробках".

BMW 520d

BMW 520d

Настройки шасси близки к идеальным. И не удивительно: нынешнее поколение хоть и прибавило в размерах, в среднем на 100 кг легче предыдущего, ниже и центр тяжести. Здесь больше колесная база, шире колея и полностью новая передняя и задняя подвески. При желании систему стабилизации курсовой устойчивости можно отключить.

Кнопками на центральном тоннеле можно изменить характер движения машины, выбрав Eco, Comfort или Sport-режим. Но и в спортивном режиме подвеска не становится жесткой. Она сохраняет приятную упругость и лишь чуть сильнее передает небольшие неровности.

Руль все время налит приятный тяжестью, а двигатель с коробкой и без раздумий откликаются на добавление газа. И даже при торможении Steptronic включает более низкие передачи так мягко и аккуратно, что это замечаешь только по тому, как качнулась вверх стрелка тахометра.

BMW 520d

BMW 520d

Стоит отметить, что в комфортном режиме автомобиль не теряет своей собранности. Нет ощущения ни пустоты в руле, ни замедленности в реакциях, ни громыхания на ямах. По любым дорогам автомобиль едет тихо и комфортно. Вот что всегда отличало BMW от конкурентов!

Восьмиступенчатый "автомат" быстро и точно переходит на нужную передачу. Так что стоит добавить "газ" сразу после торможения, как тут же получаешь плавный и оперативный отклик, а салон наполняется приятным низким урчанием.

Резюме

В целом, подводя итоги теста можно сказать, что BMW 520d – это интересное предложение в своем классе. У него есть все необходимое для комфорта при повседневной эксплуатации, мощный и экономичный мотор, а также элегантная внешность, которая подчеркнет ваш статус.

BMW 520d

BMW 520d

В настоящее время автомобиль можно приобрести со скидкой до 250 тысяч гривен. За дизельную версию 520d просят 1 446 200 грн. (Цена дана по состоянию на 02.03.2020). Стоит поторопиться – количество автомобилей ограничено.

Благодарим компанию "АВТ Бавария Украина", официального импортера BMW в Украине, за помощь в организации теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине презентовали новый кроссовер BMW.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
тест-драйв BMW новости авто
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