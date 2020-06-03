Слуга двух господ: тестируем новый кроссовер Mazda CX-30

В Украине стартовали продажи компактного кроссовера Mazda нового поколения, и Авто Обоз не мог проигнорировать такое знаменательное событие. Итак, знакомьтесь, Mazda CX-30!

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Появление новинки вызвало недоумение у поклонников марки своим индексом. По идее, если автомобиль занимает в иерархии кроссоверов бренда место между компактным СХ-3 и более крупным СХ-5, было бы логично назвать его СХ-4, но все не так просто. Дело в то, что у компании уже есть модель СХ-4, но выпускается она в Китае и предназначена исключительно для рынка Поднебесной. Чтобы не создавать путаницы, новинку нарекли СХ-30, а чтобы она не была "белой вороной", представили еще одну модель с похожим обозначением – первый в истории Mazda электрический кроссовер МХ-30.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Новая платформа

Динамичный дизайн кроссовера продолжает развитие фирменного стиля Kodo. Длина автомобиля – 4395 мм, ширина – 1795 мм и высота – 1540 мм. Величина колесной базы – 2655 мм. Как утверждают создатели модели, CX-30 призвана удовлетворить запросы покупателей, для которых необходим более просторный салон, чем у СХ-3, но при этом более компактные размеры, чем у СХ-5. И судя по нашему тесту, с этой задачей инженеры и дизайнеры Mazda справились на все 100%.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Если продолжить сравнение новинки с ее родственниками, можно отметить, что СХ-30 больше похожа на новое поколение хэтчбека Mazda 3, с которой их объединяет общая платформа и многие другие элементы. Главное отличие СХ-30 – в более высокой посадке водителя, увеличенном до 180 мм клиренсе и серьезном защитном обвесе по периметру кузова. Кроме того, в арсенале кроссовера есть полноприводная трансмиссия. Но если вы не видите в ней необходимости, можно выбрать версию с передним приводом.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Все версии, которые предлагаются украинским покупателям, оснащаются 2-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и "мягкой" гибридной системой (mild hybrid). Он предполагает наличие небольшой литий-ионной батареи и мощного стартер-генератора (ISG) с ременным приводом, который обеспечивает запуск двигателя при кратковременных остановках и помогает экономить топливо. Действительно, если сравнивать его с аналогами, ISG от Mazda отличается очень плавной и тихой работой. Особенно хорошо это ощущается при езде в "пробках".

Интерьер

Салон новой Mazda CX-30 во многом напоминает родственную Mazda 3. Новая стилистика и многослойная архитектура приборной панели создают приятное впечатление, а материалы отделки подчеркивают премиальный характер новинки.

Салон во многом напоминает родственную Mazda 3 obozrevatel.com

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Тестовая версия получила кожаную отделку черного и коричневого цвета с контрастной широкой строчкой. Большой экран мультимедийной системы расположился на верхней части торпеды, а управление им возложено на удобный контроллер на трансмиссионном тоннеле.

Центральная часть приборного щитка представляет собой электронный дисплей с цифровым спидометром, стилизованным под аналоговый циферблат obozrevatel.com

Система кругового обзора помогает в плотном трафике obozrevatel.com

Стоит отметить, что за эргономику водительского места специалистам Mazda можно поставить "5+": автомобиль абсолютно не требует привыкания, а все органы управления и их функционал интуитивно понятны. В соответствии с современными трендами, автомобиль снабжен несколькими USB-портами, а мультимедиа поддерживает приложения Andoid Auto и Apple CarPlay.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Интересно, что расстояние между передними креслами у СХ-30 аналогично модели СХ-5 – 740 мм. Широкий подлокотник скрывает вместительное отделение-органайзер для мелкой поклажи. Кроме того, на торпеде есть глубокий перчаточный ящик и несколько небольших отделений для мелочей.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

В зависимости от версии, багажное отделение вмещает от 422 до 430 л, а если сложить сиденья заднего ряда – от 1398 до 1406 л. Для большего удобства погрузки-выгрузки пол в багажном отделении находится на уровне кромки двери и имеет мягкое покрытие из ворса.

Багажное отделение вмещает от 422 до 430 л obozrevatel.com

При сложенной спинке объем багажника в зависимости от версии составляет от 1398 до 1406 л obozrevatel.com

Втроем сзади разместиться смогут только дети. Во-первых, третьему пассажиру будет мешать широкий и высокий трансмиссионный тоннель, а во-вторых, задний диван отформован таким образом, что посадить по центру можно только в наказание за плохое поведение.

Втроем сзади разместиться смогут только дети obozrevatel.com

А вот что заслуживает похвалы, так это уровень акустического комфорта – шумо- и звукоизоляция в Mazda СХ-30 соответствует самым высоким стандартам. Кроме того, меломаны оценят специально разработанную компанией Bose аудиосистему с 12 динамиками, которая выдает чистый и приятный звук без каких-либо дополнительных настроек.

На месте запасного колеса распологаются ремкомплект и элементы аудиосистемы Bose obozrevatel.com

На ходу

В движении 2-литровый 150-сильный двигатель в паре с 6-ступенчатым "автоматом" демонстрирует "нордический" характер. Автомобиль не провоцирует к активному драйву, да и регулярные "пробки", парализовавшие Киев в период затянувшегося карантина, совершенно этому не способствуют. Зато по маневренности Mazda может дать фору многим конкурентам. Уверенному маневрированию способствует система кругового обзора. Порой возникал вопрос, а зачем этому автомобилю наружные зеркала? По линейной характеристике разгона СХ-30 больше подойдет водителям, исповедующим спокойный стиль вождения. Но если захочется "пошалить", можно переключиться в режим Sport. Тогда СХ-30 готов порадовать более острыми реакциями, задорным рокотом мотора и динамикой.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Приятно порадовала подвеска. Несмотря на то, что сзади у СХ-30 установлена торсионная балка, конструкторы настолько хорошо поработали с ее настройками, что создается впечатление, что на автомобилей независимая подвеска. Она приятно порадовала упругостью и энергоемкостью. Даже на глубоких ямах ни разу не происходило пробоя. Я уже не говорю о такой проблеме балки, как "переставка". И это еще один плюс в "копилку" новой Mazda CX-30.

Безопасность

Но главное достоинство новинки – высочайший уровень безопасности. И это вовсе не выдумка маркетологов, а факт, установленный специалистами Euro NCAP. Автомобиль показал феноменальные показатели безопасности за всю историю проведения тестов. За фронтальный краш-тест кроссовер получил рекордные 37,6 балла (99%). Кроме того, модель набрала 42,2 балла (86%) за безопасность детей, 38,7 балла (80%) – за безопасность пешеходов, а работу вспомогательных систем оценили в 10 баллов (77%).

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Цены и комплектации

В заключении несколько слов о ценах и комплектациях. В Украине СХ-30 предлагается в трех вариантах исполнения: Style, Executive и Premium. Стоимость начальной версии с моноприводом стартует с отметки 754300 грн., а за максимально укомплектованную модификацию с полным приводом просят от 964300 грн.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

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