Семейный лимузин: тестируем 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8

Новый семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 удивил своим дизайном и привлекательной ценой.

Команда OBOZREVATEL провела тест-драйв нового флагманского внедорожника Chery Tiggo 8.

Продукция компании Chery давно и хорошо известная украинским автолюбителям. Весной нынешнего года компания презентовала в Китае новый 7-местный кроссовер Tiggo 8, а спустя несколько месяцев новинка прибыла в Украину.

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8: яркая индивидуальность

С каждым годом автомобили из Поднебесной становятся все более совершенными. Тот путь, который многие мировые бренды проходили десятилетиями, их китайским конкурентам удалось преодолеть за гораздо более короткий срок.

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Это хорошо видно на примере нового Chery Tiggo 8. Автомобиль появился в модельной линейке совсем недавно, но уже успел вызвать большой интерес потребителей. Начнем с того, что кроссовер выглядит очень современно и самобытно. Дизайнеры компании смогли придать облику модели привлекательный и, в некотором роде, респектабельный вид.

Хромированный декор используется аккуратно, без излишеств. Кроме того, машина получила выразительную облицовку радиатора и полностью светодиодные фары Full-LED.

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8 получил полностью светодиодные фары Full-LED Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Хорошо смотрятся стандартные для всех версий 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами размерностью 235/55.

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

По своим габаритным размерам (4700x1860x1705 мм) Tiggo 8 сопоставим с такими моделями, как Hyundai Santa Fe (4770x1890x1680 мм) и Mitsubishi Outlander (4695x1810x1710 мм). При этом только Outlander предлагает 7-местную конфигурацию салона, а 7-местный Hyundai Grand Santa Fe значительно крупнее Tiggo 8.

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8: для большой компании

Вдоволь налюбовавшись на Tiggo 8 забираемся внутрь. И надо сказать, здесь есть чему удивиться. Первое, что встречает водителя, это хрустальный перезвон, раздающийся из динамиков, а на приборной панели зажигается два цифровых дисплея. Да, вы не ошиблись, в Tiggo 8 7-дюймовая цифровая шкала приборов, а над торпедой возвышается 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Chery Tiggo 8 удивляет качеством отделки и используемыми материалами Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8 получил цифровую 8-дюймовую приборную шкалу Obozrevatel.com

Для тех, кому не хочется оставлять свои папиллярные узоры на экране, создатели Tiggo 8 предусмотрели аккуратные клавиши, расположенные под экраном. Но и это еще не все… Панель управления климатической установкой имеет собственный монохромный экран. Регулировать температуру можно с помощью привычных "шайб", а остальные кнопки – сенсорные.

По центру торпеды Chery Tiggo 8 возвышается 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Передние кресла снабжены электроприводами и подогревом. Посадка удобная, а кресла имеют развитую боковую поддержку.

Chery Tiggo 8 предлагается аудиосистема с 6- или 8-ю динамиками Obozrevatel.com

Стояночный тормоз - с электроприводом, есть система HDC, парктроник и два режима драйва – эко и спорт Obozrevatel.com

Под центральным подлокотником скрывается глубокий отсек для мелочей и несколько розеток. По соседству есть еще одна ниша и два подстаканника Obozrevatel.com

Больше всего радует качество сборки и используемые отделочные материалы – все выглядит добротно, а детали подогнаны очень аккуратно. Чувствуется, что специалисты по интерьеру провели немало времени над изучением продукции ведущих мировых брендов.

При колесной базе в 2,7 м особое раздолье – на втором ряде сидений. Благодаря ровному полу и совсем незначительному выступу панели вентиляции здесь можно вполне комфортно расположиться втроем. Крайнее правое кресло второго ряда имеет регулировку в продольном направлении, что позволяет забраться на третий ряд сидений. Кроме того, спинки второго ряда имеют регулировку угла наклона.

Правое сиденье второго ряда можно регулировать в продольном направлении. Obozrevatel.com

Третий ряд традиционно предусмотрен для детей или очень "компактных" взрослых пассажиров. Но и для них в колесных арках предусмотрели индивидуальные подстаканники и ниши для мелочей.

Интересно, что даже если салон укомплектован "под завязку", все равно остается еще 193 литра для багажа. Если сложить третий ряд, образуется ровная площадка, а объем багажника увеличится до 892 л. В максимально "грузовой" конфигурации в салоне Tiggo 8 можно провести крупногабаритные грузы объемом до 1930 л.

При 7-местной конфигурации в багажник Chery Tiggo 8 поместиться 193 л поклажи Obozrevatel.com

При полностью сложенных сиденьях второго и третьего ряда образуется ровный пол, а объем багажного отделения достигает 1930 литров. Obozrevatel.com

Под полом багажника есть место для инструментов и дополнительное отделение для багажа Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8: драйверские особенности

Для Chery Tiggo 8 доступен только один силовой агрегат – это турбированный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 147 л.с. В тестовой версии он работает в тандеме с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач от немецкой компании Getrag. Крутящий момент такого мотора 210 Нм, причем доступен он в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин.

Под капотом Chery Tiggo 8 – 1,5-литровій бензиновій турбомотор мощностью 147 л.с. Obozrevatel.com

Полностью независимая подвеска приятно радует на крупных неровностях, которые машина попросту игнорирует, а вот информацию о мелких ямах и трещинах кроссовер сообщает в полном объеме. Усилия на руле минимальные, но выполнять маневры нужно с некоторым упреждением.

Хромированный декор используется аккуратно, без излишеств. Obozrevatel.com

С точки зрения акустического комфорта машина оставила двойственные чувства. С одной стороны, двигателя не слышно даже на высоких оборотах, с другой – хотелось бы, чтобы шум от дороги был менее назойливым. Ну и наконец, несколько слов об экономичности. В "пробках" расход топлива оказался неожиданно большим – 12,5 л/ 100 км, но если вырваться на оперативный простор, то он снизится до отметки 8,5-9 л/100 км.

Chery Tiggo 8 Obozrevatel.com

Конкурентные преимущества Chery Tiggo 8 – привлекательная цена, выразительный внешний вид, просторный 7-местный салон и опции, которые предлагает автомобиль за свою цену. Кстати, о ценах, стоимость автомобиля стартует с отметки 476 190 грн.*, а максимальная комплектация обойдется в 543 530 грн.*

*Цены с учетом НДС по состоянию на 26.11.2019.

Благодарим Официального дистрибьютора Chery в Украине, компанию ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ", за помощь в проведении теста.

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