Семейные ценности: тестируем обновленный Honda CR-V

Обновленная Honda CR-V с турбированным мотором объемом 1,5 литра недавно появилась на украинском рынке, и компанда АвтоОбоза решила оценить ее достоинства.

Honda CR-V

Внешне от американской версии автомобиль для европейского рынка отличается немного иным оформлением переднего и заднего бамперов, цилиндрическими патрубками выхлопной ситемы, а также иной светотехникой.

Honda CR-V

Кстати, говоря о светотехнике, наш CR-V оснащается полностью светодиодными фарами, форсунками омывателей (в США их нет) и LED-"противотуманками". После обновления автомобиль стал выглядеть, на мой взгляд, более выразительно за счет хромированной декоративной панели, объединившей фары авто.

Для освещения поворота в Honda CR-V предусмотрены две яркие лампы в нижней части блок-фары

Просторный салон

Салон пятого поколения Honda CR-V стал просторнее, особенно для задних пассажиров. Для отделки используется кожа, а двери и центральная консоль отделаны вставками "под дерево". Водительское кресло снабжено электроприводами и памятью положения, кроме того, удобно устроиться за рулем поможет регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка.

Водительское сиденье снабжено электроприводами, в том числе регулировки поясничной поддержки

На двери находится блок управления памятью водительского кресла

Оригинально решен дизайн приборной панели. Центральная часть представляет собой большой цифровой дисплей, на который выводится все необходимая водителю информация, а по бокам расположились датчики охлаждающей жидкости и уровня топлива. Подсвеченные стрелки создают иллюзию, что они цифровые.

Оригинальный дизайн датчиков уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости создает иллюзию, что они электронные

У Honda CR-V есть проекционный (HUD) экран, на который выводится оперативная информация, включая скорость, показания тахометра, дорожные знаки и выбранная передача.

Селектор вариатора CVT с 7-ю "виртуальными" ступенями расположен на высоком подиуме, как у минивенов. Здесь же находятся клавиши включения стояночного тормоза и экономичного режима работы силового агрегата.

Селектор вариатора CVT расположен на высоком подиуме, как у минивенов

Сам рычаг достаточно массивный, а процесс переключения вызывает воспоминания об американских авто 80-х годов с классическим "автоматом". Впрочем, управлять работой вариатора можно с помощью подрулевых "лепестков".

Honda CR-V

Многофункциональный руль обильно украшен всевозможными кнопками, включая обогрев "баранки". Честно говоря, часть из них я бы убрал, так как пользоваться ими приходится не часто, а внимание они отвлекают. Их можно было бы совершенно безболезненно перенести на приборную панель, где уже есть клавиши управления климатической системой и различными второстепенными функциями. Особенную благодарность хочется выразить тем, кто сохранил "крутилку" громкости на сенсорном экране мультимедийной системы, – в нашем бездушном цифровом мире подобная мелочь особенно приятна.

Honda CR-V

Большой монитор мультимедиа имеет простую, но понятную графику. К системе можно подключить смартфон посредством приложений Apple Car Play и Android Auto. Цветовую схему можно установить в зависимости от вашего настроения.

Honda CR-V

Перчаточный ящик небольшой, но глубокий

На центральной консоли есть два подстаканника, несколько полочек и емкостей для различной мелочевки, включая вместительный бокс под подлокотником с несколькими слотами и разъемами для подключения электронных девайсов.

Honda CR-V

С американским комфортом

Сиденья по-американски комфортные и больше напоминают офисные кресла. Угол наклона спинки задних сидений можно менять в двух положениях. Кроме того, когда сиденья складываются, то подушки смещаются вперед, обеспечивая практически ровный пол.

Подушки крайних задних сидений имеют трехзонный подогрев, кнопки включения которого находятся на дверных подлокотниках. Немаловажно, что, несмотря на полный привод, трансмиссионный тоннель имеет минимальные размеры и не создает неудобств третьему пассажиру.

Двери открываются на 90 градусов, обеспечивая удобный доступ в салон

Пол в багажнике можно установить на одном из двух уровней. Вообще, если говорить об организации багажного отделения, то здесь видно, насколько специалисты по эргономике компании Honda старались сделать все максимально удобным и практичным.

В зависимости от потребностей объем багажника составляет от 561 до 1756 литров "под крышу".

Сложенные сиденья второго ряда образуют практически ровную площадку для багажа

Под полом скрывается "докатка" и необходимый в дороге минимальный комплект инструментов, а пол по всей площади отсека укрыт плотной звукоизоляцией.

Дверь багажника снабжена электроприводом и функцией бесключевого доступа, а с помощью кнопки можно зафиксировать высоту подъема двери.

На ходу

Новая Honda CR-V в нашей тестовой версии оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, уже упомянутым ранее вариатором CVT и интеллектуальным полным приводом. Двигатель обладает мощностью 193 л.с. при 5600 об/мин. Крутящий момент величиной 243 Нм доступен в диапазоне от 2000 до 5000 об/мин. Подхват начинается примерно на отметке 3500 об/мин, и тогда автомобиль сремительно ускоряется по трассе, а салон наполняется приятным "рокотом". До максимальной скорости 200 км/ч CR-V может разогнаться без труда.

Honda CR-V выглядит гармонично и современно

Можно сказать, что благодаря наличию турбины, за рулем этого кроссовера будет одинаково комфортно как людям, исповедующим неторопливый драйв, так и тем, кто хочет получить удовольствие от скорости. Выбранный тип езды линейно отразится на расходе топлива. Производитель заявляет 8,6 л/100 км в городе и 6,2 – на трассе. Добиться таких идеальных результатов будет достаточно сложно. В процессе недельного теста лучший комбинированный расход составил 9,9 л/100 км.

Главным достоинством CR-V в движении является комфортная и энергоемкая подвеска, которая сглаживает большинство неровностей на трассе. Лишь на крупных ямах или "лежачих полицейских" она с глухим звуком отзывается плотным толчком. Правда, с увеличением скорости плавность хода может вызвать небольшую раскачку.

Никаких внедорожных помощников у машины нет, но электроника быстро распознает пробуксовку, перераспределяя момент на колеса с лучшим сцеплением.

Для топ-версии предлагается панорамная крыша со сдвижным люком в передней части

Чувство безопасности

Кроссовер Honda CR-V обладает комплексом электронных систем безопасности Honda Sensing. Например, CR-V не только предупредит о пересечении линии разметки, но и аккуратно вернет вас в полосу движения, если вы не включили "поворотник". Здесь есть активный круиз контроль с функцией экстренного торможения, система контроля за "слепыми" зонами и многие другие электронные помощники, которые своевременно предупредят об опасности.

С помощью камеры и различных датчиков Honda CR-V контролирует ситуацию на дороге

Обновленная Honda CR-V 1.5 Turbo предлагается на украинском рынке в трех комплектациях: Lifestyle, Executive и Prestige. Стоимость автомобиля 2019 г.в. стартует с отметки 903900 грн.

*Цена дана по состоянию на 25.01.2020.

Резюме

Среди достоинств обновленной Honda CR-V – очень много места на втором ряду сидений, многофункциональный багажник, отличная адаптация к нашим дорогам. Эта машина – хороший выбор для повседневного семейного использования.

Honda CR-V

А благодаря внушительному объему багажника на этом авто можно смело отправляться в отпуск всей семьей или большой компанией. Важно, что автомобиль имеет большое количество электронных систем, которые сделают вашу поездку максимально безопасной.

Honda CR-V

Благодарим компанию "Прайд Мотор", официальному дистрибьютору автомобилей и мотоциклов Honda в Украине, за помощь в организации теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Honda привезет в Украину гибридный кроссовер.

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