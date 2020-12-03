"Рабочая лошадка" и не только: тестируем пикап Nissan Navara

Пикапы в Украине не настолько популярны, как в других странах, однако, наш тест обновленного Nissan Navara показал, что автомобили этого класса заслуживают гораздо большего внимания.

Команда АвтоОбоза оценивала достоинства японского пикапа. Нынешнее поколение Nissan Navara – это уже третья генерация модели, впервые появившейся еще в 1997 году. За два с лишним десятилетия пикап нашел немало поклонников по всему миру. Интересно, что именно Navara послужила основой для создания пикапа Mercedes-Benz X-Class, а также родственной модели Renault Alaskan.

Дизайн Navara выполнен в стилистике классических внедорожников марки obozrevatel.com

Внешний вид

Вот и мы решили разобраться, в чем же секрет популярности это пикапа. И начнем, традиционно, с внешности этой машины. Дизайн Navara выполнен в стилистике классических внедорожников марки с характерными мускулистыми формами, аккуратной хромированной облицовкой радиатора, стильными LED-фарам и рельефным капотом. В отличие от большинства "одноклассников", которым свойственны рубленные формы и прямые линии, Navara не производит впечатления "брутального грузовика". Но при этом, на протяжение всего теста меня не покидало чувство полной защищенности и уверенности в себе.

Автомобиль получил привлекательную внешность, но при этом не выглядит утилитарно obozrevatel.com

Короткие свесы, боковые подножки по бокам и мощный задний бампер с площадкой-ступенькой создают цельный и органичный облик машины. Особого шарма пикапу добавляют многочисленные хромированные детали отделки и оригинальный рисунок 18-дюймовых дисков с контрастными черными вставками.

Короткие свесы, боковые подножки по бокам и мощный задний бампер с площадкой-ступенькой создают цельный и органичный облик машины obozrevatel.com

Грузовая платформа в тестовой версии закрывалась алюминиевой ролетой, предохраняющей грузы от непогоды и злоумышленников. Сама платформа защищена пластиковым поддоном, предохраняющем лакокрасочное покрытие от повреждений, а широкая откидная дверь позволяет увеличить площадку для перевозки длинномерных грузов.

Грузовая платформа защищена от повреждений пластиковым поддоном obozrevatel.com

Для двери багажника и ролеты – индивидуальные ключи obozrevatel.com

Грузовая платформа в тестовой версии закрывалась алюминиевой ролетой, предохраняющей грузы от непогоды и злоумышленников obozrevatel.com

Говоря о грузах стоит отметить, что автомобиль способен везти до тонны багажа. Кстати, те, кто рассматривают возможность приобретения пикапа Navara для буксировки прицепа будут приятно удивлены, что он способен тянуть за собой грузы массой до 3,5 тонн.

Интерьер на пятерых

Изучив все особенности дизайна экстерьера отправляемся внутрь. Благо, забраться в салон помогают широкие подножки. Дизайн интерьера не лишен изящества, хотя, во главу угла при его создании ставилась в первую очередь практичность и функциональность.

Дизайн интерьера не лишен изящества obozrevatel.com

Сиденье водителя снабжено электроприводами и подогревом, переднему пассажиру повезло меньше, ему придется подстраивать кресло вручную. Настройка "под себя" потребовала гораздо меньше времени и усилий, чем в некоторых "легковушках".

Сиденье водителя снабжено электроприводами и подогревом obozrevatel.com

Nissan Navara obozrevatel.com

Кстати, в создании сидений принимали, по словам производителя, специалисты NASA. В чем конкретно заключалось их сотрудничество с автопроизводителем, не известно, но кресла действительно очень удобные.

Перед глазами водителя комбинированная цифро-аналоговая шкала приборов с большим дисплеем бортового компьютера по центру.

Перед глазами водителя комбинированная цифро-аналоговая шкала приборов с большим дисплеем бортового компьютера по центру. obozrevatel.com

На крупной приборной панели центральное место занимают два экрана. Верхний отдан мультимедийной системе и управлению вспомогательным функциями, а ниже расположился дисплей двухзонного климат-контроля. Единственное, чего не хватало, так это подогрева руля, но, если бы тест проходил в другое время года, я бы этого даже не заметил.

На крупной приборной панели центральное место занимают два экрана – мультимедийной системы и блока управления климат-контролем obozrevatel.com

По обе стороны трансмиссионного тоннеля есть небольшие ниши obozrevatel.com

В машине много разновеликих отделений для мелочей obozrevatel.com

На широком трансмиссионном тоннеле нашлось место для нескольких разновеликих отделений для мелочей, двух подстаканников и удобному рычагу управления автоматической трансмиссией. Интересно, что помимо AUX и USB-порта спереди в "Наваре" есть 3 (!) розетки на 12В: сверху в нише на торпеде, на центральной консоли и в нише центрального подлокотника.

Nissan Navara в топовой версии оснащается 7-диапазонным "автоматом" obozrevatel.com

На трансмиссионном тоннеле нашлось место для 2 подстаканников и подлокотника с глубоким боксом obozrevatel.com

На торпеде есть отделение для мелочей и розетка на 12В obozrevatel.com

Под торпедой есть площадка для смартфона, AUX и USB-порт, а также одна из трех розеток на 12В obozrevatel.com

Для пассажиров второго ряда места достаточно как в области ног, так и для головы. Причем, пространство вполне хватит для трех взрослых людей. Для их комфорта предусмотрены дефлекторы системы вентиляции. Подушки заднего дивана поднимаются верх, открывая доступ к двум нишам в полу. Здесь располагаются домкрат и другие инструменты, которые у обычного автомобиля прячутся в багажнике.

Сзади достаточно пространства для трех взрослых людей obozrevatel.com

Задний диван откидывается вверх, что позволяет перевозить дополнительный багаж obozrevatel.com

Под задним диваном есть две ниши для инструмента obozrevatel.com

Полный вперед!

Автомобиль оснащен надежным и проверенным би-турбированным дизельным мотором объемом 2,3 литра. В зависимости от версии он может развивать 163 или 190 л.с., а крутящий момент достигает соответственно 425 или 450 Нм.

В первом случае он работает в паре с 6-ступенчатой "механикой", во втором – как в нашей тестовой версии – с 7-ступенчатым "автоматом". Кстати, забегая вперед, стоит отметить, что за время теста этот 190-сильный мотор всего на 0,1 л вышел за пределы заявленных в ТТХ параметров расхода, показав на трассе 6,5 л/100 км на и 9,2 л/100 км – в городе.

Nissan Navara предлагается в Украине в двух версиях мотора – 163 и 190-сильной obozrevatel.com

В обычном режиме движения Navara – классический заднеприводный автомобиль. А на бездорожье на помощь придет фирменная система полного привода с тремя режимами 2WD, 4H и 4Lo. Добавим также, что автомобиль обладает хорошей геометрической проходимостью, способен преодолевать брод до 0,6 м и имеет клиренс 223 мм. К счастью, за время теста воспользоваться всеми внедорожными способностями машины так и не пришлось.

За время теста Navara подтвердила заявленные производителем показатели расхода топлива obozrevatel.com

Но самое интересное в этом автомобиле, это его шасси. В отличие от конкурентов на Nissan Navara полностью независимая подвеска всех колес. Да, удивительно, но факт, – рамный пикап грузоподъемностью 1 тонна получил пружинную многорычажную подвеску. Поэтому складывается впечатление, что едешь не на пикапе, а на обычном внедорожнике или кроссовере: тебя не трясет на ямах и не переставляет на каждой кочке. Автомобиль мягко отрабатывает все неровности, а если ускориться, то большинстве недостатков дорожного полотна просто не замечаешь.

В отличие от конкурентов на Nissan Navara полностью независимая подвеска всех колес obozrevatel.com

Безусловно, динамика разгона для Navara не основной показатель, но при необходимости автомобиль легко ускоряется, как только стрелка тахометра перебирается за отметку в 2000 об/мин. По данным коллег, Navara разгоняется до "сотни" гораздо быстрее, не только заявленных паспортных данных, но и основных конкурентов.

При этом автомобиль очень приятный и в плане акустического комфорта. Единственно, что нарушало звуковую гармонию в салоне во время теста – шелест зимней шипованной резины.

По обзорности у Navara тоже все хорошо. Фирменная система кругового обзора и большие зеркала заднего вида позволяют припарковать автомобиль в самых стесненных условиях. Внутреннее зеркало тоже может пригодиться, но при этом стоит предварительно опустить в нижнее положение центральный подголовник второго ряда.

Фирменная система кругового обзора и большие зеркала заднего вида позволяют припарковать автомобиль в самых стесненных условиях obozrevatel.com

Цены и комплектации

В Украине Nissan Navara у официальных дилеров бренда предлагаются в двух вариантах силовых агрегатов. За версию со 163-сильным мотором и 6-ступенчатой МКП просят от 1030230 грн* Топовая модификация со 190-сильным и 7-ступенчатым "автоматом" обойдется минимум в 1228970 грн*.

* Стоимость указана по состоянию на 12.11.2020 года.

Особого шарма пикапу добавляют многочисленные хромированные детали отделки и оригинальный рисунок 18-дюймовых дисков с контрастными черными вставками obozrevatel.com

Резюме

Если вы решились приобрести пикап, то Nissan Navara – один из наиболее интересных вариантов выбора. Автомобиль выглядит современно и не лишен изящества. Просторный салон с удобными сиденьями и достаточным местом для пассажиров сзади.

Среди достоинств модели – просторный салон с удобными сиденьями и достаточным местом для пассажиров сзади. obozrevatel.com

Грузоподьемность машины – 1 тонна, кроме того, машина способна буксировать прицеп массой до 3,5 тонн. Тяговитый и экономичный битрубомотор обеспечивает приемлемую динамику. Но, главным достоинством машины, безусловно является многорычажная задняя подвеска, которая обеспечивает комфортный драйв на дорогах с любым покрытием. Справиться с бездорожьем помогут фирменная полноприводная трансмиссия, короткие свесы и большой клиренс.

Благодарим компанию "Ниссан Мотор Украина", официального импортера Nissan и Infiniti в Украине, за помощь в организации теста.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan показала свой самый дешевый кроссовер и назвала дату его дебюта.