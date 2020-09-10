Шесть литров на "сотню": тестируем Honda CR-V Hybrid

Очередным героем тестового парка Авто Обоза стал один из самых интересных гибридных автомобилей, представленных на украинском рынке – новый кроссовер Honda CR-V Hybrid.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

С обновленной моделью CR-V мы уже познакомились на тесте, который провели в начале года. Теперь пришла очередь инновационному гибриду на его базе.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Согласно стратегии электрификации бренда в Европе, компания Honda активно модернизирует модельный ряд, разрабатывает и представляет новые модели гибридов и электрокаров. Первым автомобилем нового поколения электрифицированных Honda в Украине стал кроссовер CR-V Hybrid.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Он оснащен передовой гибридной установкой i-MMD(Intelligent Multi Mode Drive), которая позволяет добиться от силового агрегата практически молниеносной отдачи и динамики, свойственной "чистым" электромобилям, при этом получить средний расход на уровне 5-6 л на 100 км (в зависимости от стиля вождения). Но, главным преимуществом этого кроссовера является его независимость от зарядных станций. Не зря в компании Honda его называют "электромобилем, который не требует зарядки".

Как работает i-MMD?

Давайте же разберемся, что представляет собой инновационная гибридная установка i-MMD. Она состоит из литий-ионной батареи, расположенной под полом багажника, тягового электромотора мощностью 184 л.с., генератора, который вырабатывает электроэнергию для его питания и бензинового двигателя. Под капотом установлен 145-сильный мотор 2.0 i-VTEC, который работает по экономичному циклу Аткинсона.

Суть работы гибридной системы i-MMD заключается в том, что бензиновый 2-литровый мотор работает постоянно, но используется для привода генератора. К ведущим колесам он подключается кратковременно и только если электроника системы посчитает это необходимым. Система не требует от водителя никаких усилий, а переключение между тремя режимами ее работы осуществляется в автоматическом режиме совершенно незаметно.

Под капотом новинки скрывается 2-литровый бензиновый ДВС, генератор и тяговый электромотор мощностью 184 л.с. Фото: obozrevatel.com

Единственный случай, когда ДВС не работает совсем, это режим Electric drive. В нем автомобиль использует для питания электромотора используется литий-ионная батарея. При увеличении нагрузки система переходит в режим Hybrid drive. В этом случае автомобиль по-прежнему приводится в движение электромотором, но питание для него обеспечивает генератор, вращаемый ДВС. И лишь в режиме Engine drive для движения кроссовера используется ДВС, который подключается к колесам посредством муфты.

Вместо привычного рычага КП у гибрида набор кнопок режимов движения. Фото: obozrevatel.com

Зачем это сделано? Чтобы максимально повысить эффективность работы ДВС и снизить расход топлива. Дело в том, что при вращении генератора ДВС работает с постоянной нагрузкой в наиболее благоприятном режиме. И, как показал наш тест, реальный показатель расхода топлива практически не отличается от заявленного производителем.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Благодаря системе i-MMD новый CR-V стал наиболее "продвинутым" гибридом в своем классе с точки зрения топливной экономичности и энергоэффективности. В зависимости от версии средний расход кроссовера составляет 5,3-5,5 л на 100 км пробега. Немаловажно, что компания предоставляет гарантию на гибридную силовую установку 5 лет.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Многими вспомогательными функциями можно управлять клавишами на руле. Фото: obozrevatel.com

Цифровая приборная панель предоставляет водителю всю палитру необходимых данных. Фото: obozrevatel.com

У автомобиля множество отделений и отсеков для мелочей. Фото: obozrevatel.com

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Водительское кресло снабжено регулировкой поясничной поддержки. Фото: obozrevatel.com

Для задних пассажиров предлагаются индивидуальные дефлекторы системы обогрева и вентиляции, а также два USB-разъема на 2,5 А каждый. Фото: obozrevatel.com

Сзади очень просторно и комфортно для людей даже с ростом выше среднего. Фото: obozrevatel.com

Спинки задних сидений можно сложить как частично, так и полностью. Фото: obozrevatel.com

Сложив спинку объем багажного отсека вырастет до 1064 л (до уровня окон) или 1692 л (до потолка). Фото: obozrevatel.com

У полноприводной версии максимальный объем багажника 1638 л. Фото: obozrevatel.com

У CR-V Hybrid под полом багажника располагается литий-ионная батарея и органайзер с минимумом инстументов. Фото: obozrevatel.com

Комплектации и цены

На украинском рынке гибридная Honda CR-V Hybrid предлагается в трех комплектациях: Executive 2WD, Executive 4WD и Prestige 4WD. Стоимость автомобиля стартует с отметки 1162900 грн за моноприводную версию, а наиболее укомплектованная полноприводная модификация обойдется минимум в 1301900 грн.

*Цена дана по состоянию на 10.09.2020.

Резюме

Как мы уже успели убедиться в случае с бензиновой версией Honda CR-V, у этого кроссовера множество достоинств. Он обеспечивает высокий уровень ездового комфорта, обладает просторным салоном и вместительным багажником. В случае с гибридной модификаций, к этому списку добавляется топливная экономичность и достойная динамика. Кроме того, и без того высокий уровень акустического комфорта в гибриде задает новые стандарты.

Одним из главных достоинств CR-V Hybrid – очень экономичный силовой агрегат. Фото: obozrevatel.com

Единственным минусом новинки является его стоимость. По сравнению с бензиновой CR-V 1.5 Turbo 4WD в комплектации Executive, гибридный вариант обойдется на 170 тысяч грн дороже.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Благодарим компанию "Прайд Мотор", официального дистрибьютора автомобилей и мотоциклов Honda в Украине, за помощь в организации теста.

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