Премиум по-французски: тестируем DS 7 Crossback

Французский кроссовер DS 7 Crossback занимает верхнюю строчку в иерархии кроссоверов бренда DS. Команда АвтоОбоза разбиралась, можно ли всерьез говорить о премиум-классе или это очередная фантазия маркетологов.

DS 7 Crossback завоевал награду в конкурсе "Автомобиль года в Украине" в номинации "Дизайн" obozrevatel.com

Внешний шарм

Начнем, традиционно с внешнего облика. Автомобиль, безусловно, привлекает внимание своим нетривиальным дизайном экстерьера. Обилие хрома, уникальная светодиодная оптика и крупная эмблема DS на ромбовидной решетке радиатора привлекают внимание к машине.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Интересный силуэт с высокой поясной линией, хромированная окантовка стекол и объемные выштамповки в нижней части кузова создают гармоничный вид. Мало того, пороги полностью закрыты, так что одежда всегда будет чистой.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

А сзади DS 7 Crossback вообще смотрится очень цельно благодаря 3D-фонарям, массивному диффузору и обилию хрома.

DS 7 Crossback смотрится очень цельно obozrevatel.com

Удивительно, но машина выглядит крупнее, чем она есть на самом деле. Длина кроссовера 4573 мм, а колесная база – 2738 мм. По своим размерам DS 7 Crossback находится между Audi Q3 и Audi Q5. В полной мере насладившись дизайном этого автомобиля, отправляемся знакомится с салоном.

Бриллианты навсегда?

Дизайнеры интерьера разгулялись не на шутку. Кругом ромбы, призванные якобы напомнить об огранке бриллиантов. Спорное решение. Да и по количеству ромбов всех размеров явный перебор. Приборная панель с двумя цифровыми дисплеями имеет претенциозный дизайн и перегружена деталями. Складывается впечатление, что каждый, кто работал над интерьером хотел добавить что-нибудь от себя, поэтому получился какой-то набор Lego.

Приборная панель с двумя цифровыми дисплеями имеет претенциозный дизайн и перегружена деталями obozrevatel.com

Да и к эргономике есть вопросы. Например, зачем было располагать клавиши стеклоподъемников на трансмиссионном тоннеле, а регулятор положения зеркал – на торпеде слева от рулевой колонки? Авторы этого решения видимо долгое время ездили на Renault Logan.

Клавиши приводов стекол расположили на трансмиссионном тоннеле obozrevatel.com

Регулировку зеркал "спрятали" на приборной панели слева от рулевой колонки obozrevatel.com

Теперь перейдем к гордости создателей интерьера DS 7 Crossback – многостраничной шкале приборов. Графика странная и малоинформативная, и опять эти ромбы…

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Интересная деталь, призванная подчеркнуть премиальность модели – аналоговые часы B.R.M., которыми украсили центральную чаcть торпеды. При выключенном зажигании они прячутся в панели. Ниже расположена ромбовидная кнопка запуска и остановки двигателя.

По центру торпеды установили аналоговые часы B.R.M. obozrevatel.com

Водительское и пассажирское кресла у DS 7 Crossback не только снабжены всевозможными регулировками, но и имеют функцию массажа. Такой опцией не могут похвастать многие более дорогие конкуренты. Сами кресла очень удобные и приятные, снабжены подогревом и вентиляцией. Кожаная отделка выглядит симпатично и напоминает о моделях DS, которые выпускались ранее под брендом Citroen.

Водительское и пассажирское кресла у DS 7 Crossback не только снабжены всевозможными регулировками, но и имеют функцию массажа obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Доступ к заднему ряду сидений из-за широкого порога не очень удобный, но зато для пассажиров заднего ряда предусмотрели отдельный блок управления климатической системой, а спинки дивана имеют электропривод, позволяющий изменить угол их наклона. Такая премиальная опция доступна далеко не для каждого автомобиля класса "люкс".

Управление углом наклона спинки задних сидений возложена на клавиши на двери obozrevatel.com

Спереди для водителя и пассажира предусмотрены USB-порт, розетка на 12В и даже площадка для индукционной зарядки смартфона, а для задних пассажиров подготовили сразу 2 порта USB. Вот только подогрева задних сидений нет.

Под центральным дисплеем есть ниша для индукционной зарядки смартфона, USB-порт и розетка на 12В obozrevatel.com

Задние пассажиры смогут создать собственный микроклимат obozrevatel.com

В машине предусмотрено множество отделений для мелочей, а багажное отделение имеет рекордный для класса объем 555 литров. Сам багажник – эталон практичности. Здесь есть все: отдельные ниши по бокам для мелочей, двойной пол с фиксатором положения полки, хороший свет, крючки и фиксаторы для багажа.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Мало того, под полом расположилась "докатка" и необходимый набор инструментов. Дверь багажного отделения снабжена электроприводом и системой бесконтактного доступа, которая действительно работает. Единственное, к чему можно придраться, так это большая погрузочная высота, но этим грешат большинство современных кроссоверов.

Самый большой в классе багажник можно увеличить, сложив частично или полностью спинку заднего дивана obozrevatel.com

В багажнике нашлось место для "докатки" obozrevatel.com

Мягко и комфортно

В движение наш DS 7 Crossback приводит безальтернативный 180-сильный 2-литровый турбодизель, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач японской компании Aisin. Это, на мой взгляд, прекрасный тандем как с точки зрения динамики, так и топливной экономичности. Расход топлива за время теста составил с учетов наших столичных пробок примерно от 4,5 до 6,5 л на 100 км в зависимости от активности использования педали акселератора. Для тех, кто предпочитает активный стиль вождения, подготовили режим Sport. Он позволит не только максимально реализовать возможности всех систем машины, но и насладиться приятным рокотом мотора.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Спереди на машине установлены стойки McPherson, а сзади – "многорычажка". Адаптивная подвеска DS Active Scan достаточно мягкая и комфортная, но при активном маневрировании появляется валкость и раскачка. Автомобиль обеспечивает достаточно комфортный уровень шумо- и звукоизоляции. Для меломанов в DS 7 Crossback есть высококачественная аудиосистема Focal Electra c 6-динамиками, предлагаемая в качестве опции.

Еще одной интересной опцией является система ночного видения, которая способна распознавать пешеходов, велосипедистов и даже домашних животных. Вообще, ночью DS 7 Crossback делает езду очень приятной и безопасной за счет адаптивной системы освещения. Например, фары не только меняют интенсивность своей работы, но и направление при поворотах, дополнительно подсвечивая внутренний радиус с помощью "противотуманки".

Адаптивные светодиодные фары сделают вашу поездку в темное время суток приятной и безопасной obozrevatel.com

Комплектации и цены

Украинским покупателям предлагается три варианта исполнения DS 7 Crossback. Все версии хорошо укомплектованы. Стоимость стартует с 1 208 300 грн* за модификацию Performance Line. Вариант So Chic обойдется минимум в 1 317 900 грн*, а за топовую Grand Chic просят от 1 450 000 грн*. Уже в стартовой Performance Line есть все необходимое для комфорта и безопасности.

*Цены даны на 05.11.2020 г.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Резюме

Если вам нравятся французские автомобили, то DS 7 Crossback несомненной является квинтэссенцией французского стиля. В автомобиле много действительно премиальных "фишек", богатое оснащение и дорогие качественные материалы.

DS 7 Crossback хорошо укомплектован во всех версиях obozrevatel.com

Но есть и досадные недоразумения, например, отсутствие подогрева задних сидений. Также к недостаткам можно отнести отсутствие выбора других вариантов двигателя и трансмиссии.

Дизайн салона не всем придется по вкусу obozrevatel.com

Отдельно стоит упомянуть эклектичный дизайн салона со спорными решениями как в области эргономики, так и компьютерной графики. В общем, прежде чем делать выбор в пользу DS 7 Crossback, стоит как следует подумать, готовы ли вы к компромиссам.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новую премиальную модель DS будут делать на заводе Opel.