Прагматизм в привлекательной упаковке: тестируем Opel Insignia

В тестовом парке AutoOboz на неделю прописался Opel Insignia. Мы попытались разобраться, чем способен удивить "глава семейства" бренда.

Пока в Рюссельхайме готовятся вывести на мировые рынки третье поколения Opel Insignia, мы решили восстановить в памяти образ актуальной генерации модели. И для этого взяли на тест стильный черный лифтбек с 2-литровым 170-сильным турбодизелем в комплектации Innovation.

Opel Insignia

В дизайне модели Insignia удачно соединены классические формы с модными веяниями современности. Благодаря этому его внешность сохраняет свежесть и очарование.

В дизайне модели Insignia удачно соединены классические формы с модными веяниями современности

Места хватит всем

На элегантной панели приборов расположился большой сенсорный дисплей, который позволяет управлять большинством второстепенных функций и мультимедиа. Комбинированный щиток приборов, помимо аналоговых индикаторов, имеет цветной дисплей. Подобно дисплею на центральной консоли, приборная панель также может настраиваться под персональные нужды каждого водителя с помощью клавиш на рулевом колесе.

Opel Insignia так же хороша внутри, как и снаружи

8-дюймовый сенсорный дисплей позволяет управлять большинством второстепенных функций

По комфорту, просторности салона и вместительности багажника Insignia занимает достойное место среди конкурентов. Комфортабельные сиденья разработаны при участии специалистов немецкой ассоциации вертебрологов AGR, о чем есть даже соответствующий шильдик. Сидеть на таких креслах не только приятно, но и безвредно для спины.

Opel одним из первых стал использовать опыт AGR для создания сидений

Водительское кресло снабжено памятью положения, а также целым набором электроприводов, которые обеспечат удобное расположение за рулем. Кроме того, водительское кресло обладает еще и функцией массажа.

Opel Insignia обладает стильной внешностью и элегантным интерьером

Спереди есть много разновеликих отделений для мелочей

Переднее пассажирское кресло также снабжено электроприводами, регулирующими боковую и поясничную поддержку, а за продольную и вертикальную регулировку отвечают соответствующие ручки.

Не менее комфортно будут чувствовать себя пассажиры на втором ряду. К их услугам есть подогрев сидений, собственные дефлекторы обдува и два USB-порта. В подлокотнике есть два подстаканника. А вот третьему пассажиру будет мешать широкий трансмиссионный тоннель.

Широкий трансмиссионный тоннель напоминает, что у Insignia есть полноприводная модификация

В заднем подлокотнике есть два подстаканника

Огромный багажник позволит взять в дорогу все необходимое, а если нужно перевести крупную поклажу, задние кресла можно легко и быстро сложить, получив ровную поверхность. В зависимости от положения спинки заднего ряда объем меняется от 490 до 1450 л.

Погрузочная высота немаленькая, но по объему багажника Insignia способна удивить

Спинки задних кресел можно сложить как частично, так и полностью

Под полом багажника есть ниша для компрессора и ремкомплекта

Помимо хороших зеркал при движении задним ходом на помощь придет камера заднего вида с системой кругового обзора

Дизельная сила

Двухлитровый 170-сильный турбодизель радует своей отзывчивостью в широком диапазоне оборотов, а переключение 8-ступенчатой коробки передач происходит совершенно незаметно. Автомобиль легко разгоняется – на спринт 0-100 км/ч тестовая Insignia тратит менее 9 секунд. При этом расход топлива приятно радует – в городе даже с учетом "пробок" средний показатель составил 8 л на "сотню".

Opel Insignia

Спортивная "баранка" удобна и приятна на ощупь. Мне неоднократно доводилось испытывать различные версии модели Insignia, но претензий к управляемости не было никогда. В тестовой машине с этим тоже все в порядке. Электрический усилитель радует четкостью своей работы и приятной тяжестью, возникающей на руле с увеличением скорости. А на парковке вращать руль можно одним пальцем.

Opel Insignia

По характеру работы подвески Insignia больше спортивная, чем комфортная. Она хорошо отрабатывает крупные неровности, а вот на мелких трещинах и гребенке появляется неприятная вибрация. С другой стороны, на высоких скоростях машина не раскачивается, а входить в повороты можно с большей скоростью, чем у многих конкурентов. Да и шум от дороги в салоне минимальный. Звук мотора проявляется только на оборотах, близких к максимальным.

Opel Insignia

Да будет свет!

Отдельного упоминания заслуживает фирменная система адаптивного головного света с матричными светодиодами. Напомним, что компания Opel была одним из пионеров массового использования светодиодных матричных фар. В Insignia используются матричные фары IntelliLux LED с 32 светодиодными элементами в каждой фаре. Для сравнения, это вдвое больше, чем на модели Astra. Увеличение количества светодиодов позволило реализовать все многообразие вариантов освещения в зависимости от ситуации на дороге.

В Insignia используются матричные фары IntelliLux LED с 32 светодиодными элементами в каждой фаре

Приобрести Opel Insignia можно по цене от 673 200 грн* за версию в комплектации Enjoy Pack c 1,5-литровым бензиновым мотором (165 л.с.) и 6-ступенчатой АКП. За модель в комплектации Innovation с 2-литровым турбодизелем просят от 892 000 грн*.

*Цены даны по состоянию на 07.02.2020

Резюме

Подводя итоги, можно сказать, что Opel Insignia – это рациональный выбор для человека, не лишенного эстетических претензий. Нынешнее поколение Insignia – это хорошо сбалансированный автомобиль с высоким качеством сборки и использованных материалов. По многим параметрам флагман Opel может претендовать на статус автомобиля премиум-класса.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Opel предлагает скидки на электромобили.

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