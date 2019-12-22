Opel Grandland X: детище евроинтеграции

Opel Grandland X создавался при участии специалистов французского концерна PSA. Команда OBOZREVATEL провела тест-драйв новинки "молниеносного" бренда.

На волне постоянного роста спроса на кроссоверы, компания Opel сконцентрировала свое внимание на расширении модельной линейки и предложила сразу два интересных автомобиля, созданных при участии партнеров из PSA Group. О компактном Сrossland X мы расскажем в ближайшее время, а сегодня героем нашего теста стал более крупный представитель семейства – флагманский Grandland X.

Opel Grandland X относится к популярному сегменту C-SUV

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Напомним, что в Украине перезапуск бренда Opel состоялся в начале нынешнего году, благодаря тому, что теперь в нашей стране продукцию немецкого автопроизводителя представляет PSA Group. Это стало логичным шагом после того, как в 2017 году французский концерн PSA стал владельцем немецко-британского тандема Opel/Vauxhall.

Grandland X занимает верхнюю строчку в иерархии кроссоверов Opel

В гамме Opel модель Grandland X занимает место на ступеньку выше представленных ранее Mokka X и Crossland X. Он относится к популярному сегменту C-SUV. По словам создателей, основная целевая аудитория новинки – люди среднего возраста, которые ведут активный образ жизни и в свободное время любят путешествовать.

Opel Grandland X создан на модульной платформе концерна PSA

В основе конструкции Grandland X лежит модульная платформа EMP2 концерна PSA, которая применяется, в том числе, на родственном Peugeot 3008. Если сравнивать две модели, то по размерам они практически идентичны. Opel получился немного длиннее (+30 мм) и шире (+15 мм), а расстояние между осями и вовсе одинаковое – 2675 мм. Однако, несмотря на общую платформу, Opel и Peugeot отличаются по своему характеру и стилистике.

Биодизайн

Если Peugeot 3008 присущ агрессивный дизайн в стиле техно, то в облике Opel доминируют плавные линии и элементы биодизайна. Например, фирменная эмблема на облицовке радиатора украшена стилизованными крыльями. Продолжает тему молдинг, подчеркивающий купеобразный силуэт и элегантная задняя стойка, визуально отделенная от крыши декоративной накладкой в черном "глянце". Узнаваемость машине придают характерные "реснички" стреловидной формы в передних светодиодных фарах. В общем, узнать Grandland X в дорожном потоке не составит труда.

Opel Grandland X обладает узнаваемой внешностью

С практической точки зрения к Grandland X вопросов не возникает. Благодаря защитному обвесу из неокрашенного пластика выбираться на природу или штурмовать сугробы можно не боясь за сохранность лакокрасочного покрытия. Немаловажно, что защита на дверях закрывает пороги, что сбережет вашу одежду от загрязнения в наших реалиях.

Разумный компромисс

Отсутствие у машины полного привода вполне соответствует трендам. Это не только существенно удешевляет конструкцию, но и позволяет снизить расход топлива. Кроме того, большинство покупателей вряд ли отправится на машине такого класса покорять бездорожье. Но если вам необходима поддержка в сложных дорожных условиях, на помощь придет опционная электронная система Grip Control. Она автоматически корректирует алгоритм работы ESС и Traction Control в зависимости от выбранного режима: "нормальный", "снег", "бездорожье", "песок" или "ESC Off".

Опционная электронная система Grip Control имеет 5 режимов работы

Интерьер

Дизайнеры интерьера хорошо поработали – все выполнено по-немецки качественно и добротно. Приятные материалы отделки, фактурный пластик, элементы декора – выглядит целостно и органично. Даже глянец немцам удалось сделать немарким. Органы управления сгруппированы по функционалу. Минимальное количество кнопок на приборной панели – в духе современных трендов, что совершенно не сказывается на удобстве их использования.

Дизайн интерьера Grandland X выглядит элегантно и современно

Наибольшее количество кнопок и клавиш управления вспомогательными функциями сконцентрировано на руле, так что управлять ими можно быстро и просто, а главное, безопасно. Особенно приятно было обнаружить такую приятную опцию в холодное время года, как подогрев руля. Вся необходимая водителю информация выводится на небольшой цветной дисплей на приборной шкале. Сами приборы с контрастными стрелками хорошо читаются в любое время суток.

Приборы с контрастными стрелками хорошо читаются в любое время суток

В холодное время года подогрев руля будет очень кстати

За все развлекательные и информационные функции отвечает большой ЖК-дисплей мультимедийной системы. На него же выводится изображение с опционной камеры заднего вида, правда, без динамических линий.

За все развлекательные и информационные функции отвечает большой ЖК-дисплей мультимедийной системы

Opel Grandland X может взаимодействовать со смартфонами благодаря поддержке Android Auto и Apple Car Play

На центральный дисплей выводится изображение от опционной камеры заднего вида, но без динамических линий

Особо стоит упомянуть удобное кресло водителя с памятью положения и многочисленными регулировками, включая поясничную поддержку и подвижный подколенный валик. Кстати, компания Opel много лет использует при создании сидений опыт специалистов немецкой ассоциацией вертебрологов AGR.

Комфортабельные кресла разработаны при участии немецких вертебрологов

Водительское кресло тестового авто имеет многочисленные регулировки и память положений

Сзади достаточно комфортно благодаря удобным подушкам кресел, но третьему пассажиру в ногах будет мешать выступающий блок переднего подлокотника с дефлекторами вентиляции, USB-портом и розеткой. Зато если сзади разместятся два пассажира, то к их услугам будет широкий подлокотник с двумя подстаканниками.

Opel Grandland X

К услугам задних пассажиров индивидуальные дефлекторы вентиляции, USB-порт и розетка

В широкий задний подлокотник интегрированы два подстаканника

Говоря о немецкой практичности, стоит отметить наличие небольшого люка в спинке заднего дивана, который позволит перевозить длинномеры не складывая сидений. В салоне есть множество отделений для мелочей, включая глубокий бокс между передними креслами.

В машине много различных отделений для мелких вещей

Opel Grandland X

В подлокотнике есть глубокое отделение для мелочей

Багажное отделение достаточно вместительное. При максимальной загрузке салона его объем составляет 514 л, а полностью сложив спинку второго ряда он увеличивается втрое – до 1652 л. По этим показателям у Peugeot 3008 – 520 л и 1482 л, соответственно. Тестовая версия была в топ-комплектации, предполагающей наличие электропривода задней двери с сенсором для бесключевого доступа с помощью взмаха ноги. Проверил, работает.

Opel Grandland X обладает вместительным багажником объемом 514 литров

Под полом располагается "докатка" и инструмент, а также дополнительное свободное пространство

Спинку заднего дивана можно сложить как частично, так и полностью

При сложенной спинке заднего ряда полезный объем багажника увеличивается до 1652 литров

Тестовая версия была в топ-комплектации, предполагающей наличие электропривода задней двери с сенсором для бесключевого доступа с помощью взмаха ноги

Тяговитый дизель

В Украине Grandland X представлен исключительно в дизельном исполнении с 1,5-литровым турбомотором. Он развивает – 130 л.с. и 300 Нм. В зависимости от версии, в паре с этим тяговитым и экономичным мотором могут работать 6-ступенчатая "механика" или 8-диапазонная автоматическая коробка передач с гидротрансформатором.

В тестовой версии у нас была модификация с "автоматом", и стоит отметить, что в тандеме с тяговитым турбодизелем автомобиль оставил самые приятные впечатления. Стоит помнить, что вы находитесь за рулем комфортабельного и практичного городского кроссовера, от которого глупо ожидать динамики суперкара. Всем своим характером Grandland X настраивает на спокойную и лишенную агрессии езду.

При езде по "пробкам" в час пик систему старт-стоп лучше отключить, чтобы сделать процесс передвижения максимально комфортным и плавным. Особенно порадовал расход топлива, который даже при максимальном использовании всех потребителей и езде в плотном городском трафике показал 6,5 л на 100 км в смешанном цикле.

При езде в плотном трафике средний расход составил всего 6,5 л на 100 км

Рулевое управление обладает отличной обратной связью. Усилие на руле плавно возрастает с увеличением скорости движения и, наоборот, с маневрированием на тесной парковке справится даже ребенок.

Помимо дизтоплива автомобиль нуждается в химическом реагенте AdBlue, который помогает снизить выбросы NOx

В конструкции Grandland X используется полузависимая задняя подвеска, которая достаточно болезненно воспринимает все неровности наших далеких от идеала дорог. С другой стороны, в поворотах машина точно держит свой курс, а на прямых избавлена от продольной и поперечной раскачки.

Opel Grandland X

Комплектации и цены

В Укриане Grandland X предлагается в двух комплектациях – Enjoy и Innovation. Цена стартует с 544 800 грн* за начальную версию с 6-ступенчатой "механикой". Даже в базовом исполнении автомобиль хорошо укомплектован. В частности, здесь есть набор из ABS, ASR, ESP и системы помощи при экстренном торможении, круиз-контроль, система предупреждения о выходе из полосы, датчики дождя и света, мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном и поддержкой Apple Car Play и Android Auto, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, легкосплавные 17-дюймовые диски и прочие приятные и полезные опции. Самая дорогая версия с 8-ступенчатым "автоматом" и полным комплектом опций обойдется в 684 300 грн*.

*Цены даны на 11.12.2019 г.

Резюме

Новый Opel Grandland X – выбор для людей, которым необходим практичный автомобиль для повседневной эксплуатации и путешествий. Новинка обладает привлекательным современным дизайном. Комфортабельный салон привлекает проработанной эргономикой, в том числе сиденьями от AGR и вместительным багажником. Среди прочих достоинств новинки – богатая базовая комплектация и широкий список опций. Экономичный турбодизель порадует низким расходом топлива.

Из недостатков можно отметить отсутствие выбора силовых агрегатов и полного привода, жесткую подвеску и неудобный интерфейс мультимедийной системы.

Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в линейке Peugeot появится новая интересная модель.

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