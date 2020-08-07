Моторная революция: тестируем кроссовер Infiniti QX50

В компании Infiniti постоянно заботятся о совершенствовании своей продукции. Недавно АвтоОбоз провел тест-драйв седана Q50 с инновационной системой управления "по проводам", а герой нашего нового обзора удивил мир революционным мотором. Но, обо всем по порядку...

Второе поколение кроссовера Infiniti QX50 выглядит выразительно и самобытно. Фото: obozrevatel.com

Автомобиль построен на новой платформе и получил купеобразный кузов, богато украшенный хромом. Новая стилистика бренда позволила придать облику кроссовера стремительность и агрессивность.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Отличительной особенностью QX50 являются оригинальные "зигзагообразные" задний стойки, форму которых подчеркнули хромированными окладами боковых стекол. Фото: obozrevatel.com

QX50 с интересом смотрит на мир узкими фарами с "надбровными дугами" дневных ходовых огней. Фото: obozrevatel.com

Cзади QX50 получил футуристические светодиодные фонари с 3D-эффектом. Фото: obozrevatel.com

Дорожный просвет стал больше, чем у предшественника, а крупный радиус колесных арок позволяет устанавливать на модели 19- и 20-дюймовые колесные диски. Фото: obozrevatel.com

Турбо ХХI века

Более 20 лет инженеры компаний Nissan и Infiniti работали над созданием революционного мотора с изменяемой степенью сжатия. Итогом многолетних изысканий стал 4-цилиндровый бензиновый VC-Turbo. Инновационность двигателя с системой VC-Turbo заключается в том, что он способен самостоятельно трансформироваться, увеличивая либо уменьшая объем камеры сгорания.

Infiniti QX50 оснащен революционным двигателем с изменяемой степенью сжатия. Фото: obozrevatel.com

Многорычажная конструкция позволяет менять положение шатуна относительно коленчатого вала и физически варьирует объем камеры сгорания в диапазоне от 1970 до 1997 см3. Это приводит к изменению степени сжатия – от 8:1 для максимальной мощности до 14:1 для максимальной эффективности и экономичности.

Как это работает, можно посмотреть в небольшом видео, подготовленном инженерами Nissan/Infiniti:

Контроль за всеми процессами осуществляет электронный блок управления двигателем, который автоматически выбирает оптимальную степень сжатия в зависимости от нагрузки и условий эксплуатации. Такая технология позволяет снизить расход топлива и уровень вредных выбросов, а также уменьшить уровень шума и вибрации. При этом новый двигатель легче и компактнее двухлитровых аналогов.

Реализовать потенциал турбомотора помогают бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT с имитацией 8-ми передач и интеллектуальная система полного привода AWD. В зависимости от дорожной ситуации трансмиссия перераспределяет до 50% крутящего момент на заднюю ось.

Еще одной интересной особенностью нового QX50 является возможность выбора одной из двух систем рулевого управления – традиционной с электроусилителем или "продвинутой" Direct Adaptive Steering (DAS) без механической связи с колесами. Оба варианта подстраиваются под манеру вождения и учитывают обратную реакцию от дороги. Система DAS дополняет движения водителя при динамичном прохождении поворотов, позволяет снизить уровень вибраций на руле и повысить маневренность.

Удовольствие и комфорт

Автомобиль настраивает на неспешную езду, позволяя получить удовольствие от пейзажей за окном. Но если необходимо ускориться, это не сложно – на педаль газа кроссовер откликается быстро, несмотря на почти 2 тонны веса. Динамику рекордной не назовешь, но 7,3 секунды до первой "сотни" – вполне достойный результат.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Тандем вариатора и мотора безупречен – все происходит плавно, а реакции на педаль газа линейны. Комбинированный расход производитель заявляет на уровне 8,6 л/100 км. В принципе, этого можно добиться, если ездить спокойно и без необходимости не загонять стрелку тахометра в "красную зону".

При наборе скорости руль тяжелеет, а на малых скоростях крутить его сможет и ребенок. От упора до упора ― около двух с половиной оборотов. Главное удовольствие в точности реакции. Сделать руль острее можно, если выбрать спортивный режим движения.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

В нормальных дорожных условиях привод осуществляется на передние колеса, но, если колеса начинают проскальзывать, автоматически подключается задняя ось, причем, система Active Brake Limited Slip позволяет распределять крутящий момент между колесами одной оси.

Спереди у QX50 установили стойки McPherson, а сзади используется многорычажная конструкция. Подвеска настроена по-европейски, она плотная и упругая. Автомобиль демонстрирует хорошую устойчивость как на прямых участках дороги, так и в поворотах. Колеи машина не замечает, а на рулевую колонку приходит минимум вибраций от дороги. Хотя крупные неровности, по возможности, лучше оставить в стороне. Такая подвеска понравится тем, кто предпочитает активный стиль вождения.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Богатство материалов

Топовая версия Infiniti QX50 выглядит весьма претенциозно. Для отделки использована полуанилиновая кожа, декоративные панели из натурального клена и искусственная замша Ultrasuede. Сиденья сконструированы с учетом совместных исследований NASA и университета Кейо – специальная форма снижает нагрузку на спину и бедра.

В исполнении Autograph салон получил эксклюзивные дизайн. Кресла отделаны белой полуанилиновой кожей с перфорацией. Фото: obozrevatel.com

Интерьер украсили коричневыми и синими замшевыми вставками, а также декоративными панелями из натурального белого клена. Фото: obozrevatel.com

Рулевое колесо отделано натуральной кожей, а вставки из матового хрома подчеркивают спортивность. Для водителя предусмотрены четыре монитора – проекционный дисплей расположен прямо на линии взгляда водителя, два дисплея вмонтированы в центральную консоль и еще один установлен в центре приборной панели.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Система Intouch дает водителю доступ к настройкам автомобиля в области комфорта и развлечений. Все управление системой выведено на два сенсорных дисплея с интуитивно понятным интерфейсом, расположенных на центральной панели. Также функциями системы можно управлять с помощью селектора.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

3-зонный климат-контроль позволяет задать свою температуру отдельно для водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда. Система оборудована салонным фильтром и автоматической рециркуляцией воздуха.

Климатом сзади можно управлять отдельно. Здесь же есть розетка на 12V и порт USB. Фото: obozrevatel.com

Пассажирам ничто не помешает наслаждаться видом проплывающих облаков или звездного неба. Все благодаря большой панорамной крыше, которая простирается от передних сидений до багажного отделения.

Автомобиль получил большую панорамную крышу с люком. Фото: obozrevatel.com

Меломаны оценят качество работы акустической системы Bose. 15 динамиков расположение таким образом, чтобы создать максимально реалистичный объемный звук и уменьшить внешние шумы. Технология Advanced Staging Technology использует улучшенные динамики и новый процессор, чтобы создать эффект присутствия на живом концерте.

Багажник QX50 вмещает 565 л поклажи. Фото: obozrevatel.com

Если нужно перевести более крупные грузы, то сиденья второго ряда складываются, образуя ровную площадку. Фото: obozrevatel.com

При сложенных сидениях с собой можно прихватить 1139 л всякой всячины. Фото: obozrevatel.com

Под полом багажника находится органайзер для инструментов, АКБ и модуль аудиосистемы Bose.Фото: obozrevatel.com

Все под контролем

Автомобиль оснащен многочисленными системами помощи для водителя. Например, для безопасного маневрирования задним ходом предусмотрена система кругового обзора с функцией распознавания движущихся объектов, а также система Backup Collision Intervention, которая не допустит столкновения при движении задним ходом.

На Infiniti QX50 установлена система кругового обзора, позволяющая водителю выбрать необходимый ракурс в зависимости от условий движения. Фото: obozrevatel.com

Вид сверху. Фото: obozrevatel.com

Вид сбоку на правую сторону кузова. Фото: obozrevatel.com

Уникальная технология Predictive Forward Collision Warning следит не только за автомобилем впереди, но и за автомобилем, следующим впереди него, чтобы предупредить о снижении скорости потока. Система предупреждения и предотвращения съезда с полосы движения постоянно отслеживает дорожную разметку и подает сигнал, если автомобиль отклоняется в сторону, а при необходимости вернет машину обратно в полосу.

Адаптивная система контроля слепых зон также не позволит выехать на полосу движения при наличии помехи. Технология Distance Control Assist следит за дорогой и предупреждает, когда вы оказываетесь слишком близко к движущемуся впереди автомобилю. Если вы продолжаете приближаться, автоматически включается торможение. В общем, конструкторы Infiniti снабдили новый QX50 всем необходимым, чтобы ваша поездка была комфортной и безопасной.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Комплектации и цены

Infiniti QX50 предлагается на украинском рынке в трех комплектациях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Минимальная цена модели – 1 134 910 грн.* Все они оснащаются 249-сильным 2-литровым мотором, вариатором X-Tronic CVT с режимом ручного переключения передач и полным приводом. С учетом богатой комплектации версия Q50 Autograph предлагается в Украине по цене от 1 700 350 грн.*

*Цены даны по состоянию на 06.08.2020.

Благодарим компанию "Ниссан Мотор Украина", официального импортера Nissan и Infiniti в Украине, за помощь в организации теста.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, самый большой внедорожник Infiniti превратили в броневик.