Mazda CX-9: путешествуем с комфортом

Лето – прекрасное время для отдыха и путешествий. Если вы собираетесь на природу с большой веселой компанией, то можно воспользоваться просторным и комфортным кроссовером Mazda CX-9.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

"Американские корни"

Флагман семейства кроссоверов Mazda первоначально создавался для американского рынка, но со временем его начали предлагать и на других рынках, в том числе, в Украине. Второе поколение модели выполнено в фирменном стиле Kodo, для которого характерны плавные изгибы и чувственные формы.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Несмотря на крупные размеры, автомобиль выглядит гармонично и элегантно. Кроме того, большая колесная база обеспечивает высокий уровень ездового комфорта. Легкий руль и электронные помощники водителя позволят без труда припарковать машину даже в условиях ограниченной видимости.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Просторно для семерых

В салоне все привычно и доступно для понимания. Автомобиль совершенно не требует привыкания, а если это уже не первая ваша Mazda, то в СХ-9 вы будете чувствовать себя как дома. Яркая цифро-аналоговая шкала приборов с безупречной графикой обеспечивает водителя всей необходимой информацией, кроме того, часть данных дублируется на проекционный экран непосредственно перед глазами водителя.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Кресло водителя имеют удобную форму с многочисленными регулировками и памятью положений. Есть электроприводы и у переднего пассажирского сидения.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

На втором ряду можно расположиться практически с таким же комфортом, как и впереди за счет регулировки наклона спинки, а также практически полному отсутствию трансмиссионного тоннеля.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

На третьем ряду места, конечно же, не так много, но даже здесь в СХ-9 достаточно удобно, особенно, если грамотно распорядиться 4-мя подстаканниками.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Для путешествий на большие расстояния в автомобиле предусмотрено большое количество ниш и отделений для вещей. Даже при максимальной пассажировместимости для багажа остается еще 230 л. Если же необходимо перевезти крупные грузы, то при полностью сложенном втором и третьем ряде сидений в СХ-9 можно загрузить в машину до 1848 литров.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Мощность – достаточная

Mazda CX-9 предлагается в Украине с 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатым "автоматом" и системой постоянного полного привода. Кстати, СХ-9 обладает лучшим в классе крутящим моментом, величина которого достигает 420 Нм уже при 2000 об/мин.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

С таким арсеналом пятиметровый кроссовер способен разгоняться до 210 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает 8,6 секунды. Надо сказать, что на скоростной трассе СХ-9 демонстрирует свои лучшие качества – комфорт и стабильность движения. Мотора вполне хватает чтобы быстро выполнять маневры, а повороты машина проходит без лишних кренов. При этом, несмотря на размеры и массу, автомобиль демонстрирует вполне умеренный "аппетит" – около 8 литров на трассе и примерно 12-13 л в условиях плотного городского трафика.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Спереди на СХ-9 устновлены стойки McPherson, а сзади – "многорычажка". Настройки независимой подвески позволяют уверенно чувствовать себя на любых дорожных покрытиях, будь это грунтовка, асфальт или брусчатка. В последнем случае особенно хочется отметить качество звуко- и шумоизоляции, которая, наверно, лучшая среди всех автомобилей Mazda.

Как и подобает флагману, СХ-9 имеет богатую комплектацию. Для украинских покупателей предлагается два варианта исполнения модели – Primium (1 401 900 грн.*) и Top ( 454 700 грн.*).

*Цена дана по состоянию на 03.08.2020.

Резюме

Mazda СХ-9 подойдет семейным покупателям, как альтернатива минивену. Кроме того, это хороший выбор для любителей путешествий и активного отдыха В первом случае, вы получите высокий уровень комфорта, который спообна обеспечить сбалансированная подвеска и большая колесная база. Во втором случае возможности трансформации салона позволят взять с собой в дорогу разнообразный спортинвентарь, а также аксессуары для любых типов активности на природе. А привлекательный дизайн и солидные размеры подчеркнут вкус и статус владельца.

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda представила новую версию Mazda 3 с турбомотором и полным приводом.