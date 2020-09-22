Маленький кроссовер с большими амбициями: тестируем DS 3 Crossback

Премиальный бренд DS Automobiles расширяет линейку предлагаемых в Украине моделей. К более крупной модели DS 7 Crossback добавился младший представитель семейства кроссоверов – DS 3 Crossback, который на неделю поступил в распоряжение команды АвтоОбоза.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

От "Богини" до DS

Когда мы говорим о бренде DS Automobiles, сразу вспоминается модель DS 19, которая даже сегодня, спустя 65 лет после своего дебюта выглядит божественно. Свое стремление выделяться в серой массе однотипных автомобилей и предлагать передовые решения бренд исповедует по сей день, сочетая в себе технологические ноу-хау, французскую роскошь и дух авангарда.

В компании DS Automobiles дизайнерам дали карт-бланш, чтобы они могли удерживать высоко поднятую планку Фламинио Бертони, автора легендарной "Богини". Поэтому в облике DS 3 Crossback реализовано много интересных идей и решений, выделяющих автомобиль на фоне "одноклассников". Например, автомобиль получил оригинальные "плавники" на средних стойках, вычурные фары головного света и не менее выразительные бампера.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Еще одной интересной "фишкой" модели стали оригинальные дверные ручки, которые автоматически выдвигаются из корпуса, когда ключ-брелок оказывается в радиусе 1,5 м от машины. Это удобно и практично.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Многие детали экстерьера перекликаются с флагманским кроссовером DS 7 Crossback, но если "старший брат" выглядит более рафинированным, то DS 3 Crossback явно нацелен на более молодую аудиторию.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Наш тестовый экземпляр был серебристо-серого цвета. Красивый, однако, не лучший вариант из предлагаемой палитры цветов, но и в этом исполнении автомобиль безошибочно выделяется в дорожном потоке.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Царство ромба

Новинка получила собственный вид приборной панели, а о причастности к семье DS напоминают характерные переключатели-"ромбики" на трансмиссионном тоннеле и похожий 10,3-дюймовый экран мультимедийной системы, который переместили на верхнюю часть торпеды.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Кстати, и здесь не обошлось без ярких деталей. Например, очень интересно выглядят ромбовидные кнопки управления второстепенными функциями и квадратные подиумы для дефлекторов системы кондиционирования и вентиляции, расположенные на верхней части передних дверей.

Оригинально выглядят ромбовидные кнопки управления второстепенными функциями. Фото: obozrevatel.com

На верхней части передних дверей расположили квадратные подиумы воздушных дефлекторов. Фото: obozrevatel.com

Цифровая приборная панель позволяет менять форму подачи информации в зависимости от предпочтений драйвера, она может быть насыщенной многочисленными данными или выдавать минимальное количество информации.

Цифровая приборная панель может настраиваться с учетом предпочтений пользователя. Фото: obozrevatel.com

Она может снабжать водителя разнообразными данными от ботового компьютера... Фото: obozrevatel.com

...или показывать подсказки навигатора. Фото: obozrevatel.com

На центральной консоли есть вместительная ниша для смартфона с возможностью беспроводной зарядки, но если ваш гаджет не поддерживает эту функцию, то рядом есть USB-порт.

Широкая площадка для беспроводной зарядки смартфона и кнопка запуска двигателя. Фото: obozrevatel.com

Между передними сиденьями есть два подстаканника и глубокое отделение для мелочей в подлокотнике. Фото: obozrevatel.com

Меня лично удивили размеры перчаточного отделения. Оно не просто вместительное, но и снабжено отдельным "слотом" для фирменной папки с документами.

Перчаточный ящик не только огромный, но и имеет специальный карман для папки с документами. Фото: obozrevatel.com

Папка для документов оформлена в фирменном стиле. Фото: obozrevatel.com

А вот сзади тесновато, впрочем, это ожидаемо от компактного автомобиля, где некоторым пространством пожертвовали в угоду габаритам и маневренности.

Широкий порог и узкая задняя дверь, которая открывается на небольшой угол, существенно затрудняют высадку/посадку. Фото: obozrevatel.com

Для задних пассажиров не предусмотрели ни дополнительной зарядки, ни портов USB, ни дефлекторов обдува. Фото: obozrevatel.com

Ну и наконец, багажник. У DS 3 объем багажного отделения составляет от 350 до 1050 литров в зависимости от положения спинки заднего ряда. Под полом расположились не только органайзер с инструментами, но и запасное колесо, что последнее время встречается все реже.

DS 3 Crossback объем багажного отделения составляет от 350 до 1050 л в зависимости от положения спинки заднего ряда. Фото: obozrevatel.com

Под полом расположились не только органайзер с инструментами, но и запасное колесо. Фото: . obozrevatel.com

В движении

Для украинских покупателей DS 3 Crossback предлагается с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 или 155 сил, а также с 1,5-литровым турбодизелем на 130 "лошадок". В обоих случаях автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а привод осуществляется на передние колеса.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

В нашем варианте кроссовер был оснащен бензиновым мотором, который продемонстрировал умеренную динамику разгона. Стоит все же помнить, что это компактный кроссовер, а не гоночный болид. Зато по маневренности и легкости управления DS 3 Crossback выше всяких похвал. Удобный руль с усеченным ободом приятно ложится в руки. На скорости он ощутимо тяжелеет, а на малых скоростях вращать его можно даже мизинцем. По данным производителя с таким силовым агрегатом новинка способна разгоняться до 196 км/ч. С учетом нынешних штрафов проверять это лично дороговато, так что, поверим на слово.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Но больше всего впечатлила в этом автомобиле подвеска. Да, не удивляйтесь. Несмотря на короткую базу (2558 мм), 18-дюймовые колесные диски и полузависимую заднюю подвеску, DS 3 Crossback отличается высоким ездовым комфортом. Как мелкие, так и крупные препятствия на своем пути автомобиль преодолевал без особого труда. Сбитая, энергоемкая подвеска продемонстрировала свою "всеядность", что вкупе с хорошей звукоизоляцией позволят в полной мере наслаждаться драйвом даже на разбитых тяжелыми грузовиками дорогах. На мой взгляд, настройки подвески у DS 3 Crossback гораздо лучше, чем у многих более крупных кроссоверов.

Комплектации и цены

Итак, что же предлагается украинским покупателям DS 3 Crossback. Для модели подготовили две комплектации – So Chic и Grand Chic. Бензиновая 130-сильная версия в начальной версии обойдется в 701 800 грн, а за самую дорогую модификацию просят 845 700 грн. Узнать более подробно о новинке и связаться с представителями компании можно не выходя из дому – для этого достаточно оформить заявку на сайте.

*Цены даны на 22.09.2020 г.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Резюме

Кроссовер DS 3 Crossback привлекает внимание своим нетривиальным дизайном, оригинальными решениями в интерьере, а также обеспечивает высокий уровень ездового комфорта. Автомобиль позволит в полной мере подчеркнуть вашу индивидуальность и страсть к самовыражению.

Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новую премиальную модель DS будут делать на заводе Opel.