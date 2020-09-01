Лев атакует: тестируем второе поколение Peugeot 2008
Даже массовая истерия на фоне пандемии коронавируса не смогла повлиять на огромный интерес, который вызвал в Украине новый Peugeot 2008.
Этот яркий и экстравагантный кроссовер на неделю "прописался" в нашем тестовом парке.
Стиль и образ
Появление в модельной гамме Peugeot компактного кроссовера 2008 состоялось в 2013 году. Автомобиль разделил платформу с родственным хэтчбеком 208 и унаследовал широкую гамму силовых агрегатов, McPherson спереди и полузависимую подвеску – сзади. От хэтчбека новинку также отличает увеличенный дорожный просвет и "внедорожный" обвес.
По аналогичному "рецепту" создано второе поколение кроссовера, который вновь разделил свои технические компоненты с новой генерацией модели 208. По сравнению с предшественником 2008 стал длиннее, шире и ниже. Длина машины выросла на 141 мм (4300 мм), ширина на 31 мм (1770 мм), а высота уменьшена на 26 мм (1530 мм). За счет изменившихся пропорций кроссовер выглядит более агрессивно, что поможет привлечь более широкую аудиторию.
Немаловажно, что колесная база также увеличилась и теперь достигает 2650 мм (+112 мм). Это положительно сказалось на комфорте для пассажиров, а также позволило увеличить объем багажника на 45 литров. К последнему мы еще вернемся…
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Но главное, что унаследовал 2008 от модели 208 – это яркий дизайн, который позволяет безошибочно узнать автомобиль в дорожном потоке. Кстати, напомню, что весной дизайнеры отметили обе модели престижной наградой Red Dot Award 2020.
Интересным дизайнерским решением стали задние стойки, которые украсили декоративными глянцевыми накладками. Это создает иллюзию непрерывного бокового остекления машины. Добавьте к этому "симметричные" выштамповки на передних и задних крыльях, а также черный неокрашенный задний бампер. Все это формирует гармоничный образ новинки.
В новое измерение
Не менее интересно и самобытно выглядит интерьер Peugeot 2008. Дизайнеры вновь удивили, представив новые грани фирменной концепции i-Cockpit. Ее появление в 2014 году на Peugeot 308 стало настоящей революцией в дизайне интерьеров и заслуженно отмечено многочисленными наградами.
Теперь ее дополнили 3D-шкалой приборов с "многослойным" отображением информации и множеством вариантов персонализации выводимой информации. Такая шкала приборов выглядит не только эффектно, но и функционально – позволяя взгляду фокусироваться сперва на более приоритетной информации, а затем – на менее.
Кроме того, для новинки предлагается мультимедийная система с большим сенсорным экраном, который развернут к водителю, причем, управлять им можно и привычными клавишами-"тумблерами" на центральной консоли. Система поддерживает технологии Apple CarPlay и Android Auto, а для меломанов предусмотрена опционная аудиосистема, созданная совместно с известной французской компанией Focal. Она включает в себя 12-канальный 515-ватный усилитель, 10 динамиков и сабвуфер.
Среди интересных особенностей новинки – наличие разных портов USB (уже со средней комплектации их четыре) – классического и USB-C, а также специальный выступ на откидной крышке отделения для мелочей, позволяющий горизонтально расположить на ней смартфон. Казалось бы, мелочь, но насколько удобная и практичная…
Вообще, если говорить об эргономике, то 2008 задает новые стандарты в организации рабочего места водителя. Удобный спортивный руль, 3D-приборы, кожаные сиденья с функцией массажа и электрорегулировки, интуитивно понятные органы управления – все сделано так, чтобы драйвер получал максимальное удовольствие за рулем.
Говоря о пассажирах сзади можно отметить, что и в прежнем поколении 2008-го свободного места для двоих на втором ряду было предостаточно, а теперь с учетом увеличенной базы здесь стало еще более просторно.
В салоне предусмотрено множество отделений для мелочей, включая глубокий бокс между передними креслами. Багажное отделение достаточно вместительное. При максимальной загрузке салона его объем составляет 434 л, а полностью сложив спинку второго ряда его можно увеличить до 1467 л.
На дороге
В Украине Peugeot 2008 представлен в пяти версиях, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного покупателя. Для любителей бензиновых моторов предлагается 3-цилиндровый 1,2-литровый мотор семейства PureTech, который в зависимости от версии развивает – 100, 130 или 155 сил. Дизельный двигатель имеет в своем арсенале 130 "лошадок". В зависимости от типа и мощности мотора, в паре с ним будет трудиться 6-ступенчатая "механика", классический 6- или 8-ступенчатый "автомат" от японской компании Aisin.
В тестовой версии у нас была модификация с 8-ступенчатой АКП и турбированным 155-сильным мотором. Этот тандем способен оставить приятное ощущение от драйва. Автомобиль легко и непринужденно набирает скорость. Легкий и маневренный кроссовер уверенно чувствует себя в дорожном потоке. Это самая "резвая" модификация 2008-го, который доступен для отечественных потребителей. В связи со скоростными ограничениями, действующими в Украине, мы решили не проверять справедливость паспортных данных, но судя по динамике разгона, в них можно поверить. Отметим лишь, что производитель обещает максимальную скорость 213 км/ч, а разгон до первой "сотни" не более 8 секунд.
В очередной раз порадовал удобный руль и усилитель с хорошей обратной связью. Усилие на руле плавно возрастает с увеличением скорости и снижается, когда необходимо маневрировать в стесненных условиях на тесных городских улочках или паркинге.
В соответствии с предназначением, отсутствие у 2008-го полного привода вполне закономерно. Это позволяет удешевить конструкцию и снизить расход топлива. А в сложных дорожных условиях на помощь придет проверенная временем система Grip Control, которая скорректирует работу ESС и Traction Control в зависимости от ситуации и выбранного режима.
На ровной дороге машина достаточно комфортная, но на неровностях проявляется вертикальная раскачка, а при перестроениях чувствуется, что сзади установлена балка. С другой стороны, у машины очень "взрослый" клиренс – 190 мм, чем далеко не все кроссоверы могут похвастаться. И в городе, взбираясь на высокие препятствия, это даже важнее полного привода.
Комплектации и цены
Итак, что же мы можем выбрать в случае с 2008-м. Комплектаций три – Active, Allure и GT-Line. Стартовая цена новинки – 545200 грн. За эту сумму вы получите бензиновую модификацию в средней комплектации Allure со 130-сильным мотором и 6-ступенчатой МКП.
В максимальном исполнении GT-Line можно заказать автомобиль со 155-сильным бензиновым мотором или 130-сильным турбодизелем. В обоих случаях в паре с ними будет работать 8-ступенчатый "автомат". Бензиновая будет стоить 738 тысяч грн, а с дизелем – 774200 грн.
*Цены даны на 25.08.2020 г.
Резюме
Новый Peugeot 2008 – возможность показать всем, что вы готовы к активному драйву и экспрессии на дороге. На фоне конкурентов очередной продукт компании Peugeot выглядит смело и сразу привлекает внимание окружающих. Не менее эффектным получился дизайн салона с его футуристической панелью приборов. Да и в целом 2008 смотрится гораздо дороже, чем некоторые кроссоверы более высокого класса.
Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.
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