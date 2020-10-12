Классика и современность: тестируем Mazda6

Одним из самых привлекательных автомобилей нынешнего десятилетия является Mazda6. Пережив несколько обновлений, эта модель не перестает радовать любителей классических седанов, среди которых и команда АвтоОбоза.

Mazda6 obozrevatel.com

Представленная в 2012 году Mazda6 являла собой практически совершенный продукт, как по своему уникальному дизайну, так и по внутреннему содержанию. Но уже спустя несколько лет после дебюта, японцы представили рестайлинговую версию флагмана своей легковой линейки, доказав справедливость утверждения, что "нет предела совершеству".

Естественно, что с учетом положения Mazda6 в модельной иерархии бренда, к ней предъявляются особые требования. Новинка продолжает развивать идеи концепции Skyactiv, предусматривающей комплексный подход к конструированию не только автомобиля в целом, но и всех его элементов. А дизайнерам удалось раскрыть новые грани фирменного стиля KODO.

Mazda6 obozrevatel.com

Дизайн

Узнать обновленную Mazda6 можно по иному оформлению радиаторной решетки и новым фарам. За счет того, что "противотуманки" стали неотъемлемой частью светового модуля, дизайнеры смогли придать переднему бамперу более выразительную форму. Кроме того, седан отличается новыми задними фонарями и иной крышкой багажника, а выхлопные трубы увеличенного диаметра теперь размещены ближе к внешним краям автомобиля.

Mazda6 obozrevatel.com

Эстеты смогут оценить не только оригинальный рисунок 19-дюймовых легкосплавных дисков, но и выразительный фирменный цвет кузова Soul Red Crystal, ставший еще более чувственным.

Адаптивные светодиодные фары ALH не только придают машине стильный облик, но еще и обладают уникальными свойствами, позволяющими обеспечить высокий уровень безопасности. Набор светодиодов в каждой фаре разделен на 20 блоков, которые могут включаться и выключаться независимо друг от друга.

Mazda6 obozrevatel.com

Дальний свет также был значительно усовершенствован и теперь освещает пространство перед автомобилем до 80 метров. Система ALH позволяет менять освещение дороги в зависимости от угла поворота руля в более широком диапазоне, а также регулировать работу фар дальнего света по трем различным схемам в зависимости от скорости авто.

Mazda6 obozrevatel.com

Интерьер

Внутреннее убранство салона стало еще более респектабельным. Например, приборную панель украшает 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы MZD Connect, а для топ-версии подготовили новую шкалу приборов с большим TFT-дисплеем по центру. Кроме того, в максимальной комплектации салон отделан кожей Nappa, декоративными панелями из японского ясеня, а также инновационным микроволокном Ultrasuede.

Приборную панель украшает 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы MZD Connect obozrevatel.com

Mazda6 obozrevatel.com

Mazda6 obozrevatel.com

Mazda6 obozrevatel.com

Помимо управления мультимедийными функциями центральный монитор работает с камерой заднего вида, которая делает процесс движения задним ходом простым и непринужденным. А вся оперативная информация выводится проекционный дисплеем ADD непосредственно на лобовое стекло перед глазами водителя.

Камера кругового обзора поможет припарковаться в любых условиях obozrevatel.com

Регулировки водительского кресла и рулевой колонки позволяют удобно разместиться за многофункциональным рулем. Кроме того, Mazda6 предлагает теперь не только подогрев, но и вентиляцию передних кресел, правда, при условии, что они отделаны кожей.

Сзади комфорт пассажирам обеспечат профилированные подушки сидений и широкий подлокотник. Помимо двух подстаканников, здесь есть отделение для мелочей с крышкой, а два USB-порта внутри него позволят заряжать пассажирам свои гаджеты во время путешествия.

Для задних пассажиров предусмотрели индивидуальные дефлекторы системы вентиляции obozrevatel.com

В подлокотнике есть два подстаканника, кнопки включения подогрева сидений и разъемы USB obozrevatel.com

Mazda6. obozrevatel.com

Для перевозки длинномеров задние сиденья можно сложить частично или полностью obozrevatel.com

Объем багажного отделения составляет 480 литров obozrevatel.com

Под полом есть небольшой органайзер для инструментов obozrevatel.com

Экономичный и "зеленый"

Новая Mazda6 в Украине предлагается с двумя бензиновыми моторами SKYACTIV-G на выбор – 2-литровым мощностью 165 л.с., а также 2,5-литровым 194-сильным двигателем с системой деактивации цилиндров. В паре с ними предлагается 6-ступенчатый "автомат". Эти двигатели соответствуют самым современным экологическим нормам Euro 6d Temp. Добиться этого помогает фирменная система запуска и остановки двигателя I-STOP, а на моторе SKYACTIV-G 2.5 – еще и система рекуперации энергии i-ELOOP.

Mazda6 obozrevatel.com

Тандем 165-сильного мотора и "автомата" не вызывает ни малейших нареканий. При необходимости машина с легкостью ускоряется, а если вам больше по душе спокойный стиль вождения, то Mazda6 способна сделать путешествие комфортным и безопасным.

Несмотря на солидные размеры, Mazda6 отлично управляется, а повороты и перестроения выполняются четко и прогнозируемо. Благодаря фирменной системе G-Vectoring Control (GVC) в поворотах и скоростном маневрировании, особенно на скользких поверхностях, машина точно прописывает заданную траекторию движения. При этом нет необходимости непрерывно подруливать или выполнять какие-либо другие действия по корректировке траектории. Настройки усилителя руля обеспечивают приятную тяжесть с увеличением скорости, а на паркинге, наоборот, руль становится максимально легким. Модернизированная подвеска с амортизаторами увеличенного диаметра обеспечивает высокий уровень комфорта.

Помощь водителю

В зависимости от комплектации в списке опций Mazda6 есть системы контроля за "слепыми" зонами и приближающимися автомобилями, слежения за дорожной разметкой и выезде за пределы полосы движения. Причем последняя аккуратно, но настойчиво вносит корректировки в алгоритм работы рулевого колеса, препятствуя незапланированному выезду на соседнюю полосу. Кроме того, если отпустить руль, электроника непременно напомнит об этом текстовым сообщением на проекционном дисплее, расположенном над щитком приборов.

Оперативная информация проецируется на лобовое стекло непосредственно перед глазами водителя obozrevatel.com

В плотном городском трафике не лишней станет система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов. В случае угрозы столкновения она заранее увеличивает давление в тормозной системе, чтобы сократить время срабатывания тормозов, когда они вам потребуются. К счастью, проверять ее работу во время теста нам не пришлось.

Цен ы и комплектации

Покупателям предлагается возможность выбирать между двумя вариантами бензинового мотора, а также тремя комплектациями: Touring, Style+ и Top. В настоящее время официальные дилеры предлагают специальные цены на Mazda6. Так, машина начального уровня в комплектации Touring с 2-литровым мотором обойдется в 754 900 грн*. Версия с 2,5-литровым двигателем в аналогичном исполнении будет стоить 799 900 грн. Топовая модификация со 194-сильным мотором обойдется в 1 033 100 грн.

*Цены даны по состоянию на 02.10.2020.

Mazda6 obozrevatel.com

Резюме

Mazda6 – оптимальный выбор для любителей больших комфортных седанов. Среди неоспоримых достоинств этого автомобиля – привлекательный вневременной дизайн, практичный и удобный салон, комфортная подвеска и прекрасная шумоизоляция. 2,5-литровый двигатель в паре с 6-ступенчатым "автоматом" обеспечивает высокий уровень ездового комфорта, как в городе, так и на скоростной магистрали.

Mazda6 obozrevatel.com

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda выпустит к своему 100-летию лимитированную серию 100th Anniversary.