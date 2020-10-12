Классика и современность: тестируем Mazda6

Одним из самых привлекательных автомобилей нынешнего десятилетия является Mazda6. Пережив несколько обновлений, эта модель не перестает радовать любителей классических седанов, среди которых и команда АвтоОбоза.

Представленная в 2012 году Mazda6 являла собой практически совершенный продукт, как по своему уникальному дизайну, так и по внутреннему содержанию. Но уже спустя несколько лет после дебюта, японцы представили рестайлинговую версию флагмана своей легковой линейки, доказав справедливость утверждения, что "нет предела совершеству".

Естественно, что с учетом положения Mazda6 в модельной иерархии бренда, к ней предъявляются особые требования. Новинка продолжает развивать идеи концепции Skyactiv, предусматривающей комплексный подход к конструированию не только автомобиля в целом, но и всех его элементов. А дизайнерам удалось раскрыть новые грани фирменного стиля KODO.

Дизайн

Узнать обновленную Mazda6 можно по иному оформлению радиаторной решетки и новым фарам. За счет того, что "противотуманки" стали неотъемлемой частью светового модуля, дизайнеры смогли придать переднему бамперу более выразительную форму. Кроме того, седан отличается новыми задними фонарями и иной крышкой багажника, а выхлопные трубы увеличенного диаметра теперь размещены ближе к внешним краям автомобиля.

Эстеты смогут оценить не только оригинальный рисунок 19-дюймовых легкосплавных дисков, но и выразительный фирменный цвет кузова Soul Red Crystal, ставший еще более чувственным.

Адаптивные светодиодные фары ALH не только придают машине стильный облик, но еще и обладают уникальными свойствами, позволяющими обеспечить высокий уровень безопасности. Набор светодиодов в каждой фаре разделен на 20 блоков, которые могут включаться и выключаться независимо друг от друга.

Дальний свет также был значительно усовершенствован и теперь освещает пространство перед автомобилем до 80 метров. Система ALH позволяет менять освещение дороги в зависимости от угла поворота руля в более широком диапазоне, а также регулировать работу фар дальнего света по трем различным схемам в зависимости от скорости авто.

Интерьер

Внутреннее убранство салона стало еще более респектабельным. Например, приборную панель украшает 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы MZD Connect, а для топ-версии подготовили новую шкалу приборов с большим TFT-дисплеем по центру. Кроме того, в максимальной комплектации салон отделан кожей Nappa, декоративными панелями из японского ясеня, а также инновационным микроволокном Ultrasuede.

Помимо управления мультимедийными функциями центральный монитор работает с камерой заднего вида, которая делает процесс движения задним ходом простым и непринужденным. А вся оперативная информация выводится проекционный дисплеем ADD непосредственно на лобовое стекло перед глазами водителя.

Регулировки водительского кресла и рулевой колонки позволяют удобно разместиться за многофункциональным рулем. Кроме того, Mazda6 предлагает теперь не только подогрев, но и вентиляцию передних кресел, правда, при условии, что они отделаны кожей.

Сзади комфорт пассажирам обеспечат профилированные подушки сидений и широкий подлокотник. Помимо двух подстаканников, здесь есть отделение для мелочей с крышкой, а два USB-порта внутри него позволят заряжать пассажирам свои гаджеты во время путешествия.

Экономичный и "зеленый"

Новая Mazda6 в Украине предлагается с двумя бензиновыми моторами SKYACTIV-G на выбор – 2-литровым мощностью 165 л.с., а также 2,5-литровым 194-сильным двигателем с системой деактивации цилиндров. В паре с ними предлагается 6-ступенчатый "автомат". Эти двигатели соответствуют самым современным экологическим нормам Euro 6d Temp. Добиться этого помогает фирменная система запуска и остановки двигателя I-STOP, а на моторе SKYACTIV-G 2.5 – еще и система рекуперации энергии i-ELOOP.

Тандем 165-сильного мотора и "автомата" не вызывает ни малейших нареканий. При необходимости машина с легкостью ускоряется, а если вам больше по душе спокойный стиль вождения, то Mazda6 способна сделать путешествие комфортным и безопасным.

Несмотря на солидные размеры, Mazda6 отлично управляется, а повороты и перестроения выполняются четко и прогнозируемо. Благодаря фирменной системе G-Vectoring Control (GVC) в поворотах и скоростном маневрировании, особенно на скользких поверхностях, машина точно прописывает заданную траекторию движения. При этом нет необходимости непрерывно подруливать или выполнять какие-либо другие действия по корректировке траектории. Настройки усилителя руля обеспечивают приятную тяжесть с увеличением скорости, а на паркинге, наоборот, руль становится максимально легким. Модернизированная подвеска с амортизаторами увеличенного диаметра обеспечивает высокий уровень комфорта.

Помощь водителю

В зависимости от комплектации в списке опций Mazda6 есть системы контроля за "слепыми" зонами и приближающимися автомобилями, слежения за дорожной разметкой и выезде за пределы полосы движения. Причем последняя аккуратно, но настойчиво вносит корректировки в алгоритм работы рулевого колеса, препятствуя незапланированному выезду на соседнюю полосу. Кроме того, если отпустить руль, электроника непременно напомнит об этом текстовым сообщением на проекционном дисплее, расположенном над щитком приборов.

В плотном городском трафике не лишней станет система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов. В случае угрозы столкновения она заранее увеличивает давление в тормозной системе, чтобы сократить время срабатывания тормозов, когда они вам потребуются. К счастью, проверять ее работу во время теста нам не пришлось.

Цен ы и комплектации

Покупателям предлагается возможность выбирать между двумя вариантами бензинового мотора, а также тремя комплектациями: Touring, Style+ и Top. В настоящее время официальные дилеры предлагают специальные цены на Mazda6. Так, машина начального уровня в комплектации Touring с 2-литровым мотором обойдется в 754 900 грн*. Версия с 2,5-литровым двигателем в аналогичном исполнении будет стоить 799 900 грн. Топовая модификация со 194-сильным мотором обойдется в 1 033 100 грн.

*Цены даны по состоянию на 02.10.2020.

Резюме

Mazda6 – оптимальный выбор для любителей больших комфортных седанов. Среди неоспоримых достоинств этого автомобиля – привлекательный вневременной дизайн, практичный и удобный салон, комфортная подвеска и прекрасная шумоизоляция. 2,5-литровый двигатель в паре с 6-ступенчатым "автоматом" обеспечивает высокий уровень ездового комфорта, как в городе, так и на скоростной магистрали.

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda выпустит к своему 100-летию лимитированную серию 100th Anniversary.