Для активного отдыха: тестируем универсал Ford Focus Active

Чтобы максимально удовлетворить потребности покупателей в нынешнем поколение Ford Focus появилась новая модификация Active, которая побывала на тесте АвтоОбоза.

Модель Focus Active появилась в портфолио компании совсем недавно. Она стала своеобразным ответом Ford на модный стиль off-road. Рецепт создания новинки прост, как все гениальное, – устанавливаем пластиковый защитный обвес по периметру кузова, добавляем контрастные вставки в бамперы, устанавливаем рейлинги и, конечно же, увеличиваем клиренс. В данном случае по сравнению с обычным Focus без приставки Active дорожный просвет вырос на 31 мм. Поклонники Ford возможно вспомнят мелкосерийную версию универсала Focus X Road, которая дебютировала в 2009 году, и была выполнена в аналогичном ключе… Правда, таких машин было изготовлено всего 300 экземпляров, да и те продавались исключительно в Голландии.

2009 Ford Focus X Road был изготовлен в количестве всего 300 экземпляров и продавался исключительно в Голландии. media.ford.com

Но если в 2009 году бум в сегменте кроссоверов только начинался, то сегодня практически все производители предлагают широкий ассортимент подобных авто любых размеров. Причем, большинство "внедорожных" модификаций не имеют ни полного привода, ни каких-либо особых конструктивных отличий. Да и покупатели не особо горят желанием за все это переплачивать. Так что, как вы понимаете, у Ford Focus Active классический привод на передние колеса.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Удобство и практичность

Салоне Ford Focus Active выполнен в новой стилистике бренда. Приборная панель и все органы управления не требуют привыкания, – все просто, понятно и доступно. Дизайн граничит с минимализмом, что объясняется широкой покупательской аудиторией, на которую рассчитана эта модель. Простые, чистые линии и тщательно подобранные материалы отделки оставляют приятное впечатление.

Сиденья имеют оригинальную обшивку с монохромными вставками и контрастной белой строчкой. Передние кресла имеют развитую боковую поддержку и удобную глубокую посадку.

Передние кресла имеют развитую боковую поддержку и удобную глубокую посадку. Фото: obozrevatel.com

У модели появился новый 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, который расположен на верхней части торпеды, а блок управления климат-контролем получил элегантный вид с крупными кнопками и пиктограммами. Кстати, стоит отметить, что у модели есть подогрев передних сидений, руля и лобового стекла, опция в наших широтах совсем не лишняя.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Шкала приборов обеспечивает водителя всей необходимой оперативной информацией, как в цифровом, так и в аналоговом виде. Яркая подсветка с четким шрифтом и бирюзовыми светящимися стрелками прекрасно читается даже при ярком солнце.

Яркая подсветка с четким шрифтом и бирюзовыми светящимися стрелками прекрасно читается даже при ярком солнце. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Для задних пассажиров в салоне нашего тестового универсала места вдоволь. Никто не будет стеснен и при необходимости даже втроем сзади будет достаточно комфортно. Места для ног и головы – с избытком. Кроме того, даже при максимальной загрузке салона остается еще 608 литров для багажа.

Для задних пассажиров в салоне нашего тестового универсала места вдоволь. Фото: obozrevatel.com

Даже при максимальной загрузке салона остается еще 608 литров для багажа. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Под фальшполом к нашей радости обнаружилась "докатка". Да, пусть это не полноценное колесо, но, все же, она гораздо лучше ремкомплекта с бесполезным при боковых порезах баллончиком с герметиком.

Под фальшполом к нашей радости обнаружилась "докатка". Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

"Механика" – это здорово!

Наш тестовый Focus Active был оснащен турбодизелем EcoBlue объемом 1,5 л и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Подобный тандем прекрасно справляется со всеми возложенными на него задачами. Тяговитый мотор имеет в своем распоряжении 120 л.с. и 300 Нм крутящего момента. А правильно подобранные передаточные числа "шестиступки" не только позволяют минимизировать количество переключений, но и экономить топливо. Кстати, говоря об экономичности можно отметить, что в среднем с учетом "пробок" и постоянно включенного кондиционера расход в городе составил примерно 5,3-5,8 л на 100 км.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Но низкий расход, это лишь часть достоинств универсала Focus Active. Он обладает хорошо сбалансированной подвеской, которая позволяет достаточно комфортно перемещаться на легком бездорожье, и стабилен на высоких скоростях. Плотная, но не жесткая, она сглаживает большинство неровностей, попадающихся на наших дорогах.

По динамике и скоростным показателям Focus сопоставим с большинством "одноклассников". Здесь стоит вспомнить, что потребительская аудитория модификации Active ищет в ней в первую очередь практичность и универсальность. Но это вовсе не означает, что на этом автомобиле нельзя двигаться быстро. Максимальная скорость тестовой версии достигает 194 км/ч.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Комплектации и цены

Версия Active у Ford может быть в двух кузовах – 5-дверный хэтчбек и универсал. Оба варианта на сегодняшний день предлагаются с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость хэтчбека Focus Active стартует с 884912 грн*, а за универсал во "внедорожном" исполнении просят от 905 112 грн*.

* Стоимость указана по состоянию на 31.08.2020 года по курсу, размещенному на сайте winner.ua .

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Резюме

В линейке бренда Ford Focus занимает особое место, ведь на долю этой популярной модели приходится львиная доля всех продаж. Версия Active без труда сможет найти своих покупателей, которые ценят практичность, надежность и экономичность. Кроме того, она позволит чувствовать себя более уверенно за пределами дорог общего пользования. Также новинка должна понравиться любителям активного отдыха, ведь огромный багажник позволит взять с собой самый разнообразный спортивный инвентарь.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Благодарим компанию "Виннер Импортс Украина", официального импортера автомобилей Ford в Украине, за помощь в организации теста.

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