Главная Новости
11 февраля • обновлено в 15:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Тест-драйв

Citroen Berlingo: практичность с французским шармом

186
Читать материал на украинском

После теста удлиненного Peugeot Rifter, мы решили опробовать обычную версию родственного пассажирского фургона Citroen Berlingo, чтобы понять, насколько они отличаются.

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

Berlingo является очень важной моделью в семье коммерческих Citroen. Она занимает достаточно большую долю в продажах марки. Поэтому, к процессу создания третьего поколения машины инженеры и дизайнеры подошли со всей серьезностью.

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

Дебют нового Berlingo состоялся в 2018 году вместе с Peugeot Partner и Rifter, но имя для пассажирской версии Citroen решили не менять.

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

Внешность новинки получилась очень необычной, выполненной в стилистике легковых моделей бренда. Характерная "двухэтажная" светотехника, цветные акценты и защитные накладки Airbump – все это создает уникальный образ модели, позволяя безошибочно определить на дороге и отличить от "коллег" из Peugeot.

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

Покупателям предлагаются несколько вариантов колесной базы. а также версии для коммерческого использования. Причем, 7-местную конфигурацию салона можно заказать как в обычной версии L1, так и в длиннобазной L2.

Стайлинг-пакет XTR отличается в том числе особой отделкой интерьера

Стайлинг-пакет XTR отличается в том числе особой отделкой интерьера

Citroen Berlingo можно заказать как в 5-, так и 7-местном исполнении независимо от размеров колесной базы

Citroen Berlingo можно заказать как в 5-, так и 7-местном исполнении независимо от размеров колесной базы

Стильно и практично

Наш тестовый вариант был рассчитан на 5 человек, но зато с опционным стайлинг-пакетом XTR. Благодаря ему у автомобиля появились яркие оранжевые декоративные вставки снаружи и внутри, 17-дюймовые легкосплавные диски, особая отделка сидений и приборной панели.

Приборная панель Berlingo по своему дизайну не такая, как i-Cockpit в Peugeot Rifter

Приборная панель Berlingo по своему дизайну не такая, как i-Cockpit в Peugeot Rifter

Щиток приборов Citroen Berlingo отличается от аналога от Peugeot

Щиток приборов Citroen Berlingo отличается от аналога от Peugeot

Цвет меню мультимедийной системы можно менять в зависимости от настроения

Цвет меню мультимедийной системы можно менять в зависимости от настроения

Помимо вместительного багажного отделения объемом от 983 до 2126 л, по всему салону можно обнаружить разнообразные полочки, бардачки и небольшие отделения для мелочей.

Салон Citroen Berlingo изобилует многочисленными отделениями для мелочей

Салон Citroen Berlingo изобилует многочисленными отделениями для мелочей

Citroen Berlingo имеет два перчаточных отделения – сверху и снизу приборной панели

Citroen Berlingo имеет два перчаточных отделения – сверху и снизу приборной панели

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

Небольшое отделение есть даже за приборной шкалой...

Небольшое отделение есть даже за приборной шкалой...

Объем багажного отделения Berlingo в обычной версии составляет от от 983 до 2126 л в зависимости от положения спинки задних кресел.

Объем багажного отделения Berlingo в обычной версии составляет от от 983 до 2126 л в зависимости от положения спинки задних кресел.

Сложенные спинки второго ряда сидений образуют практически ровную площадку

Сложенные спинки второго ряда сидений образуют практически ровную площадку

Для перевозки длинномеров можно сложить спинку переднего пассажирского кресла.

Для перевозки длинномеров можно сложить спинку переднего пассажирского кресла.

Экономный драйв

Для Citroen Berlingo Multispace у нас в стране доступны только дизельные моторы – 1,6-литровый HDi (92 л.с.) и 130-cильный 1.5 BlueHDi. Первый работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" (именно такой вариант был на нашем тесте), а для второго предлагается 8-ступенчатая АКП.

По характеру своей работы дизельный мотор в тандеме с 5-ступенчатой МКП работает просто идеально. Тяговитый мотор позволяет трогаться при оборотах менее 1000 об/мин и отличается крайне умеренным "аппетитом". В плотном киевском трафике расход не поднимался выше 6,5 л, а на скоростной трассе снижается примерно на литр.

Citroen Berlingo получил фирменную систему Grip Control, которая придет на помощь на бездорожье

Citroen Berlingo получил фирменную систему Grip Control, которая придет на помощь на бездорожье

А вот по подвеске обычная версия уступает длиннобазной в комфорте. На мелкие неровности и стыки машина реагирует более ощутимо, да и по уровню шума в салоне Rifter оказался тише.

Резюме

Несмотря на унификацию между Peugeot Rifter и Citroen Berlingo есть немало отличий. Главным образом они касаются дизайна модели. Мне, например, больше нравится внешность Berlingo, а вот интерьер я бы предпочел от Peugeot.

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

Если сравнивать обычную и длиннобазную версии, то однозначно комфортнее на дороге является модификация L2 c увеличенным расстоянием между осями. Кроме того, она, естественно, обладает более просторным салоном. В остальном, автомобили очень близки по духу, своим функциональным возможностям и топливной экономичности.

Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Сitroen подготовила новый седан в бюджетном сегменте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
тест-драйв авто новости Peugeot Citroen
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги