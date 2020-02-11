Citroen Berlingo: практичность с французским шармом

После теста удлиненного Peugeot Rifter, мы решили опробовать обычную версию родственного пассажирского фургона Citroen Berlingo, чтобы понять, насколько они отличаются.

Citroen Berlingo

Berlingo является очень важной моделью в семье коммерческих Citroen. Она занимает достаточно большую долю в продажах марки. Поэтому, к процессу создания третьего поколения машины инженеры и дизайнеры подошли со всей серьезностью.

Citroen Berlingo

Дебют нового Berlingo состоялся в 2018 году вместе с Peugeot Partner и Rifter, но имя для пассажирской версии Citroen решили не менять.

Citroen Berlingo

Внешность новинки получилась очень необычной, выполненной в стилистике легковых моделей бренда. Характерная "двухэтажная" светотехника, цветные акценты и защитные накладки Airbump – все это создает уникальный образ модели, позволяя безошибочно определить на дороге и отличить от "коллег" из Peugeot.

Citroen Berlingo

Покупателям предлагаются несколько вариантов колесной базы. а также версии для коммерческого использования. Причем, 7-местную конфигурацию салона можно заказать как в обычной версии L1, так и в длиннобазной L2.

Стайлинг-пакет XTR отличается в том числе особой отделкой интерьера

Citroen Berlingo можно заказать как в 5-, так и 7-местном исполнении независимо от размеров колесной базы

Стильно и практично

Наш тестовый вариант был рассчитан на 5 человек, но зато с опционным стайлинг-пакетом XTR. Благодаря ему у автомобиля появились яркие оранжевые декоративные вставки снаружи и внутри, 17-дюймовые легкосплавные диски, особая отделка сидений и приборной панели.

Приборная панель Berlingo по своему дизайну не такая, как i-Cockpit в Peugeot Rifter

Щиток приборов Citroen Berlingo отличается от аналога от Peugeot

Цвет меню мультимедийной системы можно менять в зависимости от настроения

Помимо вместительного багажного отделения объемом от 983 до 2126 л, по всему салону можно обнаружить разнообразные полочки, бардачки и небольшие отделения для мелочей.

Салон Citroen Berlingo изобилует многочисленными отделениями для мелочей

Citroen Berlingo имеет два перчаточных отделения – сверху и снизу приборной панели

Citroen Berlingo

Небольшое отделение есть даже за приборной шкалой...

Объем багажного отделения Berlingo в обычной версии составляет от от 983 до 2126 л в зависимости от положения спинки задних кресел.

Сложенные спинки второго ряда сидений образуют практически ровную площадку

Для перевозки длинномеров можно сложить спинку переднего пассажирского кресла.

Экономный драйв

Для Citroen Berlingo Multispace у нас в стране доступны только дизельные моторы – 1,6-литровый HDi (92 л.с.) и 130-cильный 1.5 BlueHDi. Первый работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" (именно такой вариант был на нашем тесте), а для второго предлагается 8-ступенчатая АКП.

По характеру своей работы дизельный мотор в тандеме с 5-ступенчатой МКП работает просто идеально. Тяговитый мотор позволяет трогаться при оборотах менее 1000 об/мин и отличается крайне умеренным "аппетитом". В плотном киевском трафике расход не поднимался выше 6,5 л, а на скоростной трассе снижается примерно на литр.

Citroen Berlingo получил фирменную систему Grip Control, которая придет на помощь на бездорожье

А вот по подвеске обычная версия уступает длиннобазной в комфорте. На мелкие неровности и стыки машина реагирует более ощутимо, да и по уровню шума в салоне Rifter оказался тише.

Резюме

Несмотря на унификацию между Peugeot Rifter и Citroen Berlingo есть немало отличий. Главным образом они касаются дизайна модели. Мне, например, больше нравится внешность Berlingo, а вот интерьер я бы предпочел от Peugeot.

Citroen Berlingo

Если сравнивать обычную и длиннобазную версии, то однозначно комфортнее на дороге является модификация L2 c увеличенным расстоянием между осями. Кроме того, она, естественно, обладает более просторным салоном. В остальном, автомобили очень близки по духу, своим функциональным возможностям и топливной экономичности.

Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.

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