Активистка, спортсменка, красавица: тестируем Mazda CX-5
В компании Mazda не привыкли почивать на лаврах, поэтому модернизация модельного ряда происходит перманентно.
АвтоОбоз решил воспользоваться возможностью и провести тест-драйв обновленного кроссовера Mazda CX-5 2020 модельного года, чтобы разобраться, что же изменилось в бестселлере японского бренда.
На украинском рынке Mazda CX-5 занимает особое место. Можно с уверенностью назвать эту модель локомотивом продаж марки и это не случайно. Дело в том, что кроссовер оказался по душе украинским покупателям благодаря своему эффектному дизайну, высокому уровню ездового комфорта и надежности.
О важности кроссовера в иерархии продукции Mazda свидетельствует и тот факт, что именно СХ-5 стал первой моделью компании, которая получила эффектный дизайн KODO и инновационные технологии SKYACTIV. А насыщенный и глубокий оттенок красного Soul Red Crystal запоминается навсегда. К сожалению, наш тестовый экземпляр был окрашен в темно синий Deep Crystal Blue, но это ничуть не умаляет достоинств машины.
Салон
Интерьер топовой Mazda CX-5 отделан эксклюзивной кожей Nappa с перфорацией, а на торпеде и дверных панелях используется мягкий и фактурный пластик. Кроме того, контрастная строчка и декоративные панели "под дерево" подчеркивают статус модели.
Водительское кресло снабжено электроприводом и памятью положения для двух пользователей, а рулевая колонка регулируется в двух плоскостях. Само сиденье имеет удобную форму и развитую боковую поддержку.
Экран мультимедийной системы стал крупнее и теперь имеет диагональ 8 дюймов, а управление им возложено на привычный контроллер HMI на трансмиссионном тоннеле. Но, благодаря системе проекции на лобовое стекло, про традиционные приборы со временем забываешь…
На трансмиссионном тоннеле нашлось место для двух подстаканников, широкой ниши для смартфона или мелочей, а также глубокий бокс с двумя USB-портами и слотом под SD-карту.
Для большего комфорта для задних пассажиров предусмотрены собственные дефлекторы системы кондиционирования и вентиляции, а в откидном центральном подлокотнике есть USB-порты для подключения гаджетов, два подстаканника и клавиши включения подогрева сидений.
Багажник в зависимости от положения спинки задних сидений вмещает от 580 до 1377 литров, а дверь имеет электропривод с функцией памяти высоты подъема. Жаль только, что здесь не предусмотрено штатных багажных крючков.
Под полом расположился органайзер с компонентами акустической системы Bose и ремкомплект, так что, если вы планируете отправиться в дальнюю дорогу, стоит обзавестись как минимум "докаткой". Кстати, Bose очень хорошо звучит, чему способствуют аж 10 динамиков и отличная звукоизоляция.
Двигатели и трансмиссия
Украинским покупателям предлагается несколько силовых агрегатов и трансмиссий. В модели начального уровня под капотом располагается 2-литровый 165-сильный бензиновый двигатель. Для тех, кому этого покажется мало, можно выбрать более мощный 2,5-литровый мотор, отдача которого – 194 л. с. Оба мотора можно заказать как с передним, так и с полным приводом. Все CX-5 имеют в своем арсенале 6-ступенчатую АКП.
Наша тестовая версия была оснащена 2,5-литровым мотором и полноприводной трансмиссией с системой векторизации тяги GVC+. Мощности мотора (194 л. с.) и крутящего момента (258 Нм) вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно в дорожном потоке.
Несмотря на 19-дюймовые колесные диски и соответствующую резину, упругая подвеска сглаживала мелкие неровности, а к крупным "проявляла интерес" только на малых скоростях, подтверждая справедливость тезиса "выше скорость – меньше ям". Стоит также отметить, что при диагональных нагрузках никаких посторонних шумов не выявилось, что подтверждает тезис о высоком качестве сборки и используемых материалов.
За исключением начальной комплектации, все СХ-5 оснащаются адаптивными светодиодными фарами головного света (ALH), которые состоят из 12 отдельных светодиодных элементов. В темное время суток они помогаю увидеть мельчайшие детали на дороге и при этом не ослепляют встречных водителей.
Очень много внимания в компании уделяют вопросам безопасности. Поэтому в списке опций у СХ-5 больше количество электронных помощников, которые постоянно контролируют процесс движения и, в случае необходимости, вступают в действие, например, активно удерживая машину в полосе.
Комплектации и цены
Mazda CX-5 2020 года выпуска предлагается на украинском рынке в трех комплектациях: Touring, Style+ и Top. Минимальная акционная цена новинки – 759800 грн.* За эти деньги предлагается переднеприводная модификация в комплектации Touring со 165-сильным 2-литровым мотором. В максимально укомплектованной версии Тор с 2,5-литровым 194-сильным мотором и полным приводом кроссовер обойдется в 1083100 грн.* Независимо от версии все они комплектуются 6-ступенчатым "автоматом".
*Цена дана по состоянию на 17.06.2020.
Резюме
Покупка Mazda СХ-5 – это, в первую очередь эмоциональный выбор. Автомобиль заметно выделяется на фоне конкурентов своим дизайном, причем, как внешним, так и внутренним. Немаловажным аспектом является хорошая стартовая комплектация, включающая большой пакет систем безопасности.
Автомобиль хорошо вписывается в городской пейзаж, а по своим размерам он не настолько крупнее СХ-3 или СХ-30, чтобы это вызывало неудобство при повседневной эксплуатации. К тому же, с учетом менталитета наших соотечественников, чем крупнее машина, тем большее она внушает уважение на дороге.
Опыт использования Mazda CX-5 в дальних путешествиях также добавляет немало баллов "в копилку" достоинств кроссовера. Во-первых, в автомобиле очень комфортно не только для водителя и переднего пассажира, но и для обитателей заднего ряда. Во-вторых, вместительный багажник позволит захватить с собой в поездку все необходимое.
Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.
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