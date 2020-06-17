Активистка, спортсменка, красавица: тестируем Mazda CX-5

В компании Mazda не привыкли почивать на лаврах, поэтому модернизация модельного ряда происходит перманентно.

АвтоОбоз решил воспользоваться возможностью и провести тест-драйв обновленного кроссовера Mazda CX-5 2020 модельного года, чтобы разобраться, что же изменилось в бестселлере японского бренда.

На украинском рынке Mazda CX-5 занимает особое место. Можно с уверенностью назвать эту модель локомотивом продаж марки и это не случайно. Дело в том, что кроссовер оказался по душе украинским покупателям благодаря своему эффектному дизайну, высокому уровню ездового комфорта и надежности.

Mazda CX-5 первой примерила на себе эмоциональный стиль Kodo

О важности кроссовера в иерархии продукции Mazda свидетельствует и тот факт, что именно СХ-5 стал первой моделью компании, которая получила эффектный дизайн KODO и инновационные технологии SKYACTIV. А насыщенный и глубокий оттенок красного Soul Red Crystal запоминается навсегда. К сожалению, наш тестовый экземпляр был окрашен в темно синий Deep Crystal Blue, но это ничуть не умаляет достоинств машины.

Mazda CX-5

Салон

Интерьер топовой Mazda CX-5 отделан эксклюзивной кожей Nappa с перфорацией, а на торпеде и дверных панелях используется мягкий и фактурный пластик. Кроме того, контрастная строчка и декоративные панели "под дерево" подчеркивают статус модели.

Интерьер топовой Mazda CX-5 отделан кожей Nappa, а на торпеде и дверных панелях используется мягкий и фактурный пластик

Водительское кресло снабжено электроприводом и памятью положения для двух пользователей, а рулевая колонка регулируется в двух плоскостях. Само сиденье имеет удобную форму и развитую боковую поддержку.

Водительское кресло снабжено электроприводом и памятью положения для двух пользователей

Удобный спортивный руль с тремя спицами и V-образной вставкой из полированного алюминия вносит нотку спортивности. Кнопки на руле интуитивно понятны, а в холодное время года не будет лишней функция подогрева.

Цифро-аналоговый щиток приборов получил 7-дюймовый дисплей по центру. На него выводится разнообразная информация, причем визуально не сразу понимаешь, что спидометр – цифровой.

Экран мультимедийной системы стал крупнее и теперь имеет диагональ 8 дюймов, а управление им возложено на привычный контроллер HMI на трансмиссионном тоннеле. Но, благодаря системе проекции на лобовое стекло, про традиционные приборы со временем забываешь…

Экран мультимедийной системы стал крупнее и теперь имеет диагональ 8 дюймов

На трансмиссионном тоннеле нашлось место для двух подстаканников, широкой ниши для смартфона или мелочей, а также глубокий бокс с двумя USB-портами и слотом под SD-карту.

На трансмиссионном тоннеле нашлось место для двух подстаканников...

...а также глубокий бокс с двумя USB-портами и слотом под SD-карту

Под торпедой есть небольшое отделение для мелочей и розетка для прикуривателя или подключения дополнительных устройств

Для большего комфорта для задних пассажиров предусмотрены собственные дефлекторы системы кондиционирования и вентиляции, а в откидном центральном подлокотнике есть USB-порты для подключения гаджетов, два подстаканника и клавиши включения подогрева сидений.

Даже втроем сзади будет удобно, так как трансмиссионный тоннель имеет минимальные размеры

Для пассажиров заднего ряда предусмотрены индивидуальные дефлекторы системы вентиляции и кондиционирования

В центральном подлокотнике есть USB-порты для подключения гаджетов, два подстаканника и клавиши включения подогрева сидений

Багажник в зависимости от положения спинки задних сидений вмещает от 580 до 1377 литров, а дверь имеет электропривод с функцией памяти высоты подъема. Жаль только, что здесь не предусмотрено штатных багажных крючков.

Багажник в зависимости от положения спинки задних сидений вмещает от 580 до 1377 литров

Под полом расположился органайзер с компонентами акустической системы Bose и ремкомплект, так что, если вы планируете отправиться в дальнюю дорогу, стоит обзавестись как минимум "докаткой". Кстати, Bose очень хорошо звучит, чему способствуют аж 10 динамиков и отличная звукоизоляция.

Под полом расположился органайзер с компонентами акустической системы Bose

Двигатели и трансмиссия

Украинским покупателям предлагается несколько силовых агрегатов и трансмиссий. В модели начального уровня под капотом располагается 2-литровый 165-сильный бензиновый двигатель. Для тех, кому этого покажется мало, можно выбрать более мощный 2,5-литровый мотор, отдача которого – 194 л. с. Оба мотора можно заказать как с передним, так и с полным приводом. Все CX-5 имеют в своем арсенале 6-ступенчатую АКП.

Mazda CX-5

Наша тестовая версия была оснащена 2,5-литровым мотором и полноприводной трансмиссией с системой векторизации тяги GVC+. Мощности мотора (194 л. с.) и крутящего момента (258 Нм) вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно в дорожном потоке.

Несмотря на 19-дюймовые колесные диски и соответствующую резину, упругая подвеска сглаживала мелкие неровности, а к крупным "проявляла интерес" только на малых скоростях, подтверждая справедливость тезиса "выше скорость – меньше ям". Стоит также отметить, что при диагональных нагрузках никаких посторонних шумов не выявилось, что подтверждает тезис о высоком качестве сборки и используемых материалов.

Mazda CX-5

За исключением начальной комплектации, все СХ-5 оснащаются адаптивными светодиодными фарами головного света (ALH), которые состоят из 12 отдельных светодиодных элементов. В темное время суток они помогаю увидеть мельчайшие детали на дороге и при этом не ослепляют встречных водителей.

Mazda CX-5

Очень много внимания в компании уделяют вопросам безопасности. Поэтому в списке опций у СХ-5 больше количество электронных помощников, которые постоянно контролируют процесс движения и, в случае необходимости, вступают в действие, например, активно удерживая машину в полосе.

Комплектации и цены

Mazda CX-5 2020 года выпуска предлагается на украинском рынке в трех комплектациях: Touring, Style+ и Top. Минимальная акционная цена новинки – 759800 грн.* За эти деньги предлагается переднеприводная модификация в комплектации Touring со 165-сильным 2-литровым мотором. В максимально укомплектованной версии Тор с 2,5-литровым 194-сильным мотором и полным приводом кроссовер обойдется в 1083100 грн.* Независимо от версии все они комплектуются 6-ступенчатым "автоматом".

*Цена дана по состоянию на 17.06.2020.

Люк в крыше предлагается за доплату в топовой версии

Резюме

Покупка Mazda СХ-5 – это, в первую очередь эмоциональный выбор. Автомобиль заметно выделяется на фоне конкурентов своим дизайном, причем, как внешним, так и внутренним. Немаловажным аспектом является хорошая стартовая комплектация, включающая большой пакет систем безопасности.

Автомобиль хорошо вписывается в городской пейзаж, а по своим размерам он не настолько крупнее СХ-3 или СХ-30, чтобы это вызывало неудобство при повседневной эксплуатации. К тому же, с учетом менталитета наших соотечественников, чем крупнее машина, тем большее она внушает уважение на дороге.

Опыт использования Mazda CX-5 в дальних путешествиях также добавляет немало баллов "в копилку" достоинств кроссовера. Во-первых, в автомобиле очень комфортно не только для водителя и переднего пассажира, но и для обитателей заднего ряда. Во-вторых, вместительный багажник позволит захватить с собой в поездку все необходимое.

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

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