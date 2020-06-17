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Активистка, спортсменка, красавица: тестируем Mazda CX-5

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Тест-драйв
1,4 т.
Активистка, спортсменка, красавица: тестируем Mazda CX-5

2020 Mazda CX-5

В компании Mazda не привыкли почивать на лаврах, поэтому модернизация модельного ряда происходит перманентно.

АвтоОбоз решил воспользоваться возможностью и провести тест-драйв обновленного кроссовера Mazda CX-5 2020 модельного года, чтобы разобраться, что же изменилось в бестселлере японского бренда.

На украинском рынке Mazda CX-5 занимает особое место. Можно с уверенностью назвать эту модель локомотивом продаж марки и это не случайно. Дело в том, что кроссовер оказался по душе украинским покупателям благодаря своему эффектному дизайну, высокому уровню ездового комфорта и надежности.

Mazda CX-5 первой примерила на себе эмоциональный стиль Kodo

Mazda CX-5 первой примерила на себе эмоциональный стиль Kodo

О важности кроссовера в иерархии продукции Mazda свидетельствует и тот факт, что именно СХ-5 стал первой моделью компании, которая получила эффектный дизайн KODO и инновационные технологии SKYACTIV. А насыщенный и глубокий оттенок красного Soul Red Crystal запоминается навсегда. К сожалению, наш тестовый экземпляр был окрашен в темно синий Deep Crystal Blue, но это ничуть не умаляет достоинств машины.

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Салон

Интерьер топовой Mazda CX-5 отделан эксклюзивной кожей Nappa с перфорацией, а на торпеде и дверных панелях используется мягкий и фактурный пластик. Кроме того, контрастная строчка и декоративные панели "под дерево" подчеркивают статус модели.

Интерьер топовой Mazda CX-5 отделан кожей Nappa, а на торпеде и дверных панелях используется мягкий и фактурный пластик

Интерьер топовой Mazda CX-5 отделан кожей Nappa, а на торпеде и дверных панелях используется мягкий и фактурный пластик

Водительское кресло снабжено электроприводом и памятью положения для двух пользователей, а рулевая колонка регулируется в двух плоскостях. Само сиденье имеет удобную форму и развитую боковую поддержку.

Водительское кресло снабжено электроприводом и памятью положения для двух пользователей

Водительское кресло снабжено электроприводом и памятью положения для двух пользователей

Удобный спортивный руль с тремя спицами и V-образной вставкой из полированного алюминия вносит нотку спортивности. Кнопки на руле интуитивно понятны, а в холодное время года не будет лишней функция подогрева.

Удобный спортивный руль с тремя спицами и V-образной вставкой из полированного алюминия вносит нотку спортивности. Кнопки на руле интуитивно понятны, а в холодное время года не будет лишней функция подогрева.

Цифро-аналоговый щиток приборов получил 7-дюймовый дисплей по центру. На него выводится разнообразная информация, причем визуально не сразу понимаешь, что спидометр – цифровой.

Цифро-аналоговый щиток приборов получил 7-дюймовый дисплей по центру. На него выводится разнообразная информация, причем визуально не сразу понимаешь, что спидометр – цифровой.

Экран мультимедийной системы стал крупнее и теперь имеет диагональ 8 дюймов, а управление им возложено на привычный контроллер HMI на трансмиссионном тоннеле. Но, благодаря системе проекции на лобовое стекло, про традиционные приборы со временем забываешь…

Экран мультимедийной системы стал крупнее и теперь имеет диагональ 8 дюймов

Экран мультимедийной системы стал крупнее и теперь имеет диагональ 8 дюймов

На трансмиссионном тоннеле нашлось место для двух подстаканников, широкой ниши для смартфона или мелочей, а также глубокий бокс с двумя USB-портами и слотом под SD-карту.

На трансмиссионном тоннеле нашлось место для двух подстаканников...

На трансмиссионном тоннеле нашлось место для двух подстаканников...

...а также глубокий бокс с двумя USB-портами и слотом под SD-карту

...а также глубокий бокс с двумя USB-портами и слотом под SD-карту

Под торпедой есть небольшое отделение для мелочей и розетка для прикуривателя или подключения дополнительных устройств

Под торпедой есть небольшое отделение для мелочей и розетка для прикуривателя или подключения дополнительных устройств

Для большего комфорта для задних пассажиров предусмотрены собственные дефлекторы системы кондиционирования и вентиляции, а в откидном центральном подлокотнике есть USB-порты для подключения гаджетов, два подстаканника и клавиши включения подогрева сидений.

Даже втроем сзади будет удобно, так как трансмиссионный тоннель имеет минимальные размеры

Даже втроем сзади будет удобно, так как трансмиссионный тоннель имеет минимальные размеры

Для пассажиров заднего ряда предусмотрены индивидуальные дефлекторы системы вентиляции и кондиционирования

Для пассажиров заднего ряда предусмотрены индивидуальные дефлекторы системы вентиляции и кондиционирования

В центральном подлокотнике есть USB-порты для подключения гаджетов, два подстаканника и клавиши включения подогрева сидений

В центральном подлокотнике есть USB-порты для подключения гаджетов, два подстаканника и клавиши включения подогрева сидений

Багажник в зависимости от положения спинки задних сидений вмещает от 580 до 1377 литров, а дверь имеет электропривод с функцией памяти высоты подъема. Жаль только, что здесь не предусмотрено штатных багажных крючков.

Багажник в зависимости от положения спинки задних сидений вмещает от 580 до 1377 литров

Багажник в зависимости от положения спинки задних сидений вмещает от 580 до 1377 литров

Под полом расположился органайзер с компонентами акустической системы Bose и ремкомплект, так что, если вы планируете отправиться в дальнюю дорогу, стоит обзавестись как минимум "докаткой". Кстати, Bose очень хорошо звучит, чему способствуют аж 10 динамиков и отличная звукоизоляция.

Под полом расположился органайзер с компонентами акустической системы Bose

Под полом расположился органайзер с компонентами акустической системы Bose

Двигатели и трансмиссия

Украинским покупателям предлагается несколько силовых агрегатов и трансмиссий. В модели начального уровня под капотом располагается 2-литровый 165-сильный бензиновый двигатель. Для тех, кому этого покажется мало, можно выбрать более мощный 2,5-литровый мотор, отдача которого – 194 л. с. Оба мотора можно заказать как с передним, так и с полным приводом. Все CX-5 имеют в своем арсенале 6-ступенчатую АКП.

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Наша тестовая версия была оснащена 2,5-литровым мотором и полноприводной трансмиссией с системой векторизации тяги GVC+. Мощности мотора (194 л. с.) и крутящего момента (258 Нм) вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно в дорожном потоке.

Несмотря на 19-дюймовые колесные диски и соответствующую резину, упругая подвеска сглаживала мелкие неровности, а к крупным "проявляла интерес" только на малых скоростях, подтверждая справедливость тезиса "выше скорость – меньше ям". Стоит также отметить, что при диагональных нагрузках никаких посторонних шумов не выявилось, что подтверждает тезис о высоком качестве сборки и используемых материалов.

Mazda CX-5

Mazda CX-5

За исключением начальной комплектации, все СХ-5 оснащаются адаптивными светодиодными фарами головного света (ALH), которые состоят из 12 отдельных светодиодных элементов. В темное время суток они помогаю увидеть мельчайшие детали на дороге и при этом не ослепляют встречных водителей.

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Очень много внимания в компании уделяют вопросам безопасности. Поэтому в списке опций у СХ-5 больше количество электронных помощников, которые постоянно контролируют процесс движения и, в случае необходимости, вступают в действие, например, активно удерживая машину в полосе.

Комплектации и цены

Mazda CX-5 2020 года выпуска предлагается на украинском рынке в трех комплектациях: Touring, Style+ и Top. Минимальная акционная цена новинки – 759800 грн.* За эти деньги предлагается переднеприводная модификация в комплектации Touring со 165-сильным 2-литровым мотором. В максимально укомплектованной версии Тор с 2,5-литровым 194-сильным мотором и полным приводом кроссовер обойдется в 1083100 грн.* Независимо от версии все они комплектуются 6-ступенчатым "автоматом".

*Цена дана по состоянию на 17.06.2020.

Люк в крыше предлагается за доплату в топовой версии

Люк в крыше предлагается за доплату в топовой версии

Резюме

Покупка Mazda СХ-5 – это, в первую очередь эмоциональный выбор. Автомобиль заметно выделяется на фоне конкурентов своим дизайном, причем, как внешним, так и внутренним. Немаловажным аспектом является хорошая стартовая комплектация, включающая большой пакет систем безопасности.

Автомобиль хорошо вписывается в городской пейзаж, а по своим размерам он не настолько крупнее СХ-3 или СХ-30, чтобы это вызывало неудобство при повседневной эксплуатации. К тому же, с учетом менталитета наших соотечественников, чем крупнее машина, тем большее она внушает уважение на дороге.

Опыт использования Mazda CX-5 в дальних путешествиях также добавляет немало баллов "в копилку" достоинств кроссовера. Во-первых, в автомобиле очень комфортно не только для водителя и переднего пассажира, но и для обитателей заднего ряда. Во-вторых, вместительный багажник позволит захватить с собой в поездку все необходимое.

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda представила новое поколение пикапа ВТ-50.

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