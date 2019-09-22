Тела вырезали: появились жуткие детали о жертвах ДТП с маршруткой под Одессой

Чтобы достать из салона живых и тела погибших, которые стали жертвами жуткого ДТП под Одессой, пришлось привлечь спасателей, которые разрезали металл маршрутки.

Четверых пострадавших – трое пассажиров маршрутки и водителя бензовоза забрала "скорая". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Двух пассажиров оперируют, двое находятся в тяжелом состоянии, но их стабилизируют.

Тела погибших вывезли через несколько часов после аварии. В карманах погибших непрерывно звонили телефоны. На место ДТП начали съезжаться люди, которые ищут своих близких.

ДТП под Одессой odessa.online

На месте аварии работают следователи.

Причина ДТП устанавливается оперативно-следственными действиями. Подробная информация будет в воскресенье, 22 сентября.

"Сейчас мы работаем над установлением возможности страхового случая и организации материалной помощи семьям погибших и пострадавших. Установлен владелец грузовика – это Кировоградская компания", – говорит и. о. губернатора Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесчине маршрутка сообщением "Большая Долина – Одесса", в салоне какой было 11 человек, врезалась в автоцистерну. Восемь пассажиров и водитель маршрутки погибли на месте.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся