Главная Новости
22 сентября • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Авто

Тела вырезали: появились жуткие детали о жертвах ДТП с маршруткой под Одессой

1.2т Читать материал на украинском

Чтобы достать из салона живых и тела погибших, которые стали жертвами жуткого ДТП под Одессой, пришлось привлечь спасателей, которые разрезали металл маршрутки.

Четверых пострадавших – трое пассажиров маршрутки и водителя бензовоза забрала "скорая". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Двух пассажиров оперируют, двое находятся в тяжелом состоянии, но их стабилизируют.

Новости
"Черные выходные" в Украине: серия жутких ДТП всколыхнула страну

Тела погибших вывезли через несколько часов после аварии. В карманах погибших непрерывно звонили телефоны. На место ДТП начали съезжаться люди, которые ищут своих близких.

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

odessa.online

На месте аварии работают следователи.

Причина ДТП устанавливается оперативно-следственными действиями. Подробная информация будет в воскресенье, 22 сентября.

"Сейчас мы работаем над установлением возможности страхового случая и организации материалной помощи семьям погибших и пострадавших. Установлен владелец грузовика это Кировоградская компания", – говорит и. о. губернатора Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесчине маршрутка сообщением "Большая Долина – Одесса", в салоне какой было 11 человек, врезалась в автоцистерну. Восемь пассажиров и водитель маршрутки погибли на месте.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel