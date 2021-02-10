Техосмотр в Украине могут вернуть в этом году, наклеек не будет, – советник главы МВД

Обязательный технический осмотр автомобилей в Украине должен вернуться уже в текущем году. Вероятно, наклейки на лобовом стекле о прохождении техосмотра не будут использоваться.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. Он добавил, что техосмотр является требованием Евросоюза, с которым Украина подписала Соглашение об ассоциации.

"Украина, подписывая ассоциацию с Европейским Союзом, в частности, подписала документы, где взяла на себя обязательство проводить техосмотр автомобилей. Речь идет не про 2022, а про 2021 год. Техосмотры уже должны быть", – подчеркнул он.

Советник министра отметил, что для восстановления техосмотров профильное министерство должно прописать все нюансы. "Здесь вопрос к инициаторам всего этого процесса, к Министерству инфраструктуры, которое должно детально прописать в законопроектах и в правительственных постановлениях этот процесс", – сказал он.

Отвечая на вопрос, вернутся ли наклейки на лобовом стекле, которые использовались ранее, Мартыненко сказал, что, скорее всего, их заменят более современные способы контроля.

"Стоит вопрос не о наклейках на лобовое стекло. Одной из причин того, что их убрали, была коррупция, связанная с продажей таких наклеек", – напомнил он.

"Я думаю, что здесь речь пойдет не столько про наклейку, сколько про использование современных средств идентификации, в том числе посредством электронного кабинета водителя, посредством электронной базы. Там можно будет определять, проходил тот или иной автомобиль техосмотр или нет", – подытожил советник министра.

Как писал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что технический осмотр транспортных средств в Украине могут начать в 2022 году. В первую очередь техосмотр должны будут пройти автомобили, которые ввозятся на территорию Украины. Ранее техосмотр в Украине был отменен в 2011 году.